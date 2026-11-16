Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил: с 1 декабря страна полностью закроет границу с Россией. Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил: с 1 декабря страна полностью закроет границу с Россией - перестанут работать все три погранперехода. В четверг правительство решит, будет закрытие временным или бессрочным.

Поводом Таллин назвал «попытку диверсии» на местном оборонном предприятии Threod Systems - мол, задержаны подозреваемые, которые готовились устроить там пожар. Никаких доказательств публике не предъявили, имен не назвали. Сказали только, что это жители Латвии.

Глава Совета депутатов Ивангорода Виктор Карпенко считает: решением закрыть пограничные переходы Эстония прежде всего вредит собственным гражданам.

Политолог, профессор СПбГУ Николай Межевич уверен, что Таллин сам организовал «попытку диверсии»:

- Проблема с «российской атакой» мнимая. А реальные проблемы в том, что у Кристена Михала, ставленника Каи Каллас, рейтинг всего 8%. И единственный способ удержаться у власти - вводить разного рода чрезвычайные положения.

ХРУСТАЛЬ НА «ТИТАНИКЕ»

- Местная экономика - это тонущий «Титаник», на котором тщательно перетирают хрусталь в салоне первого класса, чья ценность уже нулевая, — говорит Межевич. — Государство-банкрот, где закрываются больницы, откуда бегут люди… .

Дефицит бюджета все растет и растет. Еще лет 15 назад по этому показателю Эстония была одной из лучших стран ЕС, а теперь находится рядом с Грецией, символом европейской финансовой недисциплинированности.

При этом через эстонское воздушное пространство спокойно летят беспилотники с Украины. Более того, мне известно, что на эстонской территории есть ретрансляторы, которые наводят украинские БПЛА на объекты в Ленинградской области.

Через эстонское воздушное пространство спокойно летят беспилотники с Украины Фото: REUTERS.

- Российский Ивангород и эстонская Нарва были одним городом. У многих на другом берегу реки, то есть в соседней стране, живут родственники…

- Вы даже не представляете, как много людей ходило через эти погранпереходы. Часто бывало, что эстонца, который всю жизнь прожил в Ленинградской области, везли хоронить в Эстонию, а русского - из Эстонии к могилам его родственников в Ленобласть.

В начале девяностых с эстонской стороны было желание не рубить все топором. Разработали даже проект межгосударственного договора о жизнеобеспечении сопредельных территорий. Но эстонское правительство его не поддержало.

С каждым годом препятствий становилось все больше. В девяностые старушка из Нарвы могла сходить в Ивангород за макаронами, солью, сахаром. Эстонцы заправлялись бензином на нашей стороне, ивангородцы ездили к ним за товарами.

А теперь для человека из Нарвы, у которого родные в Ивангороде, обычная поездка через границу превратится в многочасовой маршрут через третьи страны.

- Закрытие КПП станет временным или постоянным?

- Думаю, оно продлится радикального изменения политической ситуации в Европе. Тут как с санкциями - Европа продлевает санкционный режим раз в полгода. Но все прекрасно понимают: пока не изменится общая ситуация, это будет делаться автоматически.

«ХОТЯТ ОБОЗЛИТЬ СВОИХ ЖЕ ГРАЖДАН»

Глава Совета депутатов Ивангорода Виктор Карпенко в беседе с «Комсомолкой» назвал закрытие погранпереходов эстонцами «огромной глупостью»: «Эстония в очередной раз вредит собственным жителям, у которых была возможность посетить Российскую Федерацию, сохранять связь с близкими, родственниками и друзьями проживает в приграничных районах.

У большого количества эстонцев есть вид на жительство в России или двойное гражданство. Они регулярно пересекали КПП Ивангород. Власти страны хотят обозлить своих же людей?

Да, пока официально решение о закрытии не принято, но и другие неразумные инициативы эстонской стороны начинались именно так. Сначала они делали заявление, потом его обсуждали и утверждали на уровне правительства».

Между России и Эстонией пока действуют три погранперехода. Главный - «Ивангород» (Ленинградская область) - «Нарва 1», он проходит по мосту через реку Нарва. Работает только в пешеходном режиме. За прошлый год им воспользовались 626 тысяч человек.

Второй - «Куничина Гора» (Псковская область, Печоры) — «Койдула», третий - «Шумилкино» (Псковская область) — «Лухамаа». Оба и пешеходные, и автомобильные.

В феврале эстонцы ограничили режим работы КПП «Лухамаа» и «Койдула» интервалом только с 7 утра до 7 вечера.

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