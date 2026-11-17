KP.RU опубликовал разбор первого трейлера сериала «Сталин» режиссера Бортко Фото: кадр из фильма.

В наше время фигуру Иосифа Сталина, принесшего Советскому Союзу победу в Великой Отечественной и сделавшего апгрейд царской страны до уровня передовых США, принято поливать грязью и насмехаться. Фигура отца народов окутана бесконечной паутиной черных мифов (проводил репрессии в 1937 году) и откровенных фейков (расстрелял половину населения СССР). Апофеозом невежества и неблагодарности становятся пошлые глумливые комедии или нелепые памфлеты формата «Смерть Сталина» или «Сказка», которые воспринимают чуть ли не за историческую правду. Художественное кино, где упоминается главный дьявол всех патентованных либералов, тоже выглядит беспомощно — современная версия «Мастера и Маргариты» (2024) тому подтверждение.

Фото: кадр из фильма

Никто не собирается (или не умеет) рассматривать многосложную фигуру Сталина с позиции здравого смысла и фактов. И в этой связи особенно интересно, что Владимир Бортко решил выпустить сериал про Иосифа Виссарионовича. Во-первых, он коммунист. Во-вторых, автор канонических работ, ставших классикой русского кино («Блондинка за углом», «Голос», «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», «Тарас Бульба» и др.). В-третьих, последний проект Бортко — фильм «О любви» вышел более 10 лет назад.

Каким же будет новый проект? Точно станет известно 6 декабря, когда четырехсерийная лента «Сталин» будет презентована на РЕН ТВ, а пока KP.RU изучил первый трейлер.

Фото: кадр из фильма

Заглавную роль отвели Игорю Миркурбанову — обладателю чуть ли не самого зловещего и тяжелого взгляда в русском театре и кино. Артист, за что отдельное спасибо, не шел по пути предшественников, желавших показать Сталина (что в фильмах, что в спектаклях) «усатой гадиной», а двигался чуть в ином направлении.

— Без вот этого пространства огромного, бездны личной трагедии, личной драмы, личной боли не мог существовать товарищ Сталин, — считает артист. — И кто сейчас помнит Никиту Хрущева? Каким словом в народе он остался, кроме как «поля кукурузные» и «художники»?

Фото: кадр из фильма

А начинается трейлер с боя курантов, под который товарищ Сталин (Миркурбанов слегка напоминает Михаила Боярского в сталинском гриме в постановке Романа Габриа «Театральный роман» Театра Ленсовета) на Пленуме ЦК избирается генсеком РКП (б) 3 апреля 1922 года. Объявляет это, кстати, Лаврентий Берия (Александр Яцко), который впоследствии под руководством Сталина не репрессии будет проводить, как считают невежды, а подарит Советскому Союзу ядерный проект (и якобы привезет в Москву самого Оппенгеймера в 1939 году).

Фото: кадр из фильма

— Если его [Сталина] не будет, русские нам уступят, — докладывают Черчиллю (Владимир Юматов), который предлагал сбросить атомную бомбу на Советский Союз. — Цель стократно оправдывает любые средства.

Показана и встреча верховного главнокомандующего с товарищем Мао Цзэдуном, которого он неслучайно называет другом. И капитуляция фашистов, которую союзники по привычке решили присвоить себе (и до сих пор учат этому детей). Показана и разработка атомного проекта, который американцы запустили раньше Советского Союза.

— Когда будет готова бомба? — спрашивает Сталин у Берии.

— Думаю, через год, — отчитывается куратор атомной программы.

— Через год будешь испытывать американские бомбы, — отвечает Иосиф Виссарионович. — На себе.

Видит зритель и знаменитую дачу Сталина в зеленых тонах, и разборки с Маршалом Победы Константином Рокоссовским (Евгений Сидихин), показаны и испытания первой атомной бомбы, и переговоры с империалистами, которым Сталин это сообщил. И появление на политическом горизонте Никиты Хрущева (Виктор Сухоруков).

Фото: кадр из фильма

— Либо мы сделаем невозможное, либо сдохнем, как собаки, — сообщает заговорщикам с присущим колхозным задором интриган Хрущев.

Собственно, Сталин показан в отрывках из сериала совершенно всеобъемлюще: он и карает, и ходит на балет, и отдает жесткие, сообразно времени, приказы, и играет в бильярд, и иронизирует, и даже смеется. И плавно угасает в последние дни.

Венчает тизер короткий и афористичный диалог Сталина и Берии.

— Вы — Сизиф, товарищ Сталин!

— Я — камень, Лаврентий. А Сизиф у нас — народ.

«Сталин», с 26 ноября — Кион, с 4 декабря — РЕН ТВ