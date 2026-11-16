Михаил Бойко - философ, писатель, кандидат искусствоведения и старший лейтенант Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Михаил Бойко - философ, писатель, кандидат искусствоведения. От перечисления титулов легко представить кабинет со столом из дуба и шкафы с книгами до потолка. Мы встречались в начале июня. А на днях мне пришло сообщение: Михаил, воюющий на купянском направлении, в начале ноября перестал выходить на связь, числится без вести пропавшим. А потом пришло еще одно: погиб.

Получается, это было наше последнее интервью. Так и не вышедшее. Это мы должны исправить.

У Михаила Бойко тысяча печатных публикаций, с десяток книг по философии и культурологии. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

РУССКИЕ ПАССИОНАРИИ

Тогда в июне стол Михаила в московской квартире был завален военным бельем. Под ним - мешки с формой и броней. У философа закончился отпуск по ранению, и он собирался в путь, проверял каждую мелочь: старая военная форма осталась в госпитале, окровавленная и разрезанная на куски. Новую выдадут, но лучше купить заранее и подогнать под себя.

Воевать Михаил начал до СВО, в 2015 году вступив в донецкое ополчение. Потом были минские соглашения, он вернулся домой, успел выпустить несколько книг. Теперь снова - полгода под Артемовском (Бахмутом) и два года на купянском направлении.

Он - старший лейтенант, командир взвода управления минометной батареи. Но беседовали мы не о военном искусстве, а о том, нужны ли философы на войне.

- Михаил, что увидели в первой поездке на Донбасс?

- В то время на Донбассе действовали добровольцы, не получавшие жалования. Командование не назначалось, а выдвигалось из их среды. Русскую весну устроили пассионарии: покойные Гиви, Моторола, Захарченко, Мозговой, Бэтмен и другие. Я не знал их лично. Только своего командира, который был в тени этой плеяды. Его позывной «Клуни» (авт. — Тарас Гордиенко, герой ДНР), он погиб в начале СВО при штурме Мариуполя.

Михаил вспоминает, что с 90-х годов наблюдал в обществе упадок духа, депрессию. Ему казалось, что русский народ истощился, и уже не появятся такие личности, как Степан Разин, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский. Но в 2014-м году они возникли, будто скрывались в глубине, ждали момента. И стали выдающимися полевыми командирами. Остановили ВСУ и отстояли Донбасс. Михаилу захотелось быть частью этого процесса.

- С украинской стороны заряд страстности и вовлеченности был огромен, но оказался отрицательным. Его носителями стали националисты…

- Это не вызывало сомнений: два майдана, политические акции, на Украине всё бурлило. У русских, казалось, наоборот — тишина, и что мы не способны ничего противопоставить им. Но выяснилось, что это не так. К сожалению, время командиров-пассионариев быстро прошло. Ушел бунтарский дух 14-15-го годов. Наступило время организованных структур.

Михаил был ранен 6-е февраля 2026 года. После госпиталя вернулся на фронт. Фото: из архива Александра Бойко

ДРОН НАД СОСЕДЯМИ

Было 6-е февраля 2026 года. Михаил хорошо помнит эту дату, потому что 4 февраля по всему фронту неожиданно отключили «старлинк», и бойцы два дня сидели без интернета. А потом он получил ранение. Госпитали, операция и два месяца отпуска.

Он показывает левую руку с отметинами шрамов: пять переломов, множество осколков. Врачи собрали. Только мизинец больше не работает.

Главное, голова писателя цела. Оптоволоконные дроны противника часто летают на высоте человеческого роста и целятся именно в голову. Они несут термобарический заряд, использующийся против техники и закрытых пространств. На открытом воздухе он менее эффективен и приведет к смерти бойца только при попадании в голову. Иначе взрывная волна сломает кости, но человек, скорее всего, выживет.

Дрон на «опте» можно сбить: тяжелый, летит низко, работает предсказуемо, в отличие от скоростных радиоуправляемых FPV, которые трудно сбить из автомата.

- В том районе, где я находился, стояло много наших «птичников». Для укропов - это цель номер один, - рассказывает Михаил. - Но на поверхности в тот момент был только я, наблюдал за небом вдоль такелажной тропы. И увидел, что вражеский дрон завис над блиндажом соседей.

Михаил открыл огонь, но издалека и слишком рано. Оператор оказался опытным, быстро обнаружил, что по нему ведут огонь, переключился и настиг Михаила, когда тот менял магазин. Стояли февральские морозы, земля была скользкой. Отступая, Михаил поскользнулся и упал. Дрон взорвался рядом. Если противник выкладывал в сеть видео того удара, то наверняка записал его в 200-е.

Воевать Михаил начал до СВО, в 2015 году вступив в донецкое ополчение. Фото: из архива Александра Бойко

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ ТЕ ЖЕ

Звание старшего лейтенанта Михаил Бойко получил после военной кафедры, отслужив срочную службу в армии. С того момента прошло больше двадцати лет, включая ополчение и СВО. Но он не сделал военной карьеры.

- Я - вечный старший лейтенант, вечный командир взвода, - шутит Михаил. - Занимаю военную должность и надеюсь, что честно выполняю свой долг. Чувствую, что не был рожден для военного дела. Я - литератор.

У Михаила Бойко тысяча печатных публикаций, с десяток книг по философии и культурологии. Есть прозаические рассказы-эксперименты. Ему нравятся футуристы начала XX-го века. О войне не пишет, говорит, что нет времени и условий. Но надеется, что если останется жив, примет участие в создании новой лейтенантской прозы, ведь он как раз тот самый лейтенант. И прочитал всю военную прозу, посвященную Великой Отечественной.

- Кто из советских писателей оказался ближе к современному пониманию войны?

- «Лейтенантская проза» - это созвездие ярких авторов. Основные из них: Виктор Некрасов, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Константин Воробьев, Виктор Курочкин и Вячеслав Кондратьев. Вот Вячеслав Кондратьев мне особенно интересен, он дает точные характеристики. В его повести «Отпуск по ранению» бойца ранили в руку - он москвич, как и я, тоже получает отпуск на два месяца… В книге показано, в каком состоянии находится боец в отпуске и насколько велика пропасть между ним и окружающим миром. Боевые реалии изменились, а психологические проблемы остались те же: маята, случайные знакомые, попойки, нехватка времени, тяжелые навязчивые мысли. Очень хорошо передано. Вячеслав Кондратьев писал позднее всех и, может быть, благодаря этому использовал опыт своих предшественников.

Михаил Бойко командовал взводом управления минометной батареи. Фото: из архива Александра Бойко

ФИЛОСОФИЯ БОЛИ

У Михаила два высших образования: он физик и искусствовед. Две аспирантуры за плечами - по культурологии и искусствоведению. Работал преподавателем и журналистом. Но в первую очередь считает себя философом.

- С 90-х годов утверждалось, что все должно быть материально, практично, измеряться деньгами. А философия - для чудаков, у которых много времени и нет работы. А как сейчас? Можно ли сказать, что отсутствие внятной философии - корень проблем нашего общества?

- Так и есть. Я преподавал в московском колледже и видел, что целое поколение подготовлено только к материальному потреблению, а всё что выходит за рамки, для них непонятно и абстрактно. В 2022-м году среди преподавателей было 10 мужчин. Когда объявили частичную мобилизацию, осталось 4 человека. Остальные уволились, эмигрировали, уехали в деревню, скрылись. Это только преподаватели! Люди, которые должны были доносить до молодежи какие-то ценности! Это был диагноз нашего общества на примере Москвы.

- Какая же философия нужна сегодня?

- Из античных мне нравятся стоики. Они учили, что нужно быть готовым к невзгодам, с которыми сталкивается человек. Как философ, я разработал собственное мировоззрение, посвященное боли. Оно называется алгософия от греческого «алгос» - боль и «софия» - мудрость. (Прим.авт. Алгос или Алгея - греческая богиня боли, отсюда название «анальгин» - обезболивающее). Это учение позволяет преодолеть страх смерти, утраты, боли, страдания. Я пережил тяжелое ранение, да еще в 20-градусный мороз. Перевязка и эвакуация проходили тяжело. Но я сумел это перенести, и этот опыт для меня - позитивная ценность. Современная идея, что мы рождены только для наслаждения, губительна. Когда человек прошел через опыт потери, он сможет отличить настоящие ценности от ложных.

- Значительной части общества не понравится ваше учение…

- Кто в безмятежном сомнамбулическом состоянии плывет по течению счастливой жизни, не сможет понять людей, столкнувшихся с утратами и потрясениями. Я же обращаюсь к тем, кто живет, преодолевая боль. Советская идеология и литература несли людям правильные вещи, рассказывая «повести о настоящем человеке». Благодаря этим рассказам, появлялись настоящие сильные люди.

Михаил погиб в ноябре 2026 года на купянском направлении. Фото: из архива Александра Бойко

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ РАСКОЛОТА

- Как случилось, что многие наши литераторы, мыслители, совесть общества, под предлогом своего «миролюбия» отказались от страны и уехали в недружественные государства, совершающие ещё больше войн и насилия?

- Это трагедия русской интеллигенции. Вспомните Герцена, который из Лондона призывал русских солдат во время польского восстания 1863 года переходить на сторону поляков и желал поражения России! Вспомните позицию белых эмигрантов, а потом диссидентов, которые уезжали из Советского Союза и работали на западных радиостанциях, призывая к разложению советского общества. Традиция русофобии очень давняя.

- Но почему при любом конфликте интеллигенция занимает такую позицию?

- Не вся. Она расколота. Вопрос в другом, почему до 22-го года их поддерживали? Они ведь не скрывали своего мнения. Но их издавали, они не вылезали из телевизора. В результате общество не понимает, что наши бойцы уже несколько лет в тяжелейших условиях стоят насмерть, защищая спокойный сон 140 миллионов человек. Представьте себе состояние этих людей и накопленную ими усталость. Человек может быть героем год-два, но не бесконечно. Истощается запас сил, особенно в условиях политической неопределенности.

- Что же сделать, чтобы помочь им?

- Нужно перестать успокаивать общество, позволяя ему находиться в безмятежном состоянии. Нужно все имеющиеся ресурсы нужно направить на то, чтобы достичь победы! Такая аскеза была бы обществом принята и понята. И ее точно оценили бы участники СВО.

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