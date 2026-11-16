«Бляшка, я тебя увижу!»: Названы обследования, которые достоверно показывают, насколько сосуды забиты холестерином

Продолжаем разбираться в грамотных обследованиях для поддержания здоровья сердца. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ.

Продолжаем разбираться в грамотных обследованиях для поддержания здоровья сердца. Наш эксперт - исследователь и практикующий врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко. Напомним, в 1-й части доктор рассказал о самых важных анализах крови для оценки сердечно-сосудистых рисков.

ЗАЧЕМ НУЖНА КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ СЕРДЦА

- Состояние сосудов - это не один анализ. А сочетание: правильные показатели крови плюс ряд обследований, - говорит врач.

Речь идет о трех ключевых инструментальных исследованиях (то есть с использованием медицинской аппаратуры).

Первое: коронарный кальций, или кальциевый индекс (КИ). «Это короткая компьютерная томография сердца, буквально на 10-15 минут, с очень небольшой дозой облучения, примерно сопоставимой с маммографией», - поясняет доктор Рудченко.

Что можно узнать? КИ - числовой показатель, который отражает количество кальция в стенках коронарных артерий. А кальций в сосудах это маркер: он говорит о том, что в артериях сердца уже начали формироваться атеросклеротические бляшки.

- На сегодня КИ считается одним из самых сильных предсказателей проблем с сердцем, - подчеркивает наш эксперт. - Логика такая:

* Если кальциевый индекс ноль - бляшек, как правило, нет. Риск низкий, и зачастую можно не спешить с агрессивным лечением (то есть направленным на мощное снижение уровня холестерина. - Ред.).

* Если индекс высокий, например 100 и выше, - это повод лечиться активнее. Обязательно обратиться к кардиологу, если ранее вы у него не были. Максимально строго соблюдать медицинские рекомендации, не пропускать прием назначенных лекарств и т.д.

* У курильщиков, диабетиков и людей с ранними инфарктами в семье нулевой КИ не гарантирует, что сердечно-сосудистый риск низкий. У таких людей могут встречаться «мягкие» (некальцифицированные) бляшки, которые КТ без контраста не видит.

! Поэтому результаты этого обследования всегда надо оценивать вместе с врачом, а не самостоятельно, - подчеркивает доктор Рудченко.

КИ считается одним из самых сильных предсказателей проблем с сердцем. Фото: 1968/Shutterstock/Fotodom

БУДЬ В КУРСЕ

Как узнать свой кальциевый индекс

Есть несколько вариантов.

1. Пройти диспансеризацию.

С 1 марта 2027 года оценка коронарного кальция будет включена в бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава России, который сейчас проходит процедуры утверждения. Документ предусматривает, что КИ будут определять ежегодно в рамках оценки сердечно-сосудистого риска «при наличии результатов раннее проведенной компьютерной томографии органов грудной клетки и/или сердца». Иными словами, отправляясь на диспансеризацию, можно будет захватить с собой результаты КТ грудной клетки, проведенной, например, во время пандемии ковида (такие снимки есть у многих). Либо подобные снимки, сделанные ранее по другим показаниям, в том числе платно.

2. По назначению кардиолога при обследовании по ОМС.

Если у пациента есть конкретные жалобы, врач-кардиолог по медпоказаниям может назначить мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) сердца по полису ОМС.

3. В порядке платных медуслуг.

Если вы обращаетесь к кардиологу платно, уточните: почему вам предлагается сделать МСКТ для оценки коронарного индекса? «Такое обследование требуется, когда нужно уточнить сердечно-сосудистый риск пациента. То есть уже есть какие-либо неблагоприятные факторы: гипертония, повышенный холестерин, ранние инфаркты в семье и т.д.», - поясняет доктор Рудченко. Да, к 40-45 годам хоть один, а зачастую несколько таких факторов есть у абсолютного большинства россиян. Но важно, чтобы лечащий врач дал четкие разъяснения, а не назначал обследование «просто так, чтобы знать».

СРАВНИВАЕМ ДАВЛЕНИЕ НА РУКАХ И НОГАХ

- Еще одно важное обследование - лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), - продолжает Игнат Рудченко. - Это когда сравнивают давление на руке и на ноге. Простой тест помогает выявить атеросклероз в сосудах ног.

По сути, ЛПИ - число, которое показывает, насколько хорошо кровь течет по артериям ног. Врач фиксирует максимальное систолическое (то есть «верхнее») давление на лодыжке - берется показатель той из ног, где цифра выше. Также определяется максимальное систолическое давление на плече (тоже той из рук, где оно выше). И лодыжечный показатель делится на плечевой.

Нормальными считаются значения ЛПИ в интервале 1,1-1,29. Если кровоток в ногах затруднен (например, из-за сужения артерий при накоплении холестерина), то давление на лодыжке будет заметно ниже, чем на плече, и индекс уменьшится.

Такой тест часто назначают людям из групп риска: курильщикам, пациентам с диабетом, гипертонией, повышенным холестерином или наследственной предрасположенностью к сосудистым болезням. Также ЛПИ оценивают, если человек жалуется на боль, тяжесть или холод в ногах при ходьбе.

! Как и в остальных случаях, результаты должен интерпретировать врач - оценивая в комплексе как ЛПИ, так и другие данные конкретного пациента.

- Наконец, третье ключевое обследование - УЗИ сонных артерий, - говорит доктор Рудченко. - Ультразвуком смотрят сосуды на шее и ищут в них бляшки. Это доступно и безопасно.

Но важно знать: рутинно, всем подряд для профилактики такое УЗИ не рекомендуют. Оно полезно в определенных ситуациях (опять же спрашиваем врача о конкретных показаниях, причинах назначения. - Ред.) и как дополнение, когда, например, компьютерная томография недоступна, поясняет эксперт.

Простой тест помогает выявить атеросклероз в сосудах ног. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

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«У вас гипертрофия желудочка и блокада ножки пучка Гиса»

В заключениях УЗИ сердца и ЭКГ часто встречаются два медицинских термина (см. ниже). Некоторые врачи сразу говорят пациенту: это очень плохо! Другие машут рукой: не обращайте внимания, «это возрастное». Почему так и что значат загадочные для обывателей формулировки?

- Если в заключении написано «гипертрофия левого желудочка», первая мысль, возникающая у квалифицированного кардиолога: это следствие длительной, плохо контролируемой гипертонии, - говорит Игнат Рудченко. - Напомню: артериальное давление - сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. То же самое происходит в полостях сердца, в частности, в левом желудочке. Когда давление в системе повышено долгое время, сердцу приходится прикладывать больше усилий, чтобы вытолкнуть кровь в аорту. Оно работает с повышенной нагрузкой, словно в спортзале. В результате мышца сердца (миокард) увеличивается в размерах - это и есть гипертрофия.

Такое состояние считается неблагоприятным, оно ведет к нарушению работы сердца. «Но непосредственно гипертрофию левого желудочка мы никогда не лечим как самостоятельное заболевание, - поясняет эксперт. - Для врача это мощный сигнал, что нужно подбирать/корректировать лечение гипертонии».

- А что означает в заключении ЭКГ «неполная блокада правой/левой ножки пучка Гиса»?

- Блокада правой ножки пучка Гиса, как полная так и неполная, в большинстве случаев считается вариантом нормы, анатомической особенностью. Дополнительное обследование требуется, если у пациента есть какие-либо жалобы, симптомы, факторы риска.

Левая ножка пучка Гиса отвечает за проведение электрических импульсов к левому желудочку, то есть основной камере сердца, выполняющей наибольший объем работы. Если у человека не было блокады, а затем она возникла, это может быть признаком либо острого инфаркта, либо перенесенного ранее инфаркта, либо другого поражения сердца, например, миокардита (воспаления сердечной мышцы). Здесь, конечно, нужно разбираться. Выяснять все обстоятельства и назначать необходимые обследования по показаниям.

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