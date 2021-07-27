Олег Газманов на Ретро FM: «Юбилей моих мыслей шальных!»

Олег Газманов отметил юбилей в прямом эфире вместе с миллионами слушателей «Ретро FM».

В честь легендарного певца на «Ретро FM» каждый час звучали его самые известные хиты. Свой особенный день рождения именинник начал отмечать уже с самого утра — и не где-нибудь, а в студии главной ностальгической радиостанции России, в прямом эфире Утреннего шоу «Первая смена». Ведущие и слушатели узнали много интересного — о том, как Олегу удаётся сохранять такую потрясающую физическую форму, о новом альбоме и новом хобби, о семье, вредных привычках и о том, как песня про девушку стала хитом про собаку.

Ведущие Утреннего шоу «Первая Смена» Александр Минаев и Ева Корсакова первыми поздравили Олега Газманова с юбилеем в эфире «Ретро FM».

- Олег, поздравляем с юбилеем! И конечно, очень приятно, что вы встречаете его в нашей тёплой компании, на «Ретро FM»!

- Спасибо. Прекрасная дата, я с большим удовольствием её отмечаю. Вообще, 70 лет — лучше, чем 18. Вот есть песня такая — «В жизни раз бывает 18 лет». А 70 уже бывает не каждый раз!

- К вам теперь нужно обращаться «Олег Михайлович»?

- Терпеть не могу, когда обращаются по имени-отчеству. Считаю, что нужно или «Олег» или «Михалыч». Будучи еще 65-летним пацаном, я написал песню — «Когда мне будет sixty five (65 — англ. — Ред.), не потеряю этот драйв... пока не сыплется песок... пожалуй, рано нажимать на тормоза». Сейчас пришлось переписывать: «Когда мне будет eighty five» (85 — англ. — Ред.).

- Вы потрясающе выглядите. Активно занимаетесь спортом, ведёте здоровый образ жизни. Ну хоть одна какая-то вредная привычка есть?

- Я никому не говорил до этого времени, впервые сейчас скажу. Когда мне вкусно — я чавкаю!

- А вот как раз что касается еды — можете себя чем-то побаловать в ущерб здоровью?

- Я человек всеядный. Очень люблю баранину, например, и готовлю её на костре сам. Развожу огонь. Угли предпочитаю из березовых дров. Мясо не солю и получается очень вкусно! Побаловать могу себя любым продуктом. Главное — всё в меру, баланс.

В последние годы у нас с женой появилось хобби — мы ходим на сап-бордах. Это такая доска с одним веслом. Я как раз на днях открыл школу сапсёрфинга в Серебряном бору. Сап — это прекрасная вещь. Задействованы сразу 92% всех мышц. Координация хорошая появляется, можно научиться правильно держать равновесие. Очень люблю эту штуку! У меня сначала была жесткая пластмассовая доска, потом появились надувные. В рюкзак сложил и полетел куда захочешь. Мы уже ходили на них по каналам Питера и даже Венеции. Довольно экстремально, но зато очень живописно.

Олег Газманов активно занимается сапсерфингом. Фото: инстаграм артиста @oleggazmanov

- Гондольеры не мешали?

- Мы ходили с инструктором, потому что без него опасно. Он объяснил: когда канал выходит перпендикулярно другому каналу, нужно под мостом закричать «Уоп!». Если на другом конце тебе так же ответят — значит, навстречу идёт гондола и можно столкнуться. Вид на Петербург или Венецию с сап-борда – это совсем другое. Можно иначе посмотреть на всю архитектуру. С воды это выглядит просто невероятно!

- Вернёмся к гондольерам. Они там поют как раз по этой причине? Чтобы их все слышали и расступались?

- Они поют, потому что хотят денег от туристов!

- А вы же тоже пели на гондоле?

- Пел! Это было так давно, ещё в начале перестройки, только-только начали ездить за границу. Мы с женой поехали в Венецию и решили покататься. Гондольер предложил спеть нам за деньги. А я ему – «Да мы и сами можем», и запел — «Che bella cosa…». В этот момент мы проплываем под каким-то мостом и сверху кричат: «Олег! "Морячку" давай!». Гондольер спрашивает меня: «Чего они тебе так хлопают? Поешь-то ты не очень». Жена моя ему отвечает: «Потому что он известный певец в России». Гондольер говорит: «Итальянские песни у тебя пока не получаются». Но денег с нас не взял.

- В детстве вы были пай-мальчиком или хулиганом?

- До конца пятого класса я был непослушным, учился довольно плохо и постоянно дрался, потому, что меня дразнили за яркие веснушки: «Рыжий-конопатый! Убил дедушку лопатой!». И за это сразу получали. Всё прекратилось после того, как мама пожаловалась тренеру, что я дерусь и плохо учусь. Он мне тогда сказал: «Значит, так. Вот тебе месяц, чтобы исправиться — или вон отсюда!». Я сделал выводы и начал получать хорошие отметки. Плюс активно занялся спортом и уже к седьмому классу такие большие мышцы накачал, что появилась уверенность и взгляд стал более волевым. Уже никто не рисковал лишний раз задевать.

Благодаря сап-борду Олег Газманов поддерживает отличную форму. Фото: инстаграм артиста @oleggazmanov

- Вы же получили путёвку в шоу-бизнес благодаря сыну Родиону, когда вместе спели «Люси»? А сама песня при этом изначально была не для дуэта и даже не про собаку?

- Да, так вышло... У меня были проблемы со связками, и друзья сказали: «Ты петь пока не можешь, но парень-то знает все твои песни и здорово их поёт». И я тогда в песне про девушку Люси переделал слова про собаку. Родион Газманов в тот момент уже был совершенно сложившимся, уникальным артистом. Дети – они же безбашенные. Он вытворял такое! Носился по сцене, говорил со зрителями, мог во время проигрыша раскрутить микрофон, посмотреть, что там внутри. Я стал с ним вместе выходить не для того, чтобы примазаться к его славе, а потому что боялся, что он упадёт в оркестровую яму или ещё куда-нибудь.

- Песню про Люси, которая принесла вам такую популярность, сначала ведь чуть ли не запрещали?

- Это правда. И «Эскадрон», и «Люси» на телевидение не пускали. Сейчас проще. Есть интернет, разные музыкальные каналы. А тогда была только «Утренняя почта». И про «Люси» там сказали: «Нам не подходит. Не надо нашим детям петь про беременную суку». В тексте же были такие слова: «Люси там шагала…и восемь щенков счастливые дети несли». Впервые эту песню показал Владимир Молчанов в очень популярной тогда передаче «До и после полуночи». Ему она так понравилась, что он взял клип в эфир. Представляете? Детскую песню после полуночи. И сразу — оглушительный успех! Так же сначала завернули и песню «Эскадрон». Она впервые прозвучала в программе «Взгляд». Ваня Демидов и Влад Листьев уже знали меня по «Люси» и попросили показать новую песню. Я дал послушать, им понравилось, и понеслось.

У виновника торжества есть много веселых историй.

- Вы же написали хиты не только себе, но и почти всем большим звёздам нашей эстрады? Как это у вас вышло?

- Мы дружили с певцом Сашей Кальяновым. Он сначала говорил: «Олег, ну куда ты собрался, в какие артисты?» Но потом послушал мои записи, ему понравилось, предложил показать их Алле Пугачёвой. Сказал: «Если возьмёт хоть одну — ты в порядке, старичок». Я встретился с Аллой, мы пообщались. Потом Саша спрашивает — «Ну как?» Я говорю: «Двенадцать песен взяла!» Хотя ни одной из них, кстати, так и не спела. У неё они до сих пор лежат — неисполненные и значит, пока никому не известные... А Маша Распутина тогда как раз записала мою «Я останусь с тобой». И вот раздаётся звонок от директора Валерия Леонтьева: «Здравствуйте, нам нужны песни. Можете что-то показать?». Они приехали и отобрали сразу пять штук. В том числе «Белый снег». Потом эта песня в исполнении Валеры стала популярна на всю страну. А ведь я сочинил её аж в далёком 1968 году!

Олег Газманов с семьей. Фото: инстаграм артиста @oleggazmanov

- А правда, что вашу фразу «Мои мысли мои — мои скакуны» из песни «Эскадрон» взяли на вооружение психиатры?

- Да, они теперь обозначают этим термином какое-то расстройство мыслей, шизофрению или что-то подобное. По крайней мере, когда у тебя «Мои мысли — мои скакуны», это значит, точно пора в психбольницу!

- В день вашего юбилея на «Ретро FM» состоялась всероссийская премьера песни «Это всё для вас»…

- Только что вышел мой новый альбом «7:0 в мою пользу». Так же называется и юбилейный тур, который уже начался. И вот эта песня, я считаю, очень хорошая. Хотя сложно сказать, какая лучше. Для меня всегда это «крайняя» песня. Потому что она как ребёнок, который только что родился...

Олег Газманов в студии «Ретро FM» в день своего юбилея.

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