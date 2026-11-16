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Звезды16 ноября 2026 11:19

Оксана Самойлова рассказала, как ее ограбили и продали поддельную сумку по цене оригинала: ущерб на миллионы рублей

Оксану Самойлову обманули при покупке сумки Hermes
Кирилл МИШИН
Оксана Самойлова не стала скрывать, что переживает непростой период

Оксана Самойлова не стала скрывать, что переживает непростой период

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Оксана Самойлова показала свою коллекцию сумок Hermes и вспомнила сразу две неприятные истории, связанные с дорогими аксессуарами. Однажды ее обманул байер, выдав подделку за оригинал, а несколько лет назад из дома блогерши вынесли самые редкие модели Birkin. Все это происходит на фоне ее попыток ограничить бывшего мужа, рэпера Джигана, в родительских правах.

Самойлова опубликовала новое видео и предложила подписчикам оценить собранную ею коллекцию, но тут же предупредила: раньше сумок было гораздо больше. Несколько лет назад в дом блогерши проникли воры. Причем добычей преступников стали не первые попавшиеся вещи, а наиболее необычные экземпляры.

«Чекните мою коллекцию сумок. Красота! Большая коллекция моих сумок была гораздо больше, но несколько лет назад нас ограбили и украли сумки Birkin. Причем не украли в обычный цветах, то есть вот такие вот оставили. Забрали там оранжевые, голубые, всякие редкие. Прикиньте, какие прошаренные воры», – рассказала Оксана.

Оксана Самойлова показала свою коллекцию сумок Hermes и вспомнила сразу две неприятные истории, связанные с дорогими аксессуарами

Оксана Самойлова показала свою коллекцию сумок Hermes и вспомнила сразу две неприятные истории, связанные с дорогими аксессуарами

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Еще один неприятный эпизод произошел во время покупки новой Birkin. Самойлова заплатила байеру столько, сколько стоит подлинная модель, а это до нескольких миллионов рублей, и не сомневалась в ее качестве. Обман обнаружился лишь спустя время, когда блогерша потеряла ключик от замка и решила обратиться за помощью в бутик Hermes.

«Я у байера покупала Birkin по цене Birkin'а. Потом потерялся замок. У меня есть такая особенность, я постоянно теряю ключики от вот этих замочков. У меня потерялся ключик, я думаю, ну, отнесу сумку в магазин, попрошу, чтобы мне там заменили. И что мне сказали? Естественно, мне сказали, что это фейковая сумка. Но не эта, а та, которая была. Я так расстроилась, но я не стала выяснять с байером отношения, просто перестала с ней работать и все. Но как факт, вот с этими сумками просто бесконечная одна и та же проблема. Мне кажется, 50 на 50, если байеры продадут тебе фейк или оригинал», - заявила Оксана.

Тем временем недавно Самойлова дала понять, что сейчас не готова делиться с публикой всеми подробностями личной жизни, после громкого развода с Джиганом и попытки ограничить его в родительских правах. «Скрываю свою новую жизнь, потому что старой было слишком много», – объяснила Оксана. Она также рассказала, что сейчас ей дороги тихие вечера в кругу семьи: «Вечерами смотрю фильмы и укрываюсь любовью».

Недавно Самойлова дала понять, что сейчас не готова делиться с публикой всеми подробностями личной жизни, после громкого развода с Джиганом и попытки ограничить его в родительских правах

Недавно Самойлова дала понять, что сейчас не готова делиться с публикой всеми подробностями личной жизни, после громкого развода с Джиганом и попытки ограничить его в родительских правах

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом Самойлова не стала скрывать, что переживает непростой период. Она призналась, что ей хочется одновременно спрятаться от чужого внимания и продолжать делиться частью своей жизни. Еще одно желание – оставить пережитое позади и начать все с чистого листа.

Напомним, в конце октября в Москве состоялось заседание по вопросу ограничения Джигана в родительских правах. Самойлова на слушание не пришла, но ее представители сообщили, что она просит ограничить права бывшего мужа на полгода, а не лишать их окончательно. У экс-супругов четверо общих детей. Кроме того, в отношении рэпера возбудили исполнительное производство из-за задолженности по алиментам.

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