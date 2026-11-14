«Олег Газманов переехал в США и рвет флаги»: певец рассказал о забавном слухе

Артист признался, что старается не следить за слухами о себе

Певец Олег Газманов рассказал об одном из самых нелепых фейков, которые ему доводилось слышать о себе. По словам артиста, однажды хейтеры «отправили» его в США, где он якобы успел сорвать американский флаг и даже кого-то избить. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» в Москве.

Артист признался, что старается не следить за слухами о себе. Тем не менее, их уже накопилось невероятное количество. Причем иногда встречаются и особенно яркие.

«Там какой-то фейк был, что я куда-то переехал в Америку, сорвал какой-то флаг американский, кого-то побил... Ну это бред какой-то», — возмутился певец.

Причем подобные фантазии интернет-пользователей Газманова, похоже, уже порядком утомили. Особенно достается от артиста тем, кто целенаправленно заходит на страницы знаменитостей, чтобы оставить очередную гадость. О таких персонажах у Олега Михайловича сложилось весьма определенное мнение.

«Ну, есть, я считаю, что есть такая категория людей. Она появилась с появлением интернета, всяких соцсетей, (категория людей – прим.ред.) которые просто гадят. Заходят: забежал, нагадил и убежал в следующие соцсети. Да удивительно, конечно, такие никчемные ребята, они вот страдают, наверное. Это что-то ненормальное, но их много», — заявил исполнитель.

Особенно певца удивляют недоброжелатели, которые специально выискивают его публикации среди тысяч других комментариев, чтобы написать что-нибудь неприятное. Причем однажды Газманов даже решил лично ответить такому пользователю.

«Например, я новую песню, у меня появилось огромное количество хороших отзывов. И в конце, в самом конце, это какой-то вот там: „Старый дед, пора уходить, молодым дорогу“. Я ему написал: „А чего вы пролистали вот такую линию, там тысяча всяких комментариев, чтобы вот это вот написать? А зачем тогда вы здесь?“ Ну и таких много, даже интересно. Потом у них даже есть какие-то их сообщества, они очень крупные. Вот они нагадят и начинают друг друга лайкать. Я думаю, чего я такого сделал?» — рассказал артист.

Впрочем, бороться с подобной публикой Газманов предпочитает довольно простым способом. По словам певца, самых агрессивных комментаторов он просто отправляет в черный список. Причем даже успел посвятить этому своеобразную рифмованную реплику.

«Я сегодня утром ранним встал, размялся и забанил тех, кто злобно матерится, и за них же помолился», — поделился исполнитель.

Кстати, слухи об эмиграции Газманову приходилось опровергать и раньше. Еще в марте 2022 года в интернете распространились сообщения, будто певец якобы получил израильское гражданство и собирается покинуть Россию. Тогда артист записал видеообращение из собственного загородного дома и заверил поклонников, что никуда уезжать не намерен.

А в октябре 2025 года Газманов опроверг очередные слухи, на этот раз о серьезных проблемах со здоровьем. В Сети утверждали, будто врачи запретили 74-летнему певцу заниматься спортом и выполнять акробатические трюки на сцене. Сам исполнитель признал, что у него есть проблемы с позвоночником, однако заверил, что продолжает тренироваться и чувствует себя хорошо.

Между тем совсем недавно Газманов вступился за Ярослава SHAMAN Дронова, который тоже регулярно сталкивается с нападками в социальных сетях. По мнению Олега Михайловича, немалая часть критики связана с патриотическим репертуаром молодого коллеги. При этом сам Газманов назвал Дронова талантливым исполнителем с прекрасным голосом и харизмой.