451 тысяча жертв, смерчи и теплая бесснежная зима в России: чего на самом деле стоит ждать от рекордного Супер Эль-Ниньо

Эль-Ниньо - крупномасштабное потепление поверхности Тихого океана, которое влияет на погоду во многих регионах мира Фото: REUTERS.

В ближайшие месяцы вплоть до февраля 2027 года Эль-Ниньо (крупномасштабное потепление поверхности Тихого океана, которое влияет на погоду во многих регионах мира - Ред) может погубить 451 тысячу человек - такой прогноз опубликовал исследовательский проект Climate Impact Lab. Он объединяет экономистов, климатологов и экологов из ведущих университетов США. А еще, утверждают некоторые специалисты, Эль-Ниньо обещает аномально теплую малоснежную зиму на Европейской части России и увеличение числа опасных погодных явлений, вызванных большими перепадами температур. Чего ждать от разбушевавшегося в этом году погодного явления? Об этом KP.RU рассказала Дарья Гущина, доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЦИФРА В 451 ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ?

- Дарья Юрьевна, с ноября по январь 2027 года Эль-Ниньо выходит на свой пик. Действительно ли он стал рекордным по своей силе?

- Официальное определение гласит: если температурная аномалия преодолевает порог в 2 градусов Цельсия, то ему присваивается название Супер Эль-Ниньо. На середину октября аномалия в Центре и на Востоке Тихого океана превышала 3,3 градусов. То есть порог Супер Эль-Ниньо однозначно преодолен. Назвать его сейчас самым сильным за всю историю наблюдений мы пока не можем, потому что это должно быть не разовое значение, а среднее за 3 месяца. Три месяца фазы кульминации Эль-Ниньо еще не прошло, но по всем прогнозам Эль-Ниньо этого года имеет все шансы выйти на первое место. Хотя бы потому что у побережья Перу, в Южной Америке, температура поверхности воды в отдельных точках превышает даже 5 градусов. Это очень много, учитывая, что речь идет о пространствах, которые измеряются тысячами километров.

- Исследователи Climate Impact Lab утверждают, что из-за жары, засухи, ливней и наводнений, причинами которых стало Эль-Ниньо (в разных частях планеты оно проявляет себя по-разному), могут погибнуть 450 тысяч человек.

- Я не знаю, откуда они берут эти цифры. Если посмотреть статистику, то в Индонезии в результате лесных пожаров погибло более 5 тысяч человек. Это очень много, но все-таки не сотни тысяч. На Галапагосских островах сильное наводнение - там морские котики плещутся на улицах городов, но даже в масштабах всей Южной Америки речь идет о нескольких сотнях человек, погибших в результате проливных дождей и подъема уровня воды. В ряд регионов пришла сильная жара - но как определить, что смерть конкретного человека наступила из-за повышения температуры на улице? Я думаю, считать количество жертв Эль-Ниньо можно только в том случае, если вы можете аргументированно доказать, что смерть этих людей вызвана именно этим явлением. А все остальное - это «от лукавого».

В некоторые регионы планеты Эль-Ниньо принесет засуху и голод Фото: REUTERS.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАУЧИЛОСЬ БОРОТЬСЯ С ПРИРОДНЫМИ КАТАКЛИЗМАМИ

- Можно подвести какие-то промежуточные итоги нынешнего Эль-Ниньо? Были ли последствия настолько катастрофическими, как это виделось нынешней весной?

- Поскольку Эль-Ниньо сильное, то и его последствия тоже достаточно сильные. Особенно в регионах, окружающих Тихий океан. В Индонезии и Австралии сильные пожары и аномальная засуха (это сказалось на урожаях кофе и цитрусовых - Ред). На другой стороне Тихого океана - на побережье Южной Америки ливни и наводнения (это нанесло многомиллиардный ущерб экономике этих стран - Ред). Но сказать, что это последствия катастрофические, наверное нельзя.

- Современная цивилизация научилась справляться с природными апокалипсисами?

- Апокалипсис - громко сказано. Даже в библейской трактовке Апокалипсис это разовое явление, а Эль-Ниньо это событие циклическое, оно повторяется с периодичностью 2-7 лет. Но, наверное, да - человечество с помощью современных технологий научилось минимизировать ущерб. Благодаря прогнозированию и системам предупреждения можно вовремя эвакуировать людей от наводнения. Стали лучше бороться с лесными пожарами. Серьезно пострадали в ряде стран плантации кофе и цитрусовых, но мировая экономика научилась сглаживать такие ЧП за счет импорта из других регионов. И даже если рыболовный промысел где-нибудь в Перу окажется на грани разорения, рыбаки могут рассчитывать на экономическую помощь других стран или финансовую поддержку международных организаций. То есть появились стратегии адаптации, которых даже в прошлом веке не было.

В Латинской Америке Эль-Ниньо привело к большим наводнениям Фото: REUTERS.

КАКОЙ БУДЕТ ГРЯДУЩАЯ ЗИМА В РОССИИ

- Чего ждать от Эль-Ниньо дальше? Согласны ли с коллегами, которые прогнозируют аномально теплую, бесснежную зиму в России?

- Мы находимся в ситуации, где столкнулись противоборствующие эффекты. С одной стороны, доказана статистическая связь между сильным Эль-Ниньо и теплой зимой в Евразии. Но помимо Эль-Ниньо, есть еще десяток процессов, которые влияют на температуру в Евразии, в том числе и в России. Один такой форс-мажор уже случился в ноябре - это, так называемое, внезапное стратосферное потепление (ВПС). И возможно, что еще одно такое событие может случиться этой зимой.

- То есть станет еще теплее?

- Нет, не смотря на “теплое” название, это стратосферное явление оказывает влияние на погоды в нижних слоях атмосферы и способствует формированию блокирующих антициклонов, которые оборачиваются сильными похолоданиями. Если произойдет усиление антициклонов, например, над Западной и Восточной Сибирью, то зима в этих регионах будет более холодной. Есть прогноз, который дают ряд североамериканских моделей: если смотреть на Россию, то там от Европейской территории до Дальнего Востока в декабре видна сильная устойчивая отрицательная аномалия. Поэтому такого рода локальные процессы могут нивелировать эффект от Эль-Ниньо и вместо теплой зимы мы получим более холодную.

В России из-за Эль-Ниньо, возможно, зима будет теплой и сырой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

- А шквалы и смерчи из-за резких перепадов температуры?

- К этому Эль-Ниньо не имеет никакого отношения, по крайней мере в умеренных широтах. Потому что это явления совершенно разных масштабов. Эль-Ниньо влияет на крупномасштабные процессы, например среднемесячные температуры, а не на отдельные события типа смерчи, торнадо и так далее. Другое дело, когда мы говорим о районах непосредственно примыкающих к Тихому океану, где Эль-Ниньо - это король, доминирующий фактор, определяющий погоду. Если в годы Эль-Ниньо расширяется площадь океана, где температура поверхности выше 27 градусов - а это порог образования тропических циклонов - то мы имеем больше ураганов и штормовых ветров. А в умеренных широтах, как я уже сказала, есть свои процессы, которые влияют на погоду. Они могут как усилить эффект Эль-Ниньо, так и ослабить его. Но если Эль-Ниньо мы можем предсказать за 9 месяцев, то такие вот погодные аномалии, прогнозируются максимум за неделю. Поэтому делать долгосрочный прогноз на зиму, рассчитывая знать не среднюю температуру за отопительный сезон, а в конкретный день или даже неделю - бесполезно.

- Но хотя бы за теплую осень в Москвы мы можем его поблагодарить?

- Причиной теплой и сухой осени в Москве стало устойчивое преобладание и высокая повторяемость блокирующих антициклонов. Чтобы доказать причастность к такой погоде Эль-Ниньо, нужно иметь статистику лет за 50, где видно, что каждый раз, когда он возникает, появляются такие антициклоны и обеспечивают теплую осень. Данные наблюдений таких результатов не дают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рекордное тепло и небывалое Эль-Ниньо: В 2027 году погода покажет нам новый смысл слова «зашкаливать»