Если начислили лишний налог или ошибка в налогах, объясняем, что делать Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Заходите в личный кабинет налогоплательщика, видите сумму - и первая мысль: «За что?!» Или, может, вам пришел налог на машину, которую вы продали в позапрошлом году? Злиться и скандалить с инспектором бесполезно: ошибки в начислениях случаются, и их можно исправить.

Эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала KP.RU, как найти ошибку в начислении налогов и как оформить перерасчет.

ПОЧЕМУ НАЛОГОВАЯ МОЖЕТ ОШИБИТЬСЯ: ТРИ ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ

- Ошибки в начислении налога - явление хоть и не частое, но столкнуться с этим возможно, говорит Ольга Дайнеко.

Причины ошибочных начислений нередко связаны:

- с неточными или отсутствующими сведениями;

- техническими сбоями;

- человеческим фактором.

Данные в ФНС поступают из регистрирующих органов (Росреестра, ГИБДД), от работодателей, банков и иных источников. Любой сбой на этом пути может привести к ошибке.

Удобнее обратиться за перерасчетом в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС Фото: Иван МАКЕЕВ.

ГДЕ ИСКАТЬ ОШИБКУ: ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НАДО СВЕРИТЬ

- Прежде чем обращаться в налоговый орган с заявлением о перерасчете, важно понять, где именно закралась ошибка, - пояснила Ольга Дайнеко. - Внимательно изучите налоговое уведомление - в нем есть не только общая сумма, но и детализация по каждому объекту и виду налога.

Удобнее это сделать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, поскольку там есть возможность сообщить об ошибке без личного посещения инспекции - местного отделения налоговой.

Далее эксперт советует пройтись по пунктам:

1. Имущество.

- Убедитесь, что отражено только то имущество, которым вы владеете, - пояснила Ольга Дайнеко. - Верно указана площадь, доля в праве, кадастровая стоимость (официальная оценка, с которой считают налог) недвижимого имущества. Если речь идет о машине - сверьте, правильно ли указана мощность автомобиля и другие характеристики.

2. Ставка и льготы.

- Ставки и налоговые льготы устанавливаются местными властями и могут различаться в разных регионах, - напомнила Ольга Дайнеко. - Проверить свою ставку, право на льготы можно через сервис ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Ставка налога - это процент или сумма, по которой считают налог.

Налоговая льгота - скидка или освобождение от налога для отдельных категорий граждан. В большинстве случаев льготы предоставляются автоматически, в беззаявительном порядке, однако некоторые сведения могут отсутствовать в налоговом органе. Тогда потребуется подача отдельного заявления (например, о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу - налогу на машину).

3. Период владения.

- Если указано имущество, которое выбыло из владения (продано или подарено) или приобретено в течение отчетного года, проверьте, правильно ли указан период владения (коэффициент периода владения), - продолжает Ольга Дайнеко. - Иными словами, если вы владели имуществом лишь часть года, сумма налога рассчитывается с учетом этого коэффициента. Коэффициент периода владения -это поправочный показатель: чем меньше месяцев в году вы владели имуществом, тем меньше налог.

4. Доход по вкладам.

- Если требуется уплатить налог с процентного дохода по вкладам, сверьте сумму своего дохода с данными банка и лимитом по необлагаемой налогом сумме (пределом, с которого налог не берут), - говорит эксперт.

КВАРТИРА ПО НАСЛЕДСТВУ И МАШИНА, КОТОРОЙ У ВАС УЖЕ НЕТ

Ошибки в периоде владения чаще всего связаны с транспортными средствами - например, если покупатель не зарегистрировал приобретенное авто и для ФНС оно по-прежнему ваше. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Отдельно эксперт разбирает две ситуации, где ошибки встречаются чаще всего.

Наследство. Если вы получили имущество (например, квартиру) по наследству, налог рассчитывается не с даты государственной регистрации права, а со дня открытия наследства, и коэффициент считается исходя из этого срока.

Проданная машина. Ошибки в периоде владения чаще всего связаны с транспортными средствами - например, если покупатель не зарегистрировал приобретенное авто и для ФНС оно по-прежнему ваше.

- В таких ситуациях перед обращением за перерасчетом налога нужно обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства (ТС) в связи со сменой собственника, - посоветовала Ольга Дайнеко. - К заявлению нужно приложить договор купли-продажи ТС. Налог смогут пересчитать только после того, как данные о снятии машины с учета поступят в ФНС.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕРАСЧЕТ: ГДЕ ВЗЯТЬ БЛАНК И КУДА ЕГО ОТПРАВИТЬ

Подать заявление можно несколькими способами, но сначала его нужно правильно оформить.

- Если обнаружилась ошибка в начислении налога к уплате, обратитесь в ФНС с заявлением о перерасчете суммы ранее исчисленного налога, - пояснила Ольга Дайнеко. - Речь о транспортном, земельном налоге, налоге на имущество или НДФЛ.

НДФЛ - это налог на доходы физических лиц, то есть налог с заработка и некоторых других доходов. Форма заявления (КНД 1150139) доступна для скачивания на сайте ФНС.

Подать заявление и пакет подтверждающих документов можно:

- через личный кабинет на сайте ФНС (самый быстрый способ);

- при личном обращении в ИФНС;

- через МФЦ;

- отправить заказным письмом Почтой России.

Заполнить заявление онлайн и прикрепить необходимые документы в электронном формате можно в личном кабинете налогоплательщика. Одновременно с подачей заявления (по унифицированной форме) можно направить в ФНС обращение (заявление или жалобу), в котором в свободной форме изложить дополнительные обстоятельства, приложить документы, не входящие в стандартный перечень заявления о перерасчете, попросить разъяснить причину ошибки и другие вопросы.

Заполнить заявление онлайн и прикрепить необходимые документы в электронном формате можно в личном кабинете налогоплательщика. Фото: Иван МАКЕЕВ.

ЧТО НАПИСАТЬ В ОБРАЩЕНИИ: ТРИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПУНКТА

В обращении важно четко указать, что именно не сходится.

- При формировании обращения нужно указать номер налогового уведомления или требования, вид налога и объект налогообложения и в чем именно содержится ошибка при расчете налога, - отметила Ольга Дайнеко. - Например, неверный период владения.

Итак, в обращении укажите:

1. Номер налогового уведомления или требования.

2. Вид налога и объект налогообложения.

3. В чем именно состоит ошибка в расчете.

ЧТО ДАЛЬШЕ: ПРОВЕРКА, ПЕРЕРАСЧЕТ, ОТКАЗ

После подачи заявления налоговая инспекция проведет проверку (уточнит данные и решит, была ли ошибка). На это дается до 30 дней, при наличии оснований срок может быть продлен еще на 30 дней. В ходе проверки налоговая сделает необходимые запросы в Росреестр, ГИБДД или другие ведомства для уточнения сведений.

По итогам рассмотрения возможны два варианта:

- ФНС пересчитает налог и сформирует новое налоговое уведомление;

- ФНС откажет в перерасчете.

При наличии оснований отказ можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе (более крупном управлении ФНС, которое проверяет решения местной инспекции), а уже после - в суде. Эксперт напоминает: при обнаружении ошибки не нужно тянуть до последнего - чем раньше обратиться в налоговый орган, тем быстрее удастся все исправить и останется запас времени на выяснение деталей в сложных ситуациях.

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