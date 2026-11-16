Перед переговорами Путина, Трампа и Си Цзиньпина президенты России и США встретятся один на один: главной темой станет мир на Украине

Весь мир с замиранием ждет встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Фото: REUTERS.

Весь мир с замиранием ждет встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Что будут обсуждать? Пойдет ли речь о мире на Украине? Или говорить будут о ядерном оружии и глобальной безопасности?..

Ответ на этот вопрос дал в понедельник помощник Президента России Юрий Ушаков. Оказалось, что четверг 19 ноября будет еще более ярким и судьбоносным. Ведь перед трехсторонкой лидеров ведущих мировых держав будет еще одна встреча Путина и Трампа. Один на один.

Вот на ней два президента прямо обсудят все, что думают об идущих мирных переговорах. О мире на Украине. Обговорят предложения, сделанные нам Вашингтоном. Мнение России на этот счет.

Все решится в четверг. На саммите АТЭС.

РАСПИСАНИЕ САММИТА АТЭС: КОГДА ПУТИН ВСТРЕТИТСЯ С ТРАМПОМ И СИ?

В Китай Президент России отправляется вместе с журналистами 17 ноября. Именно здесь, 18-19 числа пройдет саммит организации Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Она же - АТЭС.

Все мероприятия будут проходить по китайскому времени - в Шеньчжене на 5 часов больше, чем в Москве. Поэтому основные мероприятия будут проходить, для нас, рано утром и днем.

В первый день, 18 ноября, планируется:

- заседание делового саммита.

- российско-китайские переговоры: сначала с министрами, потом за чаем в узком кругу

- посещение русско-китайского вуза и встречи с двумя лидерами стран АТЭС

А 19 ноября ждет весь мир:

- рабочая встреча лидеров АТЭС

- двухсторонняя встреча с Дональдом Трампом (подробнее о ее темах ниже)

- переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина (названо время встречи трех лидеров - 14:40, то есть 9:40 мск)

- другие международные контакты.

В Китай Президент России отправляется вместе с журналистами 17 ноября. Фото: REUTERS.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ САММИТА АТЭС: ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Работа начнется с заседания делового саммита. В нем примут участие более двух тысяч человек: представители компаний от всех участников форума (это 21 экономика!), плюс крупные бизнесмены из Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии. Будут представители бизнеса из списка 500 крупнейших мировых корпораций (по объему выручки). От России примут участие более 30 компаний из всех сфер экономики - Газпром, Роснефть, Лукойл, Сбер, Яндекс, WB и другие.

А Владимир Путин вступит на этом форуме сразу после приветственной речи председателя Си Цзиньпина. Помощник Президента России Юрий Ушаков намекнул, о чем пойдет речь: «президент оценки мировому хозяйству и представит наши возможности».

Сразу после этого пройдут Российско-китайские переговоры. Это уже пятый контакт Путина и Си с начала года. В беседе в них примут участие три зампреда правительства, семь министров, представители бизнеса и госкорпораций. А после лидеры уйдут на рабочий завтрак, где побеседуют в узком кругу.

- Будут обсуждаться стратегическое взаимодействие (наших стран), естественно, Украина, Корейский полуостров и так далее, - объяснял Ушаков. - Наш президент проинформирует председателя КНР о последних контактах с американской стороной. Можно предположить, что лидеры обсудят и переговоры в трехстороннем формате с участием президента США.

На этом рабочий день президента не закончится - он посетит совместный университет МГУ и Пекинского политехнического университет. Ему уже 10 лет и за фото время он стал «флагманом российско-китайского сотрудничества». Путину покажут выставку достижений университета, аудитории, а потом он выступит перед студентами и преподавателями. Потом в своей резиденции (Путину в Китае во время визитов обычно выделяют отдельную резиденцию, - ред.) президент встретится с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом.

Вечером в среду всех лидеров АТЭС ждет торжественный прием от имени Председателя Си Цзиньпина. А завершится день встречей президента с премьером Таиланда.

Но самое яркое мировое событие будет впереди…

19 ноября пройдет двухсторонняя встреча с Дональдом Трампом Фото: REUTERS.

ДВЕ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И ТРАМПА: ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА АТЭС, ТЕМЫ ПЕРЕГОВОРОВ

В четверг, 19 ноября, Юрий Ушаков охарактеризовал так: «важнейшие международное мероприятие». И это он говорил не про рабочую встречу лидеров стран АТЭС, которая начнется утром.

После основного саммита АТЭС Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с Дональдом Трампом:

- В общих чертах мы обсуждали подготовку к этой двусторонке в ходе поездки Кушнера и Уиткоффа в Москву - согласовали вопросы. Это будет украинская тема: американские предложения по урегулированию, российские соображения, - отметил Юрий Ушаков.

При этом помощник президента подчеркнул: сейчас еще согласовывается время встречи, как и где она будет проводиться, но что они встрется - это 100%.

А на 14:40 четверга по пекинскому времени (в Москве будет только 9:30 утра) запланирована трехсторонка - Си, Путин и Трамп. Она пройдет в госрезиденции хозяина площадки - председателя КНР.

- Значение и символизм этой встречи трудно переоценить. Это первый контакт в таком формате, - подчеркнул Юрий Ушаков. - Решено построить эту встречу с учетом взаимопонимания и союзничества трех стран в ходе Второй мировой, с упором на сотрудничество при создании ООН. Отталкиваясь от этого, готовимся провести полезную и содержательную дискуссию, которая должна оказать влияние на всю мировую ситуацию.

Ушаков добавил: «Большинство рады, что эта встреча состоится, кое-кто не очень. Но эта встреча нужна».

Прямо сейчас идет большая работа над повесткой этой встречи и текстом совместного заявления трех лидеров. «Они рождаются в тяжелой дипломатической работе», - заявил Ушаков.

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