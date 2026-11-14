Как известно, новый трек Дронов представил в середине октября Фото: скриншот видео.

Певец Ярослав SHAMAN Дронов признался, что пока не вполне доволен успехом своей новой песни «Я русский мужик». Об этом исполнитель рассказал корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» в Москве.

Как известно, новый трек Дронов представил в середине октября. В нем он решил немного отойти от привычного серьезного репертуара и записал шуточную композицию о русском мужике. В песне нашлось место и Надежде Квасовне, и Любови Пивасовне, и даже теме эмиграции.

SHAMAN высказался о своей новой песни «Я русский мужик»

Однако все же остался нюанс. Так, артист не вполне доволен результатами эксперимента.

«Не вполне, мы продолжаем ее качать, снимать всякие рилсики, публиковать в интернет. Я думаю, что надо еще, ну, не знаю, недельки две-три еще покачать ее», — признался SHAMAN.

В общем, расслабляться артист пока не намерен. Русскому мужику, судя по всему, еще предстоит как следует освоиться в отечественных музыкальных чартах. А пока Дронов продолжает активно продвигать новинку в социальных сетях.

Заодно журналисты поинтересовались, откуда в голове у певца вообще возникла идея назвать русского мужика «нефильтрованным». Оказалось, что никакого тайного смысла здесь нет. Просто рифма удачно подвернулась.

«Да пришло так в голову, рифма, не знаю почему. <...> Все песни так вот приходят. Я в середине лета с припева начал эту песню. У меня припев сначала в голову пришел, причем достаточно быстро. А потом я уже к ней куплеты присобачил», — объяснил Дронов.

Кстати, еще в начале октября Дронов представил другую композицию под названием «Прощай, моя любовь». Вместе с песней артист выпустил черно-белый клип о болезненном расставании, чем немедленно спровоцировал слухи о проблемах в отношениях с Екатериной Мизулиной. Правда, никаких подтверждений связи песни с личной жизнью исполнителя не было.

А в сентябре продюсер Виктор Дробыш раскритиковал музыкальное направление SHAMAN. Композитор заявил, что Дронов слишком часто обращается к патриотической тематике, хотя мог бы исполнять больше песен о любви. По мнению Дробыша, политические заявления и музыку лучше не смешивать, поскольку подобный репертуар со временем может надоесть слушателям.

Зато Олег Газманов недавно вступился за молодого коллегу. В эфире радио «Комсомольская правда» певец признался, что замечает волну негатива в адрес SHAMAN, но считает его талантливым и харизматичным исполнителем. При этом Газманов предположил, что причиной нападок мог стать именно патриотический репертуар Дронова.