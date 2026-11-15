«Пошла в стюардессы, хотя на самолете ни разу не летала»: в Москве выбрали лучшую стюардессу России и Мисс авиации

Победительница «Топ стюардесс 2026» Анна Басистова Фото: Евгения ГУСЕВА.

14 ноября в Москве подвели итоги международного конкурса «Топ стюардесс | АвиаМисс 2026». Бортпроводницы, пилоты самолетов и вертолетов, авиадиспетчеры, авиатехники устроили яркое шоу. На сцену вышли 12 участниц направления «Топ стюардесс» и 9 претенденток на звание «АвиаМисс».

Темами финала стали дружба и единство народов и регионов России.

Первый номер представлял собой парад моды. Участницы показывали созданные ими костюмы, в которых соединились традиции родных им городов и профессии. Кто-то вышел в костюме атамана, представляя донское казачество, кто-то в светящемся плаще, озаряя пространство огоньками как звездами. Анна Басистова дополнила платье рушником с брянской вышивкой, которую когда-то сделала ее прабабушка.

Юлия Абаева, пилот, парашютистка, хозяйка аэродрома Путилово в Петербурге предстала в платье, сделанном из парашютного купола. Бело-красный образ представительницы Москвы Ирины Долининой был вдохновлен богатой историей и величием столицы — на подоле Спасская башня и храм Василия Блаженного, над которым пролетают самолеты, воплощая воздушную часть Парада Победы, символ преемственности поколений и единства. Венчал образ кокошник-корона, украшенная самолетами Су пилотажной группы «Русские Витязи» и самолетами МиГ «Стрижей».

Лучший костюм оказался у авиатехника Екатерины Тумуровой из Улан-Удэ. Национальный костюм был дополнен декором бурятских мотивов. Как оказалось, хрупкая девушка вполне может разобрать и собрать вертолет:

- Я объездила несколько регионов, прежде чем устроиться. Не хотели брать, потому что я девушка. Сейчас в коллективе я и 48 мужчин. Приходится заниматься фитнесом, чтобы поддерживать форму, потому что вспомогательные инструменты довольно тяжелые.

Затем участницы представляли творческие номера, в которых показали свои таланты. Финалистки доказали, что даже в небе, за штурвалом самолета или обеспечивая порядок на борту пассажирского лайнера, остаются женщинами, которые умеют заворожить пением, танцем, творческим подходом.

Жюри оценивало конкурсные выходы, а обладательниц двух титулов «Королева зрительских симпатий» выбрали голосованием.

Лучшей стюардессой 2026 года стала Анна Басистова. Родом Анна из Брянска, но уже много лет живет и работает в Москве. В авиации она с 2008 года.

- Когда переехали, я пела в ресторанах. Однажды увидела на здании объявление «Работе в сфере путешествий». Стало интересно, кого же берут в стюардессы, хотя сама к тому моменту ни разу не летала на самолете, — рассказала KP.RU победительница.

Анна признается, что муж, узнав о новой работе, чуть не упал в обморок, но потом привык, что рейс у жены может длиться до двух недель. Сам он инженер коммуникаций. В семье шутят: муж работает под землей, а жена — в небе.

Но самым главным Анна считает в работе – внимание к пассажирам. С его помощью можно успокоить даже самых тревожных людей.

Жюри Анна покорила хулиганским музыкальным номером о рабочих буднях. А в свободное от работы время стюардесса участвует в поисковом движении, помогает спасать тех, кто попал в беду.

Звания «АвиаМисс 2026» завоевала Ирина Долинина из подмосковного Щелкова. Ей 28 лет, 8 лет ее жизни связаны с авиацией. Дедушки Ирины был военным, бортинженером на Ан-12, поэтому после школы девушка решила стать вертолетчиком.

Победительница «Авиа Мисс 2026» Ирина Долинина

Ирина – первая в мире женщина-пилот вертолёта «Ансат». Работала в разных регионах страны: от песчаной Калмыкии до суровой Сибири, два с половиной года летала в Москве.

Сейчас девушка работает в Магадане. Вылетает на тушение пожаров, геологическую разведку, ликвидацию последствий ЧС, экспедиции:

- Самое сложное для меня – это санавиация, потому что лично переживаешь за каждого пациента. Работаем в тесной связке с врачами. Они говорят, когда потише лететь, а когда счет на секунды. Очень тяжело принимать решение об отказе вылета. Это бывает связано с погодными условиями и приходится очень взвешенно оценивать все риски и брать ответственность на себя.

Еще Ирина пишет стихи и песни, играет на гитаре, занимается конным и водным спортом.

Финал провела продюсер конкурса Кристина Румянцева-Ильина. В завершение вечера победительницы прошлого сезона Лилия Дегтярёва и Дарья Потапова передали короны новым обладательницам главных титулов.

Кто стал победителем конкурсов «Топ стюардесс» и «Авиа Мисс»: итоги

Победительница «Топ стюардесс 2026»

Анна Басистова

Победительница «Авиа Мисс 2026»

Ирина Долинина

Первая вице-королева «Топ стюардесс 2026»

Виктория Султанова

Вторая вице-королева «Топ стюардесс 2026»

Анастасия Шадрунова

Первая вице-королева «Авиа Мисс 2026»

Екатерина Курылева

Вторая вице-королева «Авиа Мисс 2026»

Мария Скрипкина

Королева зрительских симпатий «Топ стюардесс 2026»

Ирина Тимченко

Королева зрительских симпатий «Авиа Мисс 2026»

Юлия Абаева

Королева единства «Топ стюардесс | Авиа Мисс 2026»

Екатерина Герасименко

Королева Джет сервис 2026

Арина Конкина

Королева Авиамоды «Топ стюардесс | Авиа Мисс 2026»

Екатерина Тумурова

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