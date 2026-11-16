Преобразить на троих: что Путин, Си и Трамп могут обсудить на саммите АТЭС в Шэньчжэне

Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября будет исторической Фото: REUTERS.

Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне - на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества - будет исторической. Еще никогда лидеры России, Китая и Соединенных Штатов не вели переговоры в «тройственном» формате.

А для американского и российского президентов этот разговор лицом к лицу станет первым за год с лишним, после общения в Анкоридже.

О целях, которые ставят перед собой Пекин и Вашингтон, KP.RU побеседовал с главой Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василием Кашиным.

- Много говорят о том, что встреча может стать «новой Ялтой» по аналогии с переговорами 1945 года, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль определили послевоенное устройство Европы. Есть резон в таких рассуждениях?

- Параллели с Ялтой не имеют ничего общего с реальной повесткой. Насколько мне известно, вопрос о сферах влияния вообще не будет рассматриваться. Необходимо начать диалог о стратегической стабильности.

Уинстон Черчилль, Франклин Д. Рузвельт и Иосиф Сталин на Ялтинской конференции в 1945 году. Фото: imago stock&people/Global Look Press

РАЗГОВОР БУДЕТ ДОЛГИЙ

- Впервые за полвека Москва и Вашингтон не связаны обязательствами, которые ограничивали бы наши ядерные арсеналы. В феврале истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях - ДСНВ.

Трамп утверждает, что принципы Договора устарели, что стороной соглашений должен стать Китай…

- Он уверенно идет к тому, чтобы стать третьей ядерной супердержавой. И цель Соединенных Штатов – побудить Пекин подключиться к системе контроля над вооружениями.

Напомню, как развивались события. Президент Путин предложил Трампу придерживаться норм ДСНВ и после февраля. Однако Трамп отказался.

- Но ведь и Китай уже много лет отказывается от взаимного контроля. Возможны ли подвижки?

- Тут будет разговор очень нужный, но долгий. Например, Россия настаивает: если говорить об ограничении Китая, то в ту же систему должны быть вовлечены Франция и Британия как союзники США.

Позиция Пекина - он не примет дискриминационных ограничений, поскольку его ядерный потенциал намного меньше американского.

А у Соединенных Штатов возникает соблазн нарастить вооружения до такого уровня, чтобы они сравнялись с российско-китайским потенциалом.

- И что же делать?

- Нужны новые решения, система многостороннего контроля, так или иначе учитывающая потенциалы Китая, Франция, Британии. Первым шагом мог бы стать запрет отдельных классов оружия. Или хотя бы размещение определенного оружия в конкретной местности.

И совсем уж минимум – ввести нормы прозрачности. Чтобы, если одна из сторон, представленных на саммите в Шэньчжэне, размещает где-то пусковые установки, об этом сообщалось бы.

КУРС НА РАЗРЯДКУ

- Как бы вы охарактеризовали отношения Китая и США? Какие еще взаимные проблемы могут быть разрешены в Шэньчжэне?

- После встречи Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане в октябре прошлого года политика Пекина развернулась. Китай решил уменьшить активность в мировой политике и взял курс на своеобразную разрядку с Америкой.

Создается впечатление, что Пекин хочет повторить успешный курс Дэн Сяопина, который концентрировался на внутренних проблемах и стремился к хорошим отношениям с Западом - при сохранении власти компартии.

Китайская сторона не протестовала серьезно против смены режима в Венесуэле. Американскую и израильскую агрессию против Ирана Китай осудил, но формально - Си Цзиньпин просто зачитал положения Устава ООН, которые были нарушены.

Возможно, в Пекине просто решили переждать период правления Трампа и посмотреть, что будет дальше.

Противоречия, естественно, остаются, но их разрешение откладывается на потом. Это показал сентябрьский визит Си Цзиньпина в США. Стороны договорились продлить торговое перемирие: до следующего года Трамп повременит с тарифами и санкциями, а Си – с жестким ответом на них.

ВЕРИТЬ ДЕЛАМ

- Если речь на полях саммита зайдет о мирном урегулировании на Украине, что за роль может сыграть Си Цзиньпин?

- С точки зрения Пекина, украинская проблема должна решаться через диалог России с Евросоюзом. Китайская сторона считает участие Европы в мирном процессе необходимым. Это тоже проявление характерного сейчас для Китая осторожного подхода.

- Как меняется политика Трампа по Украине?

- Мы помним кризис анкориджских соглашений и постепенный отход от них американцев. Нам сулили поддержку, но только в обмен на немедленное прекращение огня. Это, конечно, не сработало…

Сейчас бы упрощением перейти к формуле «американцы хорошие, европейцы плохие». Украине по-прежнему поставляется американское оружие, просто платит теперь за это Евросоюз.

Но президент США отличается от своих предшественников тем, что использует в политике бизнес-практики. Он пытается добиться результата через переговоры, предлагает новые варианты и выслушивает другую сторону - в отличие от Евросоюза.

- Есть мнение: что американцы даже без урегулирования украинского конфликта способны начать экономические проекты с РФ…

- Пока американская сторона не сделала серьезных шагов к тому, чтобы такие проекты стали возможными. Надо верить не словам, а делам.

СКОЛЬКО У КОГО ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК?

Всего (включая списанные):

Россия: 5420

США: 5042

Китай: 620

Франция: 370

Великобритания: 225

Индия: 190

Пакистан: 170

Израиль: 90

КНДР: 60

По данным SIPRI - Стокгольмского международного института исследований проблем мира

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