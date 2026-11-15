Экс-премьер Британии Борис Джонсон вырастил очередную развесистую клюкву. В подкасте выдал откровения о своем визите в Москву в 2017 году.
«Я пытался перезагрузить отношения с Россией, это закончилось катастрофой. Я поехал встретиться с Путиным, он отказался меня принять, поэтому я повидался с Лавровым. Отвратительный человек, совершенно безнадежный. И он заставил меня выпить огромное количество водки перед очень жарким камином. Это напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно!»
Джонсон упоминает про «пытку водкой» не впервые - будто хочет затмить бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая утверждала, будто президент Путин пугал ее мирнейшей собакой Кони.
А давайте вспомним мемуары Бориса, где он рассказывает о первой поездке в Москву и Ленинград. Автору было 16 лет: «Мы сидели, напиваясь водкой, и горланили «Эй, ухнем» и «Калинку» до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы».
Фото: REUTERS.
Выпить «жертва пытки» ох как любит. Джонсон хвастал, что может очень много употребить за обедом, а потом «писать бегло и быстро». Спьяну он, будучи кандидатом в премьеры, подрался с сожительницей, соседи вызвали полицию - ссора началась из-за того, что Борис залил диван спиртным.
Причиной его бесславной отставки стали в том числе «ковидные вечеринки» - пока вся страна сидела в локдауне, на Даунинг-стрит Джонсон и его подчиненные весело пьянствовали. Крепкие напитки туда возили чемоданами. Излюбленное развлечение экс-премьера - сплясать на столе, отхлебывая из горла.
Будучи изгнанным даже из депутатов, экс-премьер зарабатывает, где может - например, пишет колонки для Daily Mail. В одной из последних призывает Европу забрать замороженные активы России и предоставить Зеленскому «все технологии», чтобы он смог победить русских.
Раньше Джонсон называл себя русофилом. А сейчас цинично оправдывается: мол, тогда Россия была «побежденной в холодной войне державой» . Теперь же ее можно только ненавидеть, поскольку она стала сильной.
Сам Борис за последнее время одержал только одну большую победу: при помощи ChatGPT сам починил дома отопительный котел (мастера в Великой Британии пришлось бы ждать месяц). Видимо, решил за неимением камина Лаврова пытать себя сам.
Французский бизнесмен, обладатель гражданства России Фабрис Сорлин (его супруге Изабель президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» - в семье растут 10 детей) прокомментировал KP.RU откровения Бориса:
- Правда в том, что водка — это мужской напиток, она подходит не всем. А вообще русская душа - не в бокале, а в тосте, который вы произносите перед тем, как выпить!
Иностранцам я советую подавать ваши потрясающие закуски, черный хлеб, борщ, домашние пельмени и чай, который так приятно продлевает трапезу.
А мистеру Джонсону, если вдруг выдастся случай, надо будет наливать кефиру. Русскую душу он никогда не поймет - это слишком тонкие нюансы для такого грубого человека - но, возможно, это его в дальнейшем убережет от столь небрежного написания мемуаров».
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