Волки и дикие собаки стали новой угрозой: вслед за медведями-убийцами у жителей регионов России появились новые враги

Волков становится все больше Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Рост популяции медведей в регионах России уже привел к проблемам. За год хищники насмерть загрызли как минимум 37 человек - хронологию нападений «Комсомольская правда» составляла на минувшей неделе. Причина такой печальной статистики – сокращение кормовой базы при росте количества медведей (выше нормы сразу в нескольких регионах), снижение интереса у охотников. Впрочем, медведи оказались не единственными хищниками, чья плодовитость стала уже опасной.

Как выяснили журналисты «Комсомолки», в России растет популяция волков. Как минимум в четырех регионах – Астраханской и Мурманской области, а также в Мордовии и Башкирии рост был стремительным. Мы решили выяснить, как обстоят дела в других российских регионах, чем человеку угрожают волки и где еще кроются проблемы.

Грозят скоту?

Новости о нашествии волков появились в СМИ в последнее время: то волки режут скот на Кубани, то выходят к домам в Подмосковье, Ленинградской и Тюменской областях, а в Свердловской области и вовсе подходят слишком близко к людям. Правда, говорить о массовых нашествиях все же рано: речь идет о буквально паре десятков случаев. Но опасность есть: во-первых, волки выходят к дорогам и мешают водителям, во-вторых, причиняют вред фермерам, которые несут экономические убытки.

При этом у такой активности есть причины.

Например, много выходов волков к домам фиксируют в Тюменской области, Свердловской и ХМАО - там, где бушевали лесные пожары, уничтожив привычные места обитания и сократив кормовую базу. Страдают от волков и на Камчатке: здесь волки убивают оленей и разгоняют стада, которые затем сложно собрать. Охотиться же на хищника в условиях севера непросто: нужны снегоходы и даже вертолеты.

Волки в Сибири: рост есть, нападений нет

Стоит отметить, что ситуация с волками не одинакова в каждом регионе. Больше всего их численность в Сибири. В Иркутской области при норме в 4000 волков численность стай составляет 6000. За год отстреливают не более 1000 особей, часть разрешений остается неразобранной.

В Алтайском крае к концу 2025 года насчитывалось 445 волков. Точные итоги за 2026 год специалисты ещё не подводили, но эксперты замечают плавный прирост поголовья и полагают, что число вырастет до 500 особей. При этом, как отмечает охотовед Александр Бондарев, ареал обитания волков сильно изменился. Из степей, где стаи гоняют машины и снегоходы, волк переместился в тайгу, научился охотиться на лосей. И даже принес этим пользу, ведь расплодившиеся лоси съедали сосновые посадки.

В Алтайском крае в последнее время выхода волков к людям при этом не замечали - им достаточно пространства для спокойной жизни. А вот в соседней республике Алтай в начале октября сняли на видео крупную стаю из 10 хищников в урочище Сары-Кобы в Кош-Агачском районе. Но к людям они не подходили: пока у волка еще остался страх человека на генетическом уровне.

Больше волков становится и в Томской области

- Наши учеты показали, что численность в текущем году составила 1890 особей, в 2025-м 1664. Прирост: 226 животных. Тенденция увеличения поголовья волков — давняя и устойчивая, – рассказал KP.RU заместитель начальника облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков. По его словам, за десять лет поголовье выросло на 1627 особей. Причина роста численности – хорошая кормовая база, в регионе расплодились косули и для волков это хорошая добыча.

Также специалисты отмечают, что в регионе фиксируются случаи нападения волков на домашний скот. Но никогда зверь не нападает на человека. Причем чаще всего волк выходит в поселки, которые стоят в глухой тайге. Для фермеров нападения хищника –это убыток, но, можно сказать, заранее планируемый.

6 ноября следы волков обнаружили, например, в городе Кедровый.

- Рекомендуем закрывать на ночь домашних животных в хозяйственных постройках или держать их в запертых помещениях, - посоветовали в администрации.

В Кемеровской области рост численности волков минимальный.

- С 2022 года численность выросла на 25,5 % и составляет 51 особь. В 2022 году – 13 особей, в 2023 году – 19 особей, в 2024 году – 34 особи, в 2025 году – 54 особи и в 2026 году – 51 особь.

По данным специалистов, есть несколько районов, где сконцентрированы стаи, но случаев нападения волков на людей и выхода их к населенным пунктам не фиксировалось.

Поволжье: волки ближе к селам

Также среди регионов лидеров по численности волков Приволжье. В Башкортостане за последние восемь лет популяция выросла до 870 особей – на 25%. Как объяснили журналистам KP.RU специалисты, численность не критическая, но мало регулируется охотниками: лимиты по добыче волков, как и медведей охотниками по лицензии не выбираются. Предпочтение оказывают охоте на лося, косулю.

- Охота на волка нерентабельна. Нужно потратиться на выслеживание животного расстановку флажков, на бензин. Это не дешево и не окупается вознаграждением в 20 тысяч рублей , - пишут охотники на профессиональных форумах.

В Удмуртии выплата за волка оставляет 20 тысяч рублей, при этом популяция хищника там выросла на 10%.

При этом во многих регионах Приволжья и вовсе не зафиксировано ни одной особи волка.

Так обстоят дела в Татарстане. В Самарской области заявляют, что волк может ненадолго заходить из соседних регионов. А вот в крупнейшем нацпарке «Самарская лука» волки давно не фиксировались, хотя раньше тут обитали.

В Марий Эл волки есть, но их количество снижается. Статистика подтверждает тенденцию: в 2023 году было зафиксировано 130 особей, в 2024 – 131, в 2025 – 125, а в 2026 году – 124 особи.

На юге волки тоже есть, но выходы к людям единичны. В Кубанском крае в 2025 году насчитывалось 1040 особей хищника.

- Случаев нападения волка на людей не зафиксировано. За истекший период 2026 года поступило два обращения о заходе волка в населенные пункты, но факт присутствия животных в ходе обследования территории не подтвердился, - рассказали в Минприроды.

Страшнее одичавшие собаки

Эксперты, с которыми мы пообщались, говорят, что проблема волков пока преувеличена. Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко объяснил, что волки умны и стараются не выходить к людям. А при небольшом количестве им хватает дичи, чтобы прокормиться без конфликта с человеком. При этом в регионах, где волков стало больше, обсуждают регуляцию их численности. В частности, в Башкирии ввели выплату за отстрел диких волков - по 30 тысяч рублей. Такой же размер вознаграждения введен в Томской области. Ранее суммы увеличивались для охотников в Хакассии, Тыве и на Алтае.

- При составлении акта добычи заявитель предоставляет должностному лицу департамента шкуру добытого волка. Предоставленная шкура должна быть невыделанной, невысушенной, имеющей целые уши, - говорится об условиях выплаты.

Интересно, что в Хакассии, например, есть и другие меры стимулирования интереса. Охотникам на волка отводят 30% разрешений на марала и косулю.

На Камчатке вознаграждение остается прежним - 30 тысяч за волка. В этом году премии уже выплатили 20 добытчикам оленеводам.

Но есть другая проблема, и о в один голос говорят все эксперты. И это одичавшие собаки. Если волки – животные, которые на генетическом уровне испытывают страх перед человеком, то вот их собратья, какое-то время жившие с людьми, такого ужаса не испытывают. И могут нападать не только на скот, но и на людей.

- В Кемеровской области это уже стало серьезной проблемой. Собак из городов выпускают подальше, там они плодятся, создают свои уже новые стаи. Пока людей они не трогают, но в лесах и полях бьют все живое, и без страха выходят к населенным пунктам. Регулировать численность таких животных тоже необходимо, и для этого также нужно стимулирование охотников, - говорит охотник из Кемеровской области Владимир.

КСТАТИ

Что делать, если все же встретил волка?

Не стоит показывать страх, нужно сделать так, чтобы казаться крупнее, – например, взять рюкзак, расстегнуть и широко расставить куртку. Провоцировать животное и убегать ни в коем случае нельзя, ведь бегство активирует инстинкт преследования.

Отогнать зверя можно резкими криками, свистком и огнем – даже зажженная спичка или бумага с дымом заставят его отступить.