Наталья Водянова недавно родила шестого ребенка. Фото: кадр видео

Наталья Водянова сделала неудачную пластическую операцию, уверны поклонники. 44-летняя супермодель, по мнению публики, теперь не похожа на себя прежнюю.

Наталья Водянова вызвала оторопь изменившимся лицом. Поклонники предположили, что причина перемен во внешности модели - увлечение ботоксом, филлерами и пластикой.

"Видна неудачная коррекция ботулотоксином", "Как будто подтяжка была сделана. Форма глаз изменилась", "Зачем так глаза на виски натягивать", "Неудачная подтяжка", "Наташа сама на себя не похожа", "Как Людмила Гурченко", - пишут шокированные люди.

44-летняя супермодель сама на себя не похожа. Фото: кадр видео

Не осталась в стороне и Божена Рынска. Она уверена, что Водянова изуродовала себя пластикой. "Пластика Натальи Водяновой ну просто кровь из глаз. Подбородок увеличился... Еще одно подтверждение моего тезиса: в Европе и Америке очень плохая пластическая хирургия. Ни за какие деньги хорошо не сделают. Лучшая пластическая хирургия - это Россия и за ней - Южная Корея", - заявила блогерша.

Меж тем пластический хирург Мадина Осман рассказала, какие трансформации произошли с внешностью супермодели. "В глаза бросается изменившаяся форма подбородка. Это могли быть инъекционные методики, когда коррекция проводится с помощью дермальных филлеров. А могла быть серьезная операция по установке импланта. Все-таки у нее серьезно выдается вперед подбородок, и уколы такой эффект дать не могут. Скорее всего, имплант, но эта процедура требует длительной реабилитации", - цитирует Woman.ru специалиста..

Поклонники в шоке от лица многодетной мамы. Фото: кадр видео

Такая операция занимает пару часов. Во время процедуры хирург ставит на кость в проблемную зону имплант. Он может быть силиконовый, пористый полиэтиленовый или индивидуальный. Конструкция закрепляется, и следующие несколько дней пациент носит компрессионную повязку.

После установки имплант начинает обрастать капсулой из соединительной ткани и прорастать сосудами. Процесс это небыстрый. Ткани "встанут" на место не раньше, чем через полгода.

"Можно предположить, что изменилась форма глаз. Видим нависание век. Нельзя исключать, что был эндолифтинг - малоинвазивная процедура по подтяжке лица. Либо неудачная коррекция токсином", - заключает хирург.

Напомним, в сентябре 2026 года Водянова стала мамой в шестой раз. У модели родилась дочь Анна Наталья Лариса.