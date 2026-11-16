Оксана Самойлова рассказала, как ее ограбили и продали поддельную сумку по цене оригинала: ущерб на миллионы рублей

Оксана Самойлова не стала скрывать, что переживает непростой период Фото: Иван МАКЕЕВ.

Оксана Самойлова показала свою коллекцию сумок Hermes и вспомнила сразу две неприятные истории, связанные с дорогими аксессуарами. Однажды ее обманул байер, выдав подделку за оригинал, а несколько лет назад из дома блогерши вынесли самые редкие модели Birkin. Все это происходит на фоне ее попыток ограничить бывшего мужа, рэпера Джигана, в родительских правах.

Самойлова опубликовала новое видео и предложила подписчикам оценить собранную ею коллекцию, но тут же предупредила: раньше сумок было гораздо больше. Несколько лет назад в дом блогерши проникли воры. Причем добычей преступников стали не первые попавшиеся вещи, а наиболее необычные экземпляры.

«Чекните мою коллекцию сумок. Красота! Большая коллекция моих сумок была гораздо больше, но несколько лет назад нас ограбили и украли сумки Birkin. Причем не украли в обычный цветах, то есть вот такие вот оставили. Забрали там оранжевые, голубые, всякие редкие. Прикиньте, какие прошаренные воры», – рассказала Оксана.

Оксана Самойлова показала свою коллекцию сумок Hermes и вспомнила сразу две неприятные истории, связанные с дорогими аксессуарами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Еще один неприятный эпизод произошел во время покупки новой Birkin. Самойлова заплатила байеру столько, сколько стоит подлинная модель, а это до нескольких миллионов рублей, и не сомневалась в ее качестве. Обман обнаружился лишь спустя время, когда блогерша потеряла ключик от замка и решила обратиться за помощью в бутик Hermes.

«Я у байера покупала Birkin по цене Birkin'а. Потом потерялся замок. У меня есть такая особенность, я постоянно теряю ключики от вот этих замочков. У меня потерялся ключик, я думаю, ну, отнесу сумку в магазин, попрошу, чтобы мне там заменили. И что мне сказали? Естественно, мне сказали, что это фейковая сумка. Но не эта, а та, которая была. Я так расстроилась, но я не стала выяснять с байером отношения, просто перестала с ней работать и все. Но как факт, вот с этими сумками просто бесконечная одна и та же проблема. Мне кажется, 50 на 50, если байеры продадут тебе фейк или оригинал», - заявила Оксана.

Тем временем недавно Самойлова дала понять, что сейчас не готова делиться с публикой всеми подробностями личной жизни, после громкого развода с Джиганом и попытки ограничить его в родительских правах. «Скрываю свою новую жизнь, потому что старой было слишком много», – объяснила Оксана. Она также рассказала, что сейчас ей дороги тихие вечера в кругу семьи: «Вечерами смотрю фильмы и укрываюсь любовью».

Недавно Самойлова дала понять, что сейчас не готова делиться с публикой всеми подробностями личной жизни, после громкого развода с Джиганом и попытки ограничить его в родительских правах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом Самойлова не стала скрывать, что переживает непростой период. Она призналась, что ей хочется одновременно спрятаться от чужого внимания и продолжать делиться частью своей жизни. Еще одно желание – оставить пережитое позади и начать все с чистого листа.

Напомним, в конце октября в Москве состоялось заседание по вопросу ограничения Джигана в родительских правах. Самойлова на слушание не пришла, но ее представители сообщили, что она просит ограничить права бывшего мужа на полгода, а не лишать их окончательно. У экс-супругов четверо общих детей. Кроме того, в отношении рэпера возбудили исполнительное производство из-за задолженности по алиментам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самойлова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей на фоне скандала с Джиганом: «Хочется проснуться и все оставить в прошлом»

Борьба Оксаны Самойловой и Джигана: Как многодетная мама пытается спасти детей от больного отца — две версии семейного конфликта

Джиган оказался в рехабе после развода с Оксаной Самойловой: читает молитвы в израильской клинике