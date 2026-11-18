Сергей Романович недавно признался, что должен банку 24 миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Звезда сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга» Сергей Романович недавно признался, что должен банку 24 миллиона рублей. Откровение актера вызвало бурное обсуждение в соцсетях: одни стали делиться собственными финансовыми трудностями, другие принялись давать советы. Артист объяснил корреспонденту KP.RU, как относится к своей ситуации и кто его поддерживает.

Романович уточнил, что о долгах говорит уже давно, а в какой-то момент сумма была даже больше. Последние три года он находился в своеобразной кредитной петле, однако пока не считает свое положение безвыходным. «Я не знаю, почему именно сейчас люди начали это обсуждать. Я просто транслирую, что последние три года у меня была определенная кредитная петля, скажем так. При этом мне сразу дают советы: давай банкротство, давай то и то. Я говорю: ребят, у меня не такая ситуация, чтобы банкротиться. Вон идите, помогайте больным детям и так далее. У каждого свои проблемы на том уровне, на котором он находится. Для меня пока это посильно, хоть и неприятно.

Здесь нет такого, что кто-то меня особенно поддержал. Жена, близкие рядом, все. Но и люди тоже поддерживают. Кто-то начинает писать: "Я тебя понимаю, я прохожу через это же". А кто-то говорит: "У меня 50 миллионов в долг", "У меня 100 миллионов" и так далее. Есть и такие. А кто-то, наоборот, у кого поменьше, пишет: "Блин, я понял, что у меня все хорошо, спасибо, что поделился. Я нашел силы двигаться дальше"», — признался Романович.

Помимо финансовых трудностей, с Сергеем обсудили и школьные оценки за поведение, которые снова собираются вводить в российских учебных заведениях. Оказалось, актеру такая система знакома не понаслышке: в детстве он регулярно получал плохие отметки: «Они же были. Я не знаю, у меня часто были и двойки за поведение, и тройки. Меня всегда сажали на передние парты, потому что если посадить на последнюю, то все, Серега потерялся. Но даже на первой парте я умудрялся сидеть, знаешь, вот так в полоборота. Поэтому за поведение я всегда получал плохие оценки».

Не обошлось и без разговора о новом Джеймсе Бонде. На вопрос о том, как ему выбор Роберта Паттинсона на роль агента 007, Романович ответил с юмором, а заодно представил реакцию актеров, которые тоже претендовали на эту роль. «Почему он, а не я? Нет, Паттинсон прикольный Бонд. Я, знаешь, вчера ходил по квартире и представлял, как все те, кто рассматривался на роль, они, наверное, ходят и такие: "Ну, этот Паттинсон тварь!" То есть я представляю у них, как у актеров, как у них бомбило. Но при этом Паттинсон очень крутой актер, поэтому я думаю, это будет классный Бонд», — сказал Романович KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На его месте должен был быть я!»: Могильников и Головин поспорили из-за нового Джеймса Бонда