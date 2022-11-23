Мама Натальи Водяновой прервала молчание о дочери, которую сдала в приют

Наталья Водянова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама Натальи Водяновой впервые рассказала о младшей дочери Маше, которую сдала в приют. Сейчас 23-летнюю девушку зовут Дженнифер. Некоторое время назад девушка нашла своих родственников благодаря ДНК-тесту. После того, как эта история стала достоянием общественности, какие только слухи не появились. Сплетники шептались даже о том, что якобы сестра Водяновой - на самом деле ее дочь. Дабы расставить все точки над i, Лариса Кусакина решила раскрыть правду.

Мама Натальи Водяновой пресекла все слухи и назвала Машу-Дженнифер своим ребенком. Всего она родила четверых девочек - Наташу, Оксану, Кристину и Машу.

Лариса Кусакина призналась, что сдала новорожденного ребенка в детдом от нищеты и безысходности. Ведь ее средний ребенок - Оксана - родилась с ДЦП и аутизмом.

"Нужда была отчаянная. С появлением Оксаны как-то резко повзрослела Наташа... Потом родилась Маша. Я растерялась: было понятно, что в одиночку детей, одна из которых инвалид, я не потяну. Мы и так-то жили, мягко говоря, небогато, а тут рисовалась совсем уж мрачная перспектива жизни впроголодь. И тогда как вариант спасения от неминуемой нищеты возникла мысль написать отказную от ребенка, а потом забрать его домой при первой возможности…" - цитирует женщину "Антенна-Телесемь".

По словам многодетной матери, "отказная" от крохи стала "следствием тогдашней безнадеги". "Это самый неоднозначный и тяжелый шаг, совершенный мною в жизни", - сокрушается Кусакина.

Она призналась, что ей стало легче, когда появились робкие надежды на более светлую полосу жизни. Дело в том, что у Натальи начали вырисовываться перспективы в модельном бизнесе, она была уверена, что сможет достаточно заработать, чтобы помочь семье.

Водянова долгие годы искала младшую сестру. Чудо случилось лишь недавно. Дженнифер сама нашла родню. И если с сестрами девушка общается легко, то с биологической мамой это делать непросто.

"Мое общение с Дженни пока проблематично в силу языкового барьера. Очень надеюсь, что он временный. И очень жду ее здесь, в Нижнем Новгороде. Мне так много надо ей показать и так много еще сказать!" - резюмировала женщина.