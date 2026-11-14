Стас Михайлов измучился без сна и отказывается петь

Михайлов раскрыл секрет своего похудения на 17 кг

Певец Стас Михайлов признался, что предпочитает полноценный сон походам в караоке. По его словам, развлечения отошли на второй план из-за плотного графика. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» в Москве.

Во время беседы с журналистом артист признался, что раньше был большим поклонником караоке. Более того, он не ограничивал себя каким-то определенным репертуаром. Но теперь все изменилось.

«Раньше любил. Всех пел! Мне так нравилось. Ну, что-то было такое, включаешь, и по настроению это происходило. Сейчас уже в таком графике, что петь уже точно... (не хочется – Прим. Ред.) Думаешь, как бы поспать. Уже не попеть, а поспать», — признался артист.

Впрочем, даже с обычным отдыхом у исполнителя все складывается не слишком гладко. Михайлов признался, что выспаться получается далеко не всегда.

«Полноценного сна не бывает. Там часов шесть посплю, если (получится – Прим. Ред.) пять», — рассказал певец.

При этом сокращать количество выступлений Стас, похоже, пока не собирается. Во время беседы журналисты напомнили артисту о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которому главными российскими исполнителями назвали Сергея Лазарева и Полину Гагарину. Михайлов оценил выбор весьма спокойно.

«Прекрасно. Раз они так считают, прекрасно», — заявил исполнитель.

А вот бороться за первое место в следующем году певец не намерен. По крайней мере, нынешнее положение дел его вполне устраивает.

«Да мне бы, знаете, в новом году вот то, что я делаю, хорошо бы так и продолжать делать. Меня все устраивает, слава Богу», — объяснил Михайлов.

Кстати, еще в октябре артист признавался, что даже не задумывается о завершении карьеры. По словам Михайлова, никакие музыкальные премии и хит-парады не способны заменить ему живые выступления перед поклонниками. Тогда же певец рассказал о гастролях по Дальнему Востоку, после которых окончательно убедился, что без сцены свою жизнь не представляет.

А в апреле Михайлов раскрыл секрет своего похудения на 17 кг. Исполнитель почти три года не употребляет алкоголь, ест преимущественно один раз в день и регулярно занимается спортом. При этом от сладостей артист отказаться так и не смог.

Между тем в начале ноября певец рассказал о серьезных трудностях, с которыми столкнулся в начале карьеры. По словам Михайлова, однажды ему прямо заявили, что выступать на сцене Кремлевского дворца он никогда не будет. Артист признался, что временами даже задумывался о завершении музыкальной карьеры, однако в итоге решил не сдаваться.