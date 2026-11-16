Приказ о новом сборе за коммуналку в Курской области оказался подделкой

Во всех случаях мошенники использовали одни и те же приемы: размытые электронные подписи, хронологические парадоксы в нумерации документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Курской области вводят дополнительные целевые платежи за содержание и восстановление коммунальной инфраструктуры, а также ремонт административных зданий в регионе – такие сообщения появились в соцсетях. Якобы основание для этого – приказ Министерства ЖКХ и ТЭК Курской области от 02.11.2026 № 105. «Комсомольская правда» разбиралась в документе.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как оказалось, на официальном сайте Министерства ЖКХ и ТЭК региона, а также в реестре документов Правительства Курской области приказа от 02.11.2026 № 105 нет.

Текст распространяемого скриншота выдает классическую кустарную подделку. В преамбуле любого законного нормативного акта обязательно указываются федеральные законы или постановления, на основании которых он издан (например, ссылки на Жилищный кодекс РФ). Здесь преамбула состоит из размытых общих фраз вроде «В целях детализации...», что не имеет никакой юридической силы.

Более того, в тексте документа нет главного - отсутствуют размеры платежей, формулы расчета, перечень ответственных организаций и дата вступления приказа в силу.

На самом деле региональное Министерство ЖКХ не имеет законного права вводить новые налоги или сборы на содержание муниципального имущества и ремонт административных зданий, перекладывая эти расходы в платежки жителей за жилье. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги регламентирована статьями 154–157 Жилищного кодекса РФ. Произвольное добавление «универсальных строк» на ремонт сетей или содержание зданий в квитанцию незаконно. Тарифы устанавливаются региональными энергетическими комиссиями на основе экономически обоснованных затрат, а не спускаются единым указом в виде фиксированного сбора.

Кроме того, восстановление и модернизацию коммунальной инфраструктуры в Курской области уже финансирует федеральный центр. Жители платят по обычным, утвержденным тарифам, и никаких «целевых сборов» поверх них не существует.

Правительство РФ дополнительно направило Курской области более 2,6 млрд рублей на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры в приграничных Рыльском, Хомутовском и Большесолдатском районах. В эту программу, рассчитанную на 2026–2027 годы, включено восстановление 57 объектов жизнеобеспечения. Кроме того, федеральный центр выделяет средства на компенсацию расходов по вывозу твердых коммунальных отходов для граждан, вынужденно покинувших свои дома из-за сложной обстановки.

Добавим, что сообщения о введении дополнительных платежей за восстановление коммунальной инфраструктуры появлялись не только в Курской, но и в Брянской и Липецкой областях в октябре. Во всех случаях мошенники использовали одни и те же приемы: размытые электронные подписи, хронологические парадоксы в нумерации документов. В Курской области было выпущено сразу два варианта подделок - от правительства и от имени губернатора. Все это говорит о спланированной информационной атаке, задача которой посеять панику и недовольство, делая ставку на невнимательность читателей и незнание законов.