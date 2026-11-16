В 2027 году никто из россиян не выйдет на пенсию

В стране вот уже седьмой год шаг за шагом идет пенсионная реформа. Мы постепенно переходим от «старого» пенсионного возраста (мужчины уходили в 60 лет, а женщины – в 55) к «новому». Порог повышается постепенно: раз в двухлетку возраст выхода на страховую пенсию (раньше ее называли трудовой) увеличивается на один год.

По закону, в нынешнем году на пенсию уходят мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Как напомнил Социальный фонд России в соцсетях, в следующем году ситуация не изменится. Таким образом, чисто математически получается, что в следующем году никто из россиян на пенсию не выйдет. Потому что мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения достигают пенсионного возраста - 64 и 59 лет - в 2026-м. А следующая возрастная группа (мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения) будет выходить на пенсию только в 2028-м. Тогда и завершится переход на новый пенсионный возраст. Начиная с 2028 года мужчины начнут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.

Но есть исключения. В 2027 году все-таки могут отправиться на заслуженный отдых россияне, которые имеют право досрочного выхода на пенсию. Среди них – медики и педагоги, работники вредных и опасных производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери и другие.

К слову, такая ситуация повторяется каждый нечетный год: в 2021, 2023 и 2025 годах на пенсию на общих основаниях тоже никто не уходил.

Также в Социальном фонде напомнили, что для выхода на страховую пенсию нужно:

- Иметь не менее 15 лет официального стажа работы,

- Накопить не меньше 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (они же баллы), которые зависят от зарплаты.

Россиянам, которым не хватает стажа или баллов, назначают социальную пенсию. Право на нее возникает на пять лет позже, чем на страховую пенсию (то есть в нынешнем году она полагается мужчинам 1957 года рождения и женщинам 1962 года рождения). И она меньше страховой. Так, средняя социальная пенсия сегодня составляет 16,6 тысяч рублей, а страховая - 27,2 тысячи.

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