Магнитные бури с 16 по 22 ноября 2026 года: Солнце, где твоя сила?

Активная область на Солнце, от которой ждали сюрпризов, исчерпала энергию. На выходных было тихо и в магнитном поле нашей планеты. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН с с 16 по 22 ноября 2026 года.
Всю неделю Солнце удивляло активной областью под номером 4566, которая произвела изрядное количество вспышек. Но к концу недели порох в пороховницах иссяк, сообщила Лаборатория солнечной астрономии:
- Судя по всему, активная область 4566 наконец-то потратила последние остатки энергии и сдалась. График вспышек рисует гладкую кривую без всплесков. Последняя попытка доказать что-то миру была в четверг, когда активный центр неожиданно выдал серию из 15 вспышек. Серия эта закончилась в пятницу около часа ночи по московскому времени. Может, конечно, это музыкальное произведение с ложным финалом, но всё же больше похоже на занавес, - поэтически писала Лаборатория в своем канале.
Магнитное поле Земли успокоилось еще ранее, график конца недели представлял собой мирные зеленые столбики.
В Северном полушарии приближается зима, и снег лежит уже на значительной части территории нашей страны. Зима наступает, видимо, и на Солнце, хотя это и не связанные события.
Астрономы все еще всматриваются в корональные дыры, но они невелики. Корональные дыры – это «отверстия» в солнечной атмосфере. Через них в космос летит быстрый солнечный ветер. Достигая Земли, этот плазменный ветер взаимодействует с магнитным полем нашей планеты. В этом и есть суть магнитных бурь.
Несмотря на столь благостную картину, кое-что не очень благостное прогноз все-таки рисует.
Понедельник, 16 ноября, пройдет без приключений, а вот во вторник, 17 ноября, ожидается средняя по силе магнитная буря около 6-9 утра по московскому времени. Она будет локальной и к полудню должна рассосаться.
Далее до конца недели – череда ровных зеленых столбиков. Никаких бурь.
Долгосрочный прогноз рисует серьезные возмущения лишь 27-28 ноября, но пока об этом говорить рано.
Даже небольшая магнитная буря на спокойном фоне может восприниматься ослабленным организмом болезненно.
Хотя медики все еще спорят, как все это устроено, насколько реален эффект и каков вклад психосоматики, физики могли бы назвать целый ряд природных процессов, которые развиваются несколько иначе во время магнитных бурь. Прежде всего это нарушения в ионосфере, заряженном слое земной атмосферы, благодаря которому мы существуем (он защищает нас от космической радиации). Организм – это очень сложная физическая система, так что физики, в отличие от медиков, не удивлены, что мы на магнитные бури реагируем.
Ну а рецепт вы знаете: режим, соблюдение врачебных рекомендаций. Иной защиты пока не придумали.
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