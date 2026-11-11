Сосуды не трубы, но могут забиться: кардиолог перечислил самые важные обследования для определения риска инфарктов и инсультов

Прежде всего важно понять: не существует волшебного анализа крови, который сразу покажет: мол, ваши сосуды забиты холестерином на 40%. Или полностью чистые. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

«Больные у меня как мухи выздоравливают!», - говорил попечитель богоугодных заведений Земляника в «Ревизоре». Многие из нас, чтобы не оказаться той самой мухой, стремятся регулярно или хотя бы время от времени проверять свои сосуды и сердце. Это правильно, подтверждают врачи. Сердечно-сосудистые заболевания на 1-м месте среди причин преждевременной смертности.

- Если раз в год вы сдаете кровь на общий холестерин, видите, что он вписывается в норму на бланке анализа, и успокаиваетесь - очень зря, - рассказывает KP.RU исследователь и практикующий врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко. - Это почти ничего не говорит о том, что происходит в ваших артериях прямо сейчас.

В то же время десяток других анализов и инструментальных исследований, которые нередко предлагают в «продвинутых» клиниках, могут оказаться бесполезной тратой средств. А также породить неоправданное беспокойство, дополнительный стресс.

Какие же обследования действительно показывают риск для сосудов и сердца, а какие - выбрасывание денег на ветер? В этом разбирался KP.RU вместе с доктором Рудченко.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ПРОФИЛЬ - ЛИПИДНЫЙ

- Прежде всего важно понять: не существует волшебного анализа крови, который сразу покажет: мол, ваши сосуды забиты холестерином на 40%. Или полностью чистые. Так это не работает. Сосуды не трубы. Для реальной оценки их состояния всегда нужна комбинация. Часть важной информации дает кровь, часть - приборы, снимки. А третья часть это учет ваших привычек, возраста, образа жизни, - поясняет врач-кардиолог.

Словом, если где-то вам предлагают «полное обследование сосудов за один анализ» - это, мягко говоря, маркетинговая уловка.

- Начнем с анализов крови, - предлагает доктор Рудченко. - Для каждого из нас важны три ключевых исследования.

Первое: липидный профиль крови.

Это самый дешевый и при этом очень показательный анализ. В него входит оценка нескольких видов холестерина.

* Главное - уровень липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, или «плохого» холестерина. Он проникает в стенки сосудов и запускает образование бляшки. Чем он выше и чем дольше остается повышенным, тем активнее растут бляшки.

! Именно снижение ЛПНП - фундамент защиты сосудов.

* Также анализ показывает уровень липопротеинов высокой плотности, ЛПВП («хорошего» холестерина), и триглицеридов. Это дополняет картину оценки рисков.

- Мало кто знает, но по современным рекомендациям сдавать липидный профиль можно не натощак, отмечает доктор Рудченко. Голодать 12 часов в большинстве случаев необязательно. Исследование все равно даст объективную оценку рисков.

Сосуды не трубы, но могут забиться. Фото: ridersuperone/Shutterstock/Fotodom

! Результаты анализа обязательно должен интерпретировать врач. На приеме проводится комплексная оценка сердечно-сосудистых рисков. И в зависимости от этого определяются оптимальные уровни разных видов холестерина для конкретного человека.

- Референсные значения в бланке с результатом анализа, которые многие воспринимают как норму, не учитывают ряда важнейших индивидуальных факторов. Поэтому ориентироваться на эти цифры пациенту нельзя, - подчеркивает наш эксперт.

В ТЕМУ

Как часто нужно проверять холестерин на самом деле?

- По обновленным рекомендациям 2026 года взрослым стоит начинать проверять холестерин с 19 лет. А не с 40-ка, как это чаще бывает на практике, - говорит Игнат Рудченко. - Потому что вред от повышенного холестерина копится десятилетиями. Если у вас все в порядке, нет факторов риска (еще раз повторим: и эти факторы, и норму для вас лично определяет врач), то достаточно сдавать липидный профиль раз в пять лет.

Если же есть факторы риска - диабет, высокое давление, лишний вес, курение, ранние инфаркты у близких родственников, то делать анализ нужно чаще, вплоть до одного раза в год. Конкретный режим определит врач.

Дети - отдельная история. Ребенку рекомендуется хотя бы раз проверить холестерин в возрасте 9-11 лет. Это делается, чтобы не пропустить наследственную форму болезни - так называемую семейную гиперхолестеринемию, когда холестерин зашкаливает с рождения.

Наконец, отдельные рекомендации - для тех, кто уже принимает статины или другие препараты для снижения холестерина:

* После старта лечения или смены дозы холестерин проверяют примерно через 4-12 недель, чтобы понять, работает ли препарат и насколько эффективно.

* Далее - примерно каждые 6-12 месяцев для контроля.

Для каждого из нас важны три ключевых исследования. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ РИСК: ЛИПОПРОТЕИН(А)

- Есть анализ, который многие ни разу в жизни не сдавали, - липопротеин(а), - рассказывает доктор Рудченко. - Так называют особый вид холестериновых частиц, уровень которых почти полностью задан генетикой. Высокий липопротеин(а) заметно повышает риск инфаркта и инсульта. И, что коварно: у человека при этом общий холестерин может быть нормальным! То есть по обычному анализу все хорошо, а скрытый риск высокий.

Приятная новость: поскольку уровень липопротеина(а) задан генами и почти не меняется в течение жизни, его достаточно сдать всего один раз. И вы узнаете свой генетический риск. По-моему, это отличная инвестиция в собственное спокойствие.

От редакции: с 2026 года анализ на липопротеин(А) для россиян от 18 до 40 лет включен в Программу госгарантий бесплатной медпомощи. То есть такое обследование можно пройти по полису в поликлинике, к которой человек прикреплен для получения медпомощи по ОМС. Тем, кто «не вписывается» в условия сдачи анализа бесплатно, врачи-кардиологи рекомендуют сделать его за свой счет. В Москве, например, это стоит около 1,5 - 2 тысяч рублей.

БЛЯШКА ЗАВИСИТ ОТ ВОСПАЛЕНИЯ

- Холестериновая бляшка в сосуде это не просто жир. Но еще и воспалительный процесс. Чем он активнее, тем сильнее сосуд «зарастает» холестерином. Выше риск сужения просвета, нарушения кровообращения, ишемии (дефицита кислорода), формирования тромба, - поясняет Игнат Рудченко. - Поэтому еще один важнейший и зачастую недооцененный показатель - высокочувствительный С-реактивный белок (вч СРБ). Это маркер фонового воспаления в организме.

Исследования показали: СРБ предсказывает сердечно-сосудистые события (инфаркты, инсульты) не хуже, чем холестерин и давление. Результаты анализы крови интерпретируются так:

* Вч СРБ меньше единицы - риск низкий.

* От 1 до 3 - риск средний.

* Выше 3 - риск высокий.

Что предпринимать - определяет врач после комплексной оценки остальных показателей состояния организма.

! Важно: сдавать анализ на высокочувствительный С-реактивный белок нужно, когда вы здоровы, отмечает доктор Рудченко. Если у вас простуда, инфекция, обострение хронической болезни, то цифра взлетит и будет обманчивой. Нужно делать анализ через пару недель после выздоровления.

НА ЗАМЕТКУ

На что не стоит бездумно тратить деньги

- Есть ряд дополнительных маркеров воспаления: фибриноген, интерлейкин-6, соотношение нейтрофилов к лимфоцитам и прочие сложные слова. Звучит это, конечно, впечатляюще, но для обычной оценки риска они почти ничего не добавляют сверх того же высокочувствительного С-реактивного белка, - поясняет наш эксперт. - То есть платить за целую панель маркеров воспаления большого смысла нет. Не гонитесь за количеством анализов - делайте правильные анализы.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Сочетание трех показателей по исследованию крови: холестерин ЛПНП, липопротеин(а) и высокочувствительный С-реактивный белок - считается очень мощной комбинацией для оценки сердечно-сосудистого риска. В частности, по данным крупного наблюдения за женщинами продолжительностью около 30 лет, эти три показателя вместе достоверно предсказывали риск на десятилетия вперед, - резюмирует врач-кардиолог Игнат Рудченко.

Продолжение следует. Во второй части материала в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU вместе с экспертом мы разберем самые важные инструментальные обследования, с помощью которых можно определить размер и уровень опасности бляшек в сосудах. А также расскажем, что означают частые формулировки в результатах ЭКГ и УЗИ сердца: «блокада ножки пучка ГИСа», «гипертрофия желудочка» и др.

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