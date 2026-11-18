На старте GTA 6 доступна только на консолях - PlayStation, Xbox Series X и Xbox Series S. Но мошенники адаптировались: они не пытаются продать вам ПК-версию, а охотятся за вашими аккаунтами. Фото: Vardanyan Karen/Shutterstock/Fotodom

13 лет ожидания, почти 15 млн предзаказов и $1,45 млрд еще до премьеры GTA VI, которая намечена на 19 ноября - вокруг такого события аферисты пройти не могли. Пока одни спорят, хватит ли 212 ГБ на диске, другие уже полируют фишинговые страницы (поддельные сайты для кражи данных).

ПРЕДЗАКАЗ НА САЙТЕ-КЛОНЕ

Первый и самый массовый способ - поддельные сайты предзаказов и копии официальных магазинов. Одна из самых распространенных схем - создание сайтов-клонов, которые визуально почти неотличимы от официальных страниц Rockstar (компания – издатель игры) или магазинов PlayStation и Xbox. На них могут быть настоящие трейлеры, фейковые отзывы и часы с обратным отсчетом, создающие иллюзию срочности. В итоге деньги списываются, а игра не приходит.

- Это та же самая история, что и с любым другим информационным поводом, - поясняет член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко. - Мошенники любыми способами пытаются вытащить из вас деньги, а дальше - либо украсть персональные данные, либо то, что можно монетизировать, превратить в деньги.

Важный нюанс: на старте GTA 6 доступна только на консолях - PlayStation 5 (включая PS5 Pro), Xbox Series X и Xbox Series S. Но мошенники адаптировались: они не пытаются продать вам ПК-версию, а охотятся за вашими аккаунтами PSN и Xbox Live. В российских цифровых магазинах Sony и Microsoft нельзя напрямую расплачиваться картами наших банков, поэтому игроки ищут обходные пути - зарубежные аккаунты, подарочные сертификаты, посредников. Именно здесь мошенники и поджидают жертв. По данным аналитиков на 16 ноября, около 74% предзаказов пришлось на PlayStation 5, а 26% - на Xbox Series X|S, так что аудитория для обмана более чем широкая.

«РАННИЙ ДОСТУП»: ВМЕСТО ИГРЫ - ВИРУС

Второй способ - предложение досрочного доступа или бета-версии (тестовой версии до официального выпуска). Мошенники давят на нетерпение, обещая дать поиграть раньше всех. На деле вместо игры на устройство устанавливают вредоносное ПО (программы, которые могут украсть данные или навредить устройству).

- Фейковая бета-версия вам еще на компьютер поставит свеженький троянчик (вредоносная программа), - предупреждает собеседник. - А вредоносное ПО доберется до телефона, планшета, компьютера, ноутбука - до чего угодно.

Настоящие бета-тестеры - люди из специального сообщества.

- С улицы туда не возьмут, - уточняет Александр Токаренко. - Для этого вы должны быть как минимум фанатом данной игры, давно с ней работать и иметь контакт с разработчиками. Тестирование идет за месяцы до выхода, и это может быть даже оплачиваемой работой. И сообщество там такое ограниченное, что не дай бог вы начнете кому-то налево раздавать доступ - вас оттуда выкинут моментально. Люди, которые этим занимаются, дорожат тем, что они там работают.

Любые предложения «раннего доступа» - обман: официального запуска раньше 19 ноября не будет.

Фото: Vardanyan Karen/Shutterstock/Fotodom

ТОРРЕНТЫ И «БЕСПЛАТНЫЕ» ЗАГРУЗКИ: 99% МУСОРА

Третий способ - вредоносные бесплатные загрузки. Мошенники распространяют ссылки на якобы бесплатную игру, но вместе с ней устанавливают вирус. Эксперт напоминает: торренты - это файлообменные сети, где файлы хранятся у самих пользователей, а не на одном сервере.

- Там точно так же, как и везде в интернете, мусора 99% и 1% жемчужин, - констатирует Александр Токаренко. - Риск получить вредоносное ПО очень высокий. Если присылают какие-то сайты, ссылки надо всегда проверять очень аккуратно. Там замаскируют адрес так, что вы поверите, что вам реально прислали, а на самом деле это фишинговая ссылка.

Эксперт также отмечает: официальные магазины могут быть недоступны из-за санкций, люди начинают искать обходные пути - и именно там их поджидают мошенники. Ажиотаж подогревают и цифры: за последние три месяца количество поисковых запросов о GTA VI выросло на 94%.

- Есть шанс, что вы официальным путем игру не получите, начнете лазить по неофициальным сайтам и в результате опять-таки получите свеженький троянчик в лучшем случае, - добавляет Александр Токаренко.

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СПАСУТ ВАШИ ДЕНЬГИ И НЕРВЫ

- Главное правило - относиться к «халяве» с крайним скепсисом, - подчеркнул Александр Токаренко. - Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Вот что советует эксперт:

1. Не скачивайте игру из неофициальных источников. Никаких торрентов, «репаков» (перепакованных пиратских версий) от сомнительных сайтов или файлов, присланных в мессенджерах.

2. Проверяйте адресную строку. Даже если сайт выглядит как официальный, всегда смотрите на URL (адрес сайта). Мошенники используют похожие домены с небольшими опечатками или лишними символами.

3. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA - вход по паролю плюс код из СМС или приложения). Обязательно сделать это для игровых аккаунтов (Rockstar, PlayStation, Xbox) и, что еще важнее, для почты и банковских приложений.

4. Сделайте резервную копию важных файлов. Храните бэкапы (резервные копии) на отдельном физическом носителе, который не подключен к компьютеру постоянно. Это спасет данные в случае заражения шифровальщиком (вредоносной программой, блокирующей файлы).

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