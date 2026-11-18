Конституционный суд РФ вынес решение по жалобе Матвея Сафонова на высокий размер алиментов. Фото: Global Look Press\Daniel Derajinski

История снижения алиментов голкипером сборной РФ и французского ПСЖ Матвея Сафонова стала судебным прецедентом. Мы прогнозировали такой исход этой истории еще летом.

17 ноября 2026 года Конституционный суд РФ вынес решение по жалобе Матвея Сафонова на высокий размер алиментов, которые он должен платить на своего ребенка. Футболист просил установить индивидуальный подход к начислению алиментов для тех родителей, которые зарабатывают много. В его случае 1/4 от доходов — огромные деньги.

И это решение может изменить практику судов по искам бывших жен к отцам своих детей, которые зарабатывают большие деньги. Прямо сейчас подобный процесс идет по делу об алиментах актера Данилы Козловского — и истица Ольга Зуева уже возмутилась решением по жалобе Сафонов.

Блогеры констатируют факт: «Матвей Сафонов — самый обсуждаемый мужчина в чатах Рублевки, Новой Риги и Золотой мили». Жизнь богатых и разведенных уже не будет прежней. Сайт KP.RU объясняет, что значит принятое решение.

СУТЬ ЖАЛОБЫ МАТВЕЯ САФОНОВА

Матвей Сафонов женат вторым браком на блогере Марине Кондратюк. Алименты спортсмен платит на дочь от первого брака с Анастасией Казачек — 5-летнюю Майю Сафонову. Сафонов развелся с Казачек в 2021 году. По решению суда футболист должен выплачивать на дочь 25 % (или 1/4) от доходов. Это стандартный размер алиментов, когда у родителя один ребенок.

Сафонов попробовал не платить всю сумму, потому что посчитал, что 1/4 от его доходов - чрезвычайно много для нужд ребенка. За долги судебные приставы закрывали футболисту выезд из страны. К примеру, год назад Сафонов погасил долг по алиментам за три с половиной года в размере более 62 млн руб.

Карьера спортсмена пошла в гору. И зарплата тоже. У Матвея Сафонова до лета 2029 года контракт с французским ПСЖ. Он может зарабатывать за месяц около 200 тысяч евро (или 18 миллионов рублей). Четверть от этой суммы он перечисляет в счет алиментов. А еще бывают доходы от рекламы и призовые.

Летом 2026 года Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу от Матвея Сафонова: он просил признать неконституционным пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, согласно которому при отсутствии соглашения об уплате алиментов суд взыскивает в пользу одного ребенка 25% от ежемесячного дохода родителя. По мнению Сафонова эта норма нарушает Конституцию, так как мешает при отсутствии соглашения об уплате и наличии у плательщика постоянного дохода установить размер алиментов «в твердой сумме соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего».

Ранее Никулинский районный суд Москвы взыскал с Сафонова по иску матери ребенка алименты в размере 1/4 заработка ежемесячно, начиная с января 2022 года и до совершеннолетия ребенка. Как установили суды на тот момент, Сафонов, выступая за «Краснодар», получал в среднем от 8 до 12,5 миллионов рублей в месяц. С конца 2021 года по 2023 год он перечислил бывшей жене порядка 9 миллионов рублей (или по 250 — 500 тысяч рублей в месяц). Это не помешало ей подать в суд. Апелляции футболиста были отклонены.

Учитывая отсутствие верхних пределов размера алиментов, исходя из принципа равенства обязанностей родителей, Сафонов попросил суд установить для него размер алиментов в твердой сумме в 300 тысяч рублей — соразмерно ежемесячному доходу экс-супруги. Плюс данная сумма даже превышает фактические потребности малолетнего ребенка.

В жалобе Матвей Сафонов сообщил, что его бывшая жена представила суду свои расчеты — она намерена тратить на дочь не менее 2,5 миллионов рублей в месяц, что, по мнению заявителя «не только несоразмерно потребностям маленькой девочки, но и превышает официальные доходы ее матери, которая должна содержать ребенка на равных условиях с отцом».

Жалоба Матвея Сафонова сформулирована так — да, его бывшая жена по закону имеет право на такой размер алиментов, но, учитывая их официальные размеры, он усматривает в этом противоречие с положениями Конституции. В жалобе зафиксировано: «именно в данном конкретном случае ярко определяется, что положения пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ входят в противоречие с требованиями Конституции РФ относительно обеспечения сбалансированности прав и обязанностей граждан, а также не соответствуют положениям (...) Конституции РФ, чрезмерно ущемляя мои права и свободы, обязывая меня обеспечивать ребенка не только в большей степени, чем его фактически обеспечивает мать, но и в размере, кратно превышающем реальные потребности ребенка, нарушая баланс интересов сторон...»

Матвей Сафонов со второй женой Мариной Кондратюк Фото: Иван МАКЕЕВ.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛА МАТВЕЯ САФОНОВА ОБ АЛИМЕНТАХ

С учетом решения и рекомендаций Конституционного суда РФ дело Матвея Сафонова будет пересмотрено. И скорее всего, Матвей Сафонов будет платить, как и хотел, 300 тысяч рублей в месяц.

Адвокат Сергей Жорин так объясняет KP.RU решение по делу Матвея Сафонова:

1. Конституционный Суд РФ вынес решение, которое может иметь далеко идущие последствия и не в лучшую сторону изменить жизнь бывших жён футболистов, хоккеистов, олигархов и других весьма состоятельных граждан.

Адвокат Сергей Жорин Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Кое-кому, возможно, даже придется срочно прервать отдых в Дубае (шутка). Матвей Сафонов обратился в Конституционный Суд с жалобой на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, предусматривающий взыскание алиментов на одного ребёнка в размере 25% заработка родителя. Учитывая многомиллионные доходы футболиста, речь шла об огромных суммах. Сафонов пытался добиться установления алиментов в твердой денежной сумме 300 тысяч рублей ежемесячно, однако суды ему отказывали.

2. Конституционный Суд, хотя и не признал оспариваемую норму неконституционной, дал чрезвычайно важное разъяснение. Если доходы родителя настолько велики, что алименты в установленной законом доле значительно превышают разумные потребности ребенка, суд вправе уменьшить эту долю или установить алименты в твердой денежной сумме.

Причем Конституционный Суд привел весьма интересный ориентир. По мнению суда, законодатель уже относит доходы свыше 200 тысяч рублей в месяц к высоким, предусматривая для них повышенное налогообложение. Поэтому алименты, существенно превышающие эту сумму, во всяком случае 300 тысяч рублей в месяц, должны рассматриваться как достаточные для содержания одного ребенка. Разумеется, это не означает, что теперь алименты ограничены 300 тысячами. Суд по-прежнему обязан учитывать здоровье ребёнка, образование, место жительства, привычный уровень обеспечения и другие обстоятельства.

3. Самое главное — высокие доходы отца больше не должны автоматически означать обязанность перечислять миллионы рублей, если такие суммы не оправданы реальными потребностями ребенка. Посмотрим, как теперь будет развиваться судебная практика. Дело Сафонова подлежит пересмотру. А само постановление, уверен, станет серьезным аргументом в многочисленных алиментных спорах с участием состоятельных родителей.

Адвокат шутит: «Кажется, я уже слышу грохот открывающегося шампанского из раздевалок российских футбольных клубов».

РЕАКЦИЯ ЗВЕЗД НА РЕШЕНИЕ СУДА

Вот и Ольга Зуева из далеко Нью-Йорка критикует решение по «делу Сафонова»: «Теперь допускается возможность снижения алиментов для состоятельных отцов. Получается любопытная тенденция: права мужчин предлагается расширять, а финансовую ответственность перед собственными детьми — ограничивать…» Зуева сейчас через суд пытается взыскать на свою жизнь с дочерью в США 1/4 от доходов Данилы Козловского, а он предлагает фиксированную сумму алиментов — как и футболист.

Данила Козловский и Ольга Зуева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Юлия Барановская тоже высказалась: «Алименты это не про маму и папу, это про детей. Я считаю, что это несправедливо по отношению к ребенку. Абсолютно нормально в этой жизни делиться своими доходами со своим ребенком».

Тем временем бывшая жена Матвея Сафонова не сдается и в середине ноября подала два новых иска к футболисту — один о сокрытии им актуальных доходов, а второй с просьбой футболиста участвовать в воспитании их общей дочери — мать ребенка утверждает, что отец не общается с девочкой и не воспитывает ребенка. Ждем новых процессов.

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