«Налейте ему кефиру»: пьяница Борис Джонсон пожаловался на пытку русской водкой

Экс-премьер Британии Борис Джонсон вырастил очередную развесистую клюкву. Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-премьер Британии Борис Джонсон вырастил очередную развесистую клюкву. В подкасте выдал откровения о своем визите в Москву в 2017 году.

«Я пытался перезагрузить отношения с Россией, это закончилось катастрофой. Я поехал встретиться с Путиным, он отказался меня принять, поэтому я повидался с Лавровым. Отвратительный человек, совершенно безнадежный. И он заставил меня выпить огромное количество водки перед очень жарким камином. Это напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно!»

Джонсон упоминает про «пытку водкой» не впервые - будто хочет затмить бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая утверждала, будто президент Путин пугал ее мирнейшей собакой Кони.

А давайте вспомним мемуары Бориса, где он рассказывает о первой поездке в Москву и Ленинград. Автору было 16 лет: «Мы сидели, напиваясь водкой, и горланили «Эй, ухнем» и «Калинку» до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы».

Джонсон обвинил Сергея Лаврова в том, что он заставлял британца пить водку у жаркого камина Фото: REUTERS.

СПИРТНОЕ ЧЕМОДАНАМИ

Выпить «жертва пытки» ох как любит. Джонсон хвастал, что может очень много употребить за обедом, а потом «писать бегло и быстро». Спьяну он, будучи кандидатом в премьеры, подрался с сожительницей, соседи вызвали полицию - ссора началась из-за того, что Борис залил диван спиртным.

Причиной его бесславной отставки стали в том числе «ковидные вечеринки» - пока вся страна сидела в локдауне, на Даунинг-стрит Джонсон и его подчиненные весело пьянствовали. Крепкие напитки туда возили чемоданами. Излюбленное развлечение экс-премьера - сплясать на столе, отхлебывая из горла.

НОСТАЛЬГИЯ ПО КАМИНУ

Будучи изгнанным даже из депутатов, экс-премьер зарабатывает, где может - например, пишет колонки для Daily Mail. В одной из последних призывает Европу забрать замороженные активы России и предоставить Зеленскому «все технологии», чтобы он смог победить русских.

Раньше Джонсон называл себя русофилом. А сейчас цинично оправдывается: мол, тогда Россия была «побежденной в холодной войне державой» . Теперь же ее можно только ненавидеть, поскольку она стала сильной.

Сам Борис за последнее время одержал только одну большую победу: при помощи ChatGPT сам починил дома отопительный котел (мастера в Великой Британии пришлось бы ждать месяц). Видимо, решил за неимением камина Лаврова пытать себя сам.

Меркель утверждала, что Путин "пугал" ее своей собакой Кони. Фото: Clemens Niehaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«МУЖСКОЙ НАПИТОК ПОДХОДИТ НЕ ВСЕМ»

Французский бизнесмен, обладатель гражданства России Фабрис Сорлин (его супруге Изабель президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» - в семье растут 10 детей) прокомментировал KP.RU откровения Бориса:

- Правда в том, что водка — это мужской напиток, она подходит не всем. А вообще русская душа - не в бокале, а в тосте, который вы произносите перед тем, как выпить!

Иностранцам я советую подавать ваши потрясающие закуски, черный хлеб, борщ, домашние пельмени и чай, который так приятно продлевает трапезу.

А мистеру Джонсону, если вдруг выдастся случай, надо будет наливать кефиру. Русскую душу он никогда не поймет - это слишком тонкие нюансы для такого грубого человека - но, возможно, это его в дальнейшем убережет от столь небрежного написания мемуаров».

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