Олег Газманов оказался любителем драк: «Есаул» плохо учился в школе и встрявал в потасовки

Олег Газманов часто дрался в школьные годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певец Олег Газманов признался, что в школьные годы часто дрался и плохо учился. Причем усмирить будущую звезду российской эстрады удалось лишь после вмешательства матери и тренера. Об этом артист рассказал корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» в Москве.

Журналист поинтересовался у Газманова, как он относится к возвращению оценок за поведение в российских школах. В ответ на это певец начал вспоминать свои школьные годы. И оказалось, что юный Олег был тем еще сорванцом. Правда, в какой-то момент за проделки пришлось серьезно поплатиться.

«Я в школе учился не очень хорошо, потому что дрался. А потом моя мама нажаловалась тренеру, и он сказал, что меня выгонят. И дал мне срок месяц. И я перестал плохо учиться», — признался артист.

Когда журналисты уточнили, поддерживает ли он возвращение оценок за поведение, Газманов несколько удивился. Как выяснилось, народный артист даже не заметил, что подобную практику в свое время отменили.

«Я не знаю. Я пропустил момент, когда их не было. Долго их не было? Наверное, как-то оценивать же надо. Я из того поколения, я не понимаю, как без оценок. Надо же оценивать твое поведение, твои способности какие-то. Если возвращается это все, может быть, что-то к лучшему придет. У нас вечно, как в музыке, что-то появляется, то исчезает и опять возвращается», — объяснил исполнитель.

Впрочем, боевой характер Газманова, похоже, никуда не делся. Правда, теперь вместо кулаков артист предпочитает использовать кнопку блокировки в социальных сетях. Особенно достается интернет-хейтерам, которые регулярно оставляют гадости под публикациями певца.

«Ну, есть, я считаю, что есть такая категория людей. Она появилась с появлением интернета, всяких соцсетей, которые просто гадят. Заходят: забежал, нагадил и убежал в следующие соцсети. Да удивительно, конечно, такие никчемные ребята, они вот страдают, наверное. Это что-то ненормальное, но их много», — заявил Газманов.

Причем борьба с недоброжелателями у Олега Михайловича превратилась практически в отдельный утренний ритуал. Артист даже придумал на эту тему небольшое стихотворение.

«Я сегодня утром ранним встал, размялся и забанил тех, кто злобно матерится, и за них же помолился», — поделился исполнитель.

Кстати, о своих школьных приключениях Газманов рассказывал еще в 2021 году. Тогда артист признался, что до пятого класса постоянно ввязывался в драки из-за одноклассников, которые дразнили его за яркие веснушки. Обидчикам доставалось, пока мать не пожаловалась тренеру по спортивной гимнастике, который пригрозил выгнать мальчика из секции.

Причем спорт действительно сыграл огромную роль в жизни будущей звезды. В шестом классе Олег тайком от матери начал заниматься гимнастикой, пряча спортивную форму в футляре от скрипки. Уже к 16 годам он стал кандидатом в мастера спорта, а позднее получил звание мастера спорта.

А между тем Минпросвещения уже определило критерии новых оценок за поведение в российских школах. Вместо привычной пятибалльной системы ученикам предложено присваивать один из трех уровней: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение. При выставлении отметок будут учитывать дисциплину, соблюдение правил и отношение к окружающим.