Леонид Якубович - народный артист РФ, сценарист, телепродюсер, писатель и, конечно, тот самый бессменный ведущий «Поля чудес». Фото: Евгения ГУСЕВА.

Леонид Якубович - народный артист РФ, сценарист, телепродюсер, писатель и, конечно, тот самый бессменный ведущий «Поля чудес». Вы знаете его по любимой передаче, а теперь откроете для себя другого Якубовича - изобретателя ежедневных веселых праздников: День валенок, День битья подушками, День цветных карандашей... Про каждый из которых он написал потешное стихотворение. А издательство «Комсомольская правда» выпустило календари на 2027-й с фирменными праздниками «от Якубовича» с забавными иллюстрациями. А еще - такой же ежедневник. И это прекрасные подарки на Новый год, они поднимают настроение.

На встрече с Леонидом Якубовичем вы сможете полистать их, приобрести и получить автограф автора. Любимый ведущий расскажет о своей работе над книгами, о проектах в кино и театре. Приходите за порцией тепла и юмора!

КОГДА: 19 ноября 19.00.

ГДЕ: Московский Дом книги на Новом Арбате, ул. Новый Арбат, д. 8.

Вход свободный, регистрация тут.