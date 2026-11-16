18 историй, как раскрывались самые запутанные преступления: Стартовал новый видеопроект «Тень преступления», рассказывающий о работе сотрудников СК

Знаменитый актер Безруков вкратце рассказал, с какими удивительными историями расследований предстоит познакомиться зрителям Фото: Евгения ГУСЕВА.

На протяжении многих лет детективный жанр не теряет своей популярности. Людям интересно распутывать загадки с главными героями, раскрывать преступления, наблюдать за развитием событий глазами сотрудников правоохранительных органов или сыщиков-любителей. При этом в последние годы читательский и зрительский интерес на себя оттягивает и так называемый тру-крайм (в переводе с английского «настоящее преступление») – жанр, рассказывающий о реальных уголовных делах и людях, которые раскрывают вовсе не вымышленные преступления. Так что новый видеопроект, посвященный работе сотрудников Следственного комитета, наверняка вызовет огромный интерес у любителей тру-крайма. И не только у них.

18-серийный цикл «Тень преступления» создан Фондом национального кино «Патриот» при содействии управления взаимодействия со СМИ СК России.

- На примерах реальных уголовных дел будет рассказано о том, как современные технологии, знания и опыт следователей, криминалистов и экспертов помогают раскрывать преступления спустя годы и даже десятилетия, - уточнили в управления взаимодействия со СМИ СК России. - Каждый фильм – это отдельная история о конкретном методе, экспертном исследовании и техническом устройстве, которые используются сотрудниками Следственного комитета России для раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Криминалисты ведомства находят улики в земле, в воде и даже после сильного пожара. Все это — не магия, а реальность, которая становится возможной благодаря профессиональному мастерству и непреодолимому стремлению установить истину.

Ведущими проекта стали народный артист России Сергей Безруков и иллюзионист Андрей Позняков. Знаменитый актер Безруков вкратце рассказал, с какими удивительными историями расследований предстоит познакомиться зрителям:

- Трассология (это часть криминалистики, которая изучает следы. – Авт.) помогла найти ключевые улики в деле жестокой банды. Кримсвет спустя годы выявляет улики в затопленном автомобиле. Портрет подозреваемого, нарисованный в ходе активизации памяти, помог поймать преступника. Генетики нашли разгадку в деле преступника-призрака. Работа полиграфолога помогла остановить банду черных риелторов. Одного из самых опасных киллеров определили по голосу. И это еще не все!

Серии видеопроекта «Тень преступления» буду выходить на информационных ресурсах Следственного комитета и в социальных медиа. В первом эпизоде, который называется «Криминалистический свет. Поиск невидимого», ведущие расскажут о том, как сотрудники Следственного комитета России обнаруживают на месте происшествия следы, невидимые человеческому глазу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в России ищут серийных убийц и насильников: раскрыты особенности работы главных охотников за маньяками