Физики создали проект машины времени, которая может отправлять в прошлое: теперь можно спасти Пушкина?

Два израильских физика предложили проект настоящей машины времени. Ее пока не построили, и она работает только «назад». Фото: andrey_l/Shutterstock/Fotodom

Два израильских физика предложили проект настоящей машины времени. Ее пока не построили, и она работает только «назад», то есть теоретически отнесет вас к Ивану Грозному и динозаврам без проблем, а вот будущее не увидите. Прелесть конструкции в том, что это не домыслы и псевдонаука: все основано на классической квантовой механике. KP.RU разбирается, когда же получится наконец вернуться в прошлое и, например, отговорить Пушкина от роковой дуэли. Статья ждет публикации в одном из научных журналов.

ПАРАДОКС МЯСОРУБКИ

Время идет только вперед потому, что фарш невозможно провернуть назад. Законы термодинамики гласят: разрушать проще, чем строить, ведь Вселенная не любит сложное и хитро выдуманное. Вселенная стремится к простоте. И силой, которая воплощает это стремление, как раз выступает время, разрушающее все без остатка.

Стоп, не все так просто. Еще в середине ХХ века физики с изумлением обнаружили: уравнения, описывающие микромир, всякие атомы, фотоны и электроны, вообще не чувствительны к времени. Они работают как вперед, так и назад. Это значит, что микромир должен спокойно путешествовать по стреле времени туда-сюда. Но, если мы состоим из атомов, чего же мы-то не можем?

Якир Ахаронов из Тель-Авивского университета и Авшалом Элицур из Израильского института перспективных исследований ищут ответ вот уже лет сорок, и наконец они готовы представить проект настоящей машины времени. Которая заставляет атомы двигаться вспять во времени, а там… Перспективы завораживают. Но есть нюанс. И не один.

ОТДАЛ ТО, ЧТО НЕ ИМЕЛ

Как ни странно, главный затык для исследователей был вот в чем: допустим, мы оказались в потоке обратного времени. А как мы это поймем? Пойдем задом наперед? Упавшая со стола чашка сама подпрыгнет и соберется из осколков? Ну у вас и фантазия. Дело в том, что мы рабы времени, и, как рыба не чует воду, потому что в ней выросла, так и мы, в какое время нас ни помести, воспримем все события «естественно», как будто так и должно быть.

Решение оказалось на удивление простым: наблюдать за искаженным временем надо со стороны, из нашего времени, из правильного. Возьмем группу атомов, например, сто штук. И осветим их светом. Поглощая свет, атомы возбуждаются, а потом отдают энергию назад, то есть светятся сами.

Если время идет задом наперед, мы обнаружим: атомы отдают ту энергию, которую они как бы еще не получили. Они ее получат – в будущем. Так или иначе, мы заметим аномалию.

Современные компьютеры позволяют ставить эксперимент, не ставя его, то есть вычислять процессы так ловко, как будто они реальны. Загрузили данные, вычислили, и что?

ПРОСТРАНСТВО ПОМНИТ ВСЕ

Хорошая новость: обратное время существует! В вычислительном эксперименте оно появилось без проблем. Плохая новость: держится это обратное время очень недолго. Миллиардные доли секунды по нашим часам. И вот это была полная неожиданность. Такого, по теории, быть не должно.

Израильские физики углубились в этот парадокс, и вот что поняли. Время направляет, и выправляет окружающая среда, которая помнит все.

В самом деле, атомы существуют не в пустоте. Ведь даже вакуум – это не пустота. Вакуум наполнен электромагнитными полями. Допустим, атом попал в обратное время, и излучил то, чего еще не получал. Стоп, говорит вакуум, я же вижу, что ты тут устроил. И мгновенно сама ткань Бытия разрушает капсулы обратного времени.

Физики пишут: лазейка есть, и мы примерно знаем, как ей воспользоваться. Возможно, мы получим обратное время, которое держится минутами, а не долями секунды. С другой стороны, уже есть желающие провернуть такое не на компьютере, в симуляции, а в реальном мире. Опыт-то несложный. Так что новости последуют.

А ЧТО С НАСТОЯЩЕЙ МАШИНОЙ ВРЕМЕНИ

На самом деле, израильские физики наткнулись на эффект, совершенно дикий с точки зрения квантовой механики, но интуитивно понятный нам, простым людям. Проблема путешествий во времени как раз в этом: ну, прибыл ты в прошлое, а как с будущим-то быть?

Скажем, мы в самом деле отговорили Пушкина от дуэли, он прожил еще много лет, и много чего написал. Вернувшись в наше время, мы должны обнаружить все написанное, да так, что люди вокруг уверены: а оно всегда было! Дуэль, ранняя гибель? Ты мне тут какую-то альтернативную реальность впариваешь. Но откуда возьмется все написанное, изданное и переизданное, а заодно и знание об этом? Материализуется по цепочке всех лет, что лежат между нами и Пушкиным?

И теперь мы понимаем, что такой материализации помешает сама Плоть Бытия, само пространство-время, которое, конечно, не собирается ничего материализовывать. И просто перекрывает портал времени.

Что ж, если есть понимание, физики придумают, как эту защиту обойти. Рано или поздно. К добру или худу, тут, конечно, вопрос. Но он скорее философский. Человек рано или поздно сделает все, что в состоянии вообразить.

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