Преобразить на троих: что Путин, Си и Трамп могут обсудить на саммите АТЭС в Шэньчжэне

Фото: REUTERS.
Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне - на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества - будет исторической. Еще никогда лидеры России, Китая и Соединенных Штатов не вели переговоры в «тройственном» формате.
А для американского и российского президентов этот разговор лицом к лицу станет первым за год с лишним, после общения в Анкоридже.
О целях, которые ставят перед собой Пекин и Вашингтон, KP.RU побеседовал с главой Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василием Кашиным.
- Много говорят о том, что встреча может стать «новой Ялтой» по аналогии с переговорами 1945 года, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль определили послевоенное устройство Европы. Есть резон в таких рассуждениях?
- Параллели с Ялтой не имеют ничего общего с реальной повесткой. Насколько мне известно, вопрос о сферах влияния вообще не будет рассматриваться. Необходимо начать диалог о стратегической стабильности.
- Впервые за полвека Москва и Вашингтон не связаны обязательствами, которые ограничивали бы наши ядерные арсеналы. В феврале истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях - ДСНВ.
Трамп утверждает, что принципы Договора устарели, что стороной соглашений должен стать Китай…
- Он уверенно идет к тому, чтобы стать третьей ядерной супердержавой. И цель Соединенных Штатов – побудить Пекин подключиться к системе контроля над вооружениями.
Напомню, как развивались события. Президент Путин предложил Трампу придерживаться норм ДСНВ и после февраля. Однако Трамп отказался.
- Но ведь и Китай уже много лет отказывается от взаимного контроля. Возможны ли подвижки?
- Тут будет разговор очень нужный, но долгий. Например, Россия настаивает: если говорить об ограничении Китая, то в ту же систему должны быть вовлечены Франция и Британия как союзники США.
Позиция Пекина - он не примет дискриминационных ограничений, поскольку его ядерный потенциал намного меньше американского.
А у Соединенных Штатов возникает соблазн нарастить вооружения до такого уровня, чтобы они сравнялись с российско-китайским потенциалом.
- И что же делать?
- Нужны новые решения, система многостороннего контроля, так или иначе учитывающая потенциалы Китая, Франция, Британии. Первым шагом мог бы стать запрет отдельных классов оружия. Или хотя бы размещение определенного оружия в конкретной местности.
И совсем уж минимум – ввести нормы прозрачности. Чтобы, если одна из сторон, представленных на саммите в Шэньчжэне, размещает где-то пусковые установки, об этом сообщалось бы.
- Как бы вы охарактеризовали отношения Китая и США? Какие еще взаимные проблемы могут быть разрешены в Шэньчжэне?
- После встречи Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане в октябре прошлого года политика Пекина развернулась. Китай решил уменьшить активность в мировой политике и взял курс на своеобразную разрядку с Америкой.
Создается впечатление, что Пекин хочет повторить успешный курс Дэн Сяопина, который концентрировался на внутренних проблемах и стремился к хорошим отношениям с Западом - при сохранении власти компартии.
Китайская сторона не протестовала серьезно против смены режима в Венесуэле. Американскую и израильскую агрессию против Ирана Китай осудил, но формально - Си Цзиньпин просто зачитал положения Устава ООН, которые были нарушены.
Возможно, в Пекине просто решили переждать период правления Трампа и посмотреть, что будет дальше.
Противоречия, естественно, остаются, но их разрешение откладывается на потом. Это показал сентябрьский визит Си Цзиньпина в США. Стороны договорились продлить торговое перемирие: до следующего года Трамп повременит с тарифами и санкциями, а Си – с жестким ответом на них.
- Если речь на полях саммита зайдет о мирном урегулировании на Украине, что за роль может сыграть Си Цзиньпин?
- С точки зрения Пекина, украинская проблема должна решаться через диалог России с Евросоюзом. Китайская сторона считает участие Европы в мирном процессе необходимым. Это тоже проявление характерного сейчас для Китая осторожного подхода.
- Как меняется политика Трампа по Украине?
- Мы помним кризис анкориджских соглашений и постепенный отход от них американцев. Нам сулили поддержку, но только в обмен на немедленное прекращение огня. Это, конечно, не сработало…
Сейчас бы упрощением перейти к формуле «американцы хорошие, европейцы плохие». Украине по-прежнему поставляется американское оружие, просто платит теперь за это Евросоюз.
Но президент США отличается от своих предшественников тем, что использует в политике бизнес-практики. Он пытается добиться результата через переговоры, предлагает новые варианты и выслушивает другую сторону - в отличие от Евросоюза.
- Есть мнение: что американцы даже без урегулирования украинского конфликта способны начать экономические проекты с РФ…
- Пока американская сторона не сделала серьезных шагов к тому, чтобы такие проекты стали возможными. Надо верить не словам, а делам.
Всего (включая списанные):
Россия: 5420
США: 5042
Китай: 620
Франция: 370
Великобритания: 225
Индия: 190
Пакистан: 170
Израиль: 90
КНДР: 60
По данным SIPRI - Стокгольмского международного института исследований проблем мира
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