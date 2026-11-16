Новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон: Звезда «Сумерек» и «Бэтмена» получил роль агента 007

Пересуды о том, кто станет новым Джеймсом Бондом, тянулись на протяжении нескольких лет. Осенью 2026 года вроде бы вырисовалась тройка основных претендентов: Джош О’Коннор (сериал «Корона», фильмы «Эмма», «Претенденты», недавний спилберговский «День разоблачения»), Каллум Тернер (он играл Анатоля Курагина в британской «Войне и мире», снимался в сериале «Властелины воздуха», фильмах «Вечность» и «Только одна ночь») и Джек Лауден (в той же «Войне и мире» он играл Николая Ростова, а больше известен по сериалу «Медленные лошади» и «Дюнкерку» Кристофера Нолана). Назывались и другие кандидаты - Джек О’Коннелл, Джек Бартон, Джо Элвин, Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон и Николас Холт. Уже в ноябре просочились сведения о том, что из числа претендентов «не исключены» актеры Тео Джеймс и Роберт Паттинсон. И вот - барабанная дробь - стало известно, что Паттинсон (о котором в качестве следующего Бонда активно говорили еще лет шесть назад) все-таки выиграл.

Это первый случай, когда роль Бонда достается признанному актеру, настоящей большой звезде. Шон Коннери, Роджер Мур, Джордж Лэйзенби, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг, игравшие агента 007 раньше, на момент получения роли суперзвездами не были (некоторые в итоге так и не стали - Мур и Лэйзенби, например, вошли в историю исключительно как Бонды). А у Паттинсона за плечами роль вампира Эдварда в бешено популярных «Сумерках» и роль Бэтмена (как он, бедный, теперь будет совмещать?) К тому же Паттинсон давно нравится и критикам, и серьезным режиссерам. Он снимался у Дэвида Кроненберга, Вернера Херцога, Роберта Эггерса, Пон Джун Хо, Клэр Дени, Кристофера Нолана. Только в 2026-м у него вышли или выйдут несколько хитов - психологическая трагикомедия «Вот это драма», нолановская «Одиссея», показанный на Венецианском фестивале фильм «Прайм-тайм» о телеведущем Крисе Хэнсене, готовом на все ради рейтингов. В декабре выйдет «Дюна-3», поставленная канадцем Дени Вильнёвом. Между прочим, именно Вильнёв давно уже назначен режиссером нового фильма о Бонде - скорее всего, ему понравилось работать с Робертом, и его голос оказался решающим.

Сейчас Вильнёв комментирует: «Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность замечательным актерам, которые прошли с нами этот путь. Нас окружали невероятно талантливые люди, но агент 007 может быть только один. Я бесконечно рад приветствовать Роберта Паттинсона в качестве нового Джеймса Бонда. В нем чувствуется та самая неподвластная времени душа 007, и при этом он привнесет в образ нечто совершенно новое. Не терпится приступить к работе!»

Ну, а сам Паттинсон заявил: «Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино, и получить роль агента 007 - честь, выпадающая раз в жизни. Я глубоко признателен Дени, Эми, Дэвиду, Тане и всей команде Amazon MGM Studios за то, что они поверили в меня. Сказать, что эта роль — исполнение мечты, значит ничего не сказать». (Он говорит о Вильнёве и о новых продюсерах картины: Эми Паскаль, известной по франшизе «Человек-паук», Дэвиде Хеймане, работавшем на «Гарри Поттере» и Тане Лапуант, жене Вильнёва, постоянно с ним работающей).

Напомним, последний фильм о Джеймсе Бонде, «Не время умирать», вышел в конце 2021 года. В нем агент 007 в исполнении Дэниела Крейга погибал, что вызвало, мягко говоря, замешательство у критиков и у поклонников героя. Судя по всему, воскрешать его никто не будет - просто начнут рассказывать историю с чистого листа, как в свое время в первом фильме с Крейгом «Казино Рояль», сделав вид, что предыдущих фильмов, и особенно «Не время умирать», никогда не существовало.

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