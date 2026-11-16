Он был невероятно артистичен и эмоционален и на театральной сцене, и в комментаторской кабине. Фото: Анатолий РУХАДЗЕ/ТАСС

25 лет назад народный артист Грузинской ССР, автор легендарного изречения «Пока мяч в воздухе - коротко о составах команд», принял приглашение «Комсомолки» и прилетел в Москву, чтобы вручить приз «Джентльмену года - 2001» Руслану Нигматуллину. Когда из Домодедово я домчал его в гостиницу «Космос», фраза, брошенная немолодому охраннику у шлагбаума, «Махарадзе везу!» заставила того, засияв, выскочить из будки - чтобы разглядеть Котэ и пожать ему руку.

СВЕТ ПОГАС

Год спустя мы с коллегой Ярославом Коробатовым работали в Тбилиси на матче Грузия - Россия. И не могли не напроситься в гости к Махарадзе.

- Приезжайте после игры. Покушаем, поговорим… - согрел радушием телефонную трубку Константин Иванович.

Впрочем, игра продолжалась недолго. На новом стадионе «Локомотив» вырубили свет. Российская команда и журналисты, выждав час, ретировались в аэропорт. А мы пошли в гору - чтобы прибиться к очагу культуры и спорта под номером 16 на улице Анджапаридзе.

ПОЗДНИЕ ГОСТИ

Так мы глубоким вечером вдруг оказались в широком семейном кругу. Грузинская осень приобняла нас за необъятным столом во дворе тихих чудес, где от чуткого октябрьского ветерка шелестела листва деревьев из прошлого.

Финальную реплику комментатора Гусева «От высокого напряжения в отношениях между Грузией и Россией полетел трансформатор» Махарадзе оценил по достоинству. О напряжении этом и говорили. Может, даже больше, чем о спорте.

Шумное застолье притихло, когда хлопнул дверью внук Чиаурели, тоже журналист, вернувшийся из короткой поездки с московскими коллегами. Зло бросил: агентства из России сообщают, что в Тбилиси закидали камнями автобус с прессой из Москвы.

- Я ехал в этом автобусе, никто ничего не кидал, откуда что берется? - возмущался он.

- А откуда берется Панкисское ущелье (тогда «серая зона» на севере Грузии, откуда боевики-исламисты заходили в Россию и уходили из нее. - Ред.)? Кто все это придумал? - Константин Иванович, до того со сдержанной иронией говоривший емкие тосты с бокалом, где только вода и лед, вспыхнул, как вершина Казбека на солнце.

Что-то в глазах и речах и Котэ, и Софико изменилось. Все больше говорили о том, что стало с Грузией и с Россией - с тех пор, как две братские республики перестали называть (и считать) себя братскими...

- А нас МХТ на гастроли звал на следующий год, - грустно улыбнулась звезда советского кинохита «Ищите женщину». - Но не знаю, позволит ли здоровье…

Больше футбола знаменитый комментатор любил только свою жену Софико Чиаурели. Фото: Семейный архив

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Мы ушли в гостиницу передавать репортаж, получив на прощание от Котэ огромную грушу и сочный персик. Так, на дорожку.

А через полчаса Махарадзе на скорой увезли в больницу № 9. Пережившего два инфаркта комментатора накрыл инсульт.

Автора знаменитого репортажа о победе тбилисского «Динамо» над «Карлом Цейссом» в финале Кубка обладателей Кубков в Дюссельдорфе, как и его коллегу Николая Озерова, много лет цитировали все болельщики Советского Союза - и большинство не знали, что Котэ сыграл около сотни ролей в кино и на грузинской театральной сцене.

В жизни счастливый финал не был прописан. Он боролся, но 76-летие в ноябре встретил на больничной койке. А 19 декабря 2002-го его не стало.

«Представляю, что сейчас творится в Тбилиси!» - воскликнул он за 20 лет до того, четырежды прокричав «Гол!» за минуты до финального свистка, празднуя победу своих любимых динамовцев - ликуя со всей огромной Советской страной.

В новом веке его родной город провожал его тихо.

Хиты Махарадзе

Пока мяч в воздухе, коротко о составах команд.

Удар был очень сильным. Мяч попал в голову защитника. Если есть мозги, возможно, будет сотрясение.

Боковой арбитр принимает красивые позы. Может, он раньше занимался балетом.

Были у его шансов возможности!

Как говорится в известной народной поговорке: «Сколько ты ни атакуй, а счет-то уже 0:2».

До начала матча - пять минут, счет по-прежнему 0:0.

Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнулась.

Наш форвард падает в штрафной! Что говорит судья? А судья говорит, что на улице холодно и с земли надо подниматься.

И тут на выручку пришла перекладина ворот.

Это пас кому-то из родных или близких на трибунах.

Можно только удивляться скорости африканских футболистов: в джунглях особо не разбежишься.

Мяч, перехитрив сам себя, ускакал за правую штангу.

He успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я.

И вот с мячом Олег Блохин. Удар - гол! Но, к сожалению, мяч попал в штангу. Было вне игры. Да и вообще... мне подсказывают, что это был не Блохин.

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