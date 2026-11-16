Юлия Пересильд впервые вышла в свет после тайной свадьбы

Избранником актрисы избранником стал 44-летний кинооператор Михаил Милашин (на фото - крайний слева). Фото: социальные сети Юлии Пересильд

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд не так давно рассказала репортерам, что вышла замуж. Как уже писал KP.RU, избранником Юлии стал 44-летний кинооператор Михаил Милашин, с которым актрису видели на дне рождения ее старшей дочери Ани.

Михаил Милашин — российский кинооператор, лауреат премии «Золотой орёл».

Работает оператором-постановщиком, в числе его проектов — сериал «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка. Михаил Милашин был женат на кинопродюсере Настасье Сантовец, внучке знаменитого советского актера Арчила Гомиашвили (исполнителя роли Остапа Бендера). В этом браке у Милашина родились две дочери (5 и 8 лет). Пара развелась в 2025 году.

С Юлей Миша познакомился на съемках фильма «Красавица».

Юлия Пересильд. Фото: предоставлено пресс-службой

Впервые после тайной свадьбы Юлия Пересильд появилась на благотворительном завтраке

«Super Сила Добра», объединяющим бизнес, медиа и благотворительность.

Напомним: Пересильд уже много лет является соучредителем фонда «ГАЛЧОНОК». Фонд помогает детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы, в том числе с ДЦП. И теперь актриса решила объединится и с другими меценатами.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Мне кажется, благодаря таким мероприятиям встречаются люди, которым хочется что-то делать в этом направлении, и все начинает происходить быстро, светло, легко, хорошо и по-настоящему. Если люди хотят делать действительно добрые дела, для этого не существует преград,— отметила Юлия Пересильд.

Для выхода в свет актриса выбрала элегантное белоснежное платье и изящные туфли -лодочки.

Среди гостей мероприятия также были актрисы Алена Хмельницкая (которая сейчас получила вторую волну славы за свою новую работу в сериале «История служанки», где играет коварную тетю главного героя -Ред.) и Алика Смехова, певица и автор песен Юлия Беретта, российский фигурист Александр Эмберт.

Людмила Ковальчук. Фото: предоставлено пресс-службой

Алика Смехова. Фото: предоставлено пресс-службой

Алёна Хмельницкая. Фото: предоставлено пресс-службой

Юлия Беретта. Фото: предоставлено пресс-службой

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