Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS.

С американцами говорить нужно, но без открытого от восторга рта. Ведь в Вашингтоне такое поведение не уважают. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Что же касается европейцев, то их «хороший послужной список» остается серьезной помехой для приглашения членов ЕС за стол переговоров по Украине. И все же Москва явно не против говорить на тему общей безопасности с представителями Европы. Вопрос только, с кем именно. «Не знаю, кто из нынешних лидеров может быть вменяемым собеседником, - заметил Сергей Викторович. – Крылов как-то писал про «квартет». («А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» — Ред.) Посмотрим».

В России есть эксперты, которые поют дифирамбы администрации Дональда Трампа. Лавров их, а заодно и всех остальных, призвал более трезво смотреть на происходящее.

Мир, подчеркнул министр, проще не становится: «Помните, у нас два союзника – армия и флот, сейчас ещё – воздушно-космические и ядерные силы».

Американцев Лавров считает нормальными людьми. В том смысле, что они не отворачиваются, а разговаривают со всеми. С иранцами вот то воюют, то разговаривают. «С нами, слава богу, не воюют - все понимают, что это невозможно», - сказал глава российской дипломатии.

Но противоречий остается масса. Уже при Трампе были приняты новые санкции против «Лукойла» и «Роснефть». Белый дом продлил все «байденовские» санкции. При этом президент США уверяет, что «это война Байдена, а не его».

ДИАЛОГ ИДЕТ ТУГО

Еще пример: американцы гордо объявили, что венесуэльская нефть теперь контролируется ими. «Нас вытесняют оттуда, вытесняют со всех энергетических рынков. Одобрена доктрина доминирования на мировых энергорынках, которая воплощается в жизнь… Поэтому не стоит говорить, какой смелый шаг сделали в Вашингтоне, сняв санкции на поставку российского дизеля», - заметил Лавров.

Он напомнил, что в администрации Трампа, когда демократы стали спрашивать, почему они «приподняли» санкционный занавес, ответили: мол, это никакая не отмена санкций – они все действуют.

Нет прогресса и по так называемым раздражителям между Россией и США. И в сентябре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, и недавно в Атланте Сергей Лавров спрашивал у Марко Рубио, в чем проблема. Ведь обе стороны, к примеру, заинтересованы в возобновлении полноценной работы посольств. В ответ ничего конкретного: «Ни шатко, ни валко. Диалог идет туго».

«И НЕ ЗАБУДЕМ АНКОРИДЖ»

Министра спросили, в Европе вообще есть, с кем разговаривать? Может кто-то из старой гвардии? Например, президент Финляндии Александр Стубб?

У Лаврова со Стуббом действительно давние отношения. Разные были встречи. В 2008 году, к примеру, Стубб прилетал в Москву после известных событий в Грузии и нецензурно отзывался о Михаиле Саакашвили. «Он тогда сказал, что говорил с Саакашвили, «он – лунатик», и очень разумно воспринимал наши действия», - рассказал Лавров.

В сентябре на Генассамблее ООН, сообщил наш министр, президент Финляндии подошел к нему и сказал: надо что-то менять. «Дескать, мы идем неправильной дорогой, и все это нас заведет, куда нам не надо. Добром это не кончится».

Я ему ответил: «Слушай, если у тебя есть такие ощущения, – сделайте что-то серьезное. Не просто заявляйте, что Украина умрет за нас, но мы тем самым защитим свои ценности». Разумеется, ничего серьезного европейцами сделано не было.

У Европы, напомнил Сергей Викторович, неоднократно с 2014 года были шансы и возможности стать полноценным посредникам и гарантам серьезных договоренностей. Но каждый раз европейцы лишь подливали масла в огонь и всячески мешали реализации любых мирных инициатив.

В апреле 2022 года тогдашний премьер-министр Борис Джонсон от имени Британии запретил подписывать уже парафированный документ, предложенный самими украинцами. «И не забудем Анкоридж, который тоже был растоптан европейцами. Так что у них «хороший» послужной список», - расставил все точки над «i» Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преобразить на троих: что Путин, Си и Трамп могут обсудить на саммите АТЭС в Шэньчжэне