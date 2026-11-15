Магнитные бури с 16 по 22 ноября 2026 года: Солнце, где твоя сила?

Всю неделю Солнце удивляло активной областью под номером 4566, которая произвела изрядное количество вспышек. Фото: Alones/Shutterstock/Fotodom

Активная область на Солнце, от которой ждали сюрпризов, исчерпала энергию. На выходных было тихо и в магнитном поле нашей планеты. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН с с 16 по 22 ноября 2026 года.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Всю неделю Солнце удивляло активной областью под номером 4566, которая произвела изрядное количество вспышек. Но к концу недели порох в пороховницах иссяк, сообщила Лаборатория солнечной астрономии:

- Судя по всему, активная область 4566 наконец-то потратила последние остатки энергии и сдалась. График вспышек рисует гладкую кривую без всплесков. Последняя попытка доказать что-то миру была в четверг, когда активный центр неожиданно выдал серию из 15 вспышек. Серия эта закончилась в пятницу около часа ночи по московскому времени. Может, конечно, это музыкальное произведение с ложным финалом, но всё же больше похоже на занавес, - поэтически писала Лаборатория в своем канале.

Магнитное поле Земли успокоилось еще ранее, график конца недели представлял собой мирные зеленые столбики.

В Северном полушарии приближается зима, и снег лежит уже на значительной части территории нашей страны. Зима наступает, видимо, и на Солнце, хотя это и не связанные события.

Астрономы все еще всматриваются в корональные дыры, но они невелики. Корональные дыры – это «отверстия» в солнечной атмосфере. Через них в космос летит быстрый солнечный ветер. Достигая Земли, этот плазменный ветер взаимодействует с магнитным полем нашей планеты. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ 16-22 НОЯБРЯ: ПРОГНОЗ

Несмотря на столь благостную картину, кое-что не очень благостное прогноз все-таки рисует.

Понедельник, 16 ноября, пройдет без приключений, а вот во вторник, 17 ноября, ожидается средняя по силе магнитная буря около 6-9 утра по московскому времени. Она будет локальной и к полудню должна рассосаться.

Далее до конца недели – череда ровных зеленых столбиков. Никаких бурь.

Долгосрочный прогноз рисует серьезные возмущения лишь 27-28 ноября, но пока об этом говорить рано.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Даже небольшая магнитная буря на спокойном фоне может восприниматься ослабленным организмом болезненно.

Хотя медики все еще спорят, как все это устроено, насколько реален эффект и каков вклад психосоматики, физики могли бы назвать целый ряд природных процессов, которые развиваются несколько иначе во время магнитных бурь. Прежде всего это нарушения в ионосфере, заряженном слое земной атмосферы, благодаря которому мы существуем (он защищает нас от космической радиации). Организм – это очень сложная физическая система, так что физики, в отличие от медиков, не удивлены, что мы на магнитные бури реагируем.

Ну а рецепт вы знаете: режим, соблюдение врачебных рекомендаций. Иной защиты пока не придумали.

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