Юлия Барановская Фото: Евгения ГУСЕВА.

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что не расстраивается, если остается без награды на премиальных церемониях. По ее словам, профессиональные достижения она оценивает не только по количеству статуэток, но и по реакции зрителей. Барановская также рассказала, почему не поддерживает возвращение оценок за поведение в школах, и порассуждала о значении модного слова «могнуть».

Ведущая шоу «Мужское/Женское» назвала себя достаточно скромным человеком, который скорее порадуется чужой победе, чем станет переживать из-за собственной неудачи. При этом телеведущая выделила два показателя, по которым судит о своей работе. «Никогда не расстраиваюсь из-за проигрыша, на самом деле. Для меня самое главное — это любовь людей, обратная связь от людей, которая в принципе легко определяется тем, как на тебя реагируют. И второй показатель — это телевизионные рейтинги. Тут жаловаться не нужно», — заявила она.

Телеведущая также поделилась воспоминаниями о школьных годах, когда речь зашла о возвращении оценок за поведение. К этой инициативе она отнеслась скептически, хотя и признала, что вопрос требует отдельного обсуждения. «Для меня это очень спорный вопрос. Я не могу сказать, что поддерживаю, если честно. Но в этом надо разбираться. Это, наверное, не совсем тема для того, чтобы ответить на нее однозначно: да или нет, нравится, не нравится. Это скорее тема порассуждать и подискутировать. Но, наверное, первое, что бы я сказала, — я не очень согласна», — объяснила Барановская.

При этом собственный школьный опыт телеведущая вспомнила с улыбкой: несмотря на хорошие отметки по остальным предметам, за поведение ей порой ставили двойки. «Если вы спросите, какая у меня была оценка за поведение, у меня бывали двойки. При пятерках по всем остальным предметам я была всегда ребенком с характером», — рассказала она.

Не оставили Барановскую равнодушной и разговоры о слове «могнуть», которое стало словом 2026 года по версии британского словаря. Телеведущая верно уловила общий смысл выражения, объяснив его как желание показать свое превосходство над другим человеком. На вопрос, кого ей самой удалось «могнуть» за прошедший год, Барановская ответила, что не считает соперничество с окружающими правильным ориентиром.

«Мне кажется, вообще, в принципе, самое главное — могнуть самого себя. Когда ты вступаешь с кем-то в конкуренцию, на мой взгляд, это путь в никуда. Потому что, по сути, у тебя есть единственный конкурент — это ты сам. А у всех у нас в жизни свое особенное место. И занять твое место не может никто и никогда», — заключила телеведущая.