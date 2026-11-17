Теперь женщинам будет труднее отсудить для своих чад четверть ежемесячного дохода у непутевых, но богатых папаш. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Плохая новость для будущих жен миллиардеров (а может, и вообще – для всех жен). Теперь женщинам будет труднее отсудить для своих чад четверть ежемесячного дохода у непутевых, но богатых папаш. На максимальный размер алиментов намекнул сегодня Конституционный суд России: потолок для будущих судебных решений – что-то около 200 тысяч в месяц.

Этот гром посреди ясного «бракоразводного» неба (до этого дня разведенные мужики отдавали бывшим «четверть» дохода автоматически за одного оставленного ребенка) случился, как ни странно, из-за русского вратаря французского футбольного клуба ПСЖ.

Матвей Сафонов устал платить алименты на свою пятилетнюю дочь – как это делают все законопослушные разведенные отцы, и возмутился – почему ребенку нужно так много? Для обеспечения жизни дочери ему пришлось за эти пять лет выплатить 62 миллиона рублей, что – как посчитал футболист, странно. Дескать, ясно, что деньги идут не на ребенка, а на мать – его бывшую жену Анастасию Казачек. Тем более, что Сафонов и так подарил дочери квартиру (стоимостью около 57 млн руб) и оплатил ее ремонт.

Матвей Сафонов со второй женой Мариной Кондратюк Фото: Иван МАКЕЕВ.

И стал вратарь Сафонов ловить удачу в российских судах. Как он умеет – упорно.

Он прошел все возможные суды, и неожиданно взял «решающий пенальти» в последней инстанции – Конституционном суде.

И хотя суд признал оспариваемую норму (четверть дохода отца – на содержание его чада) не противоречащей Конституции, но все-таки велел всем нижестоящим судам «учитывать реальные потребности ребенка».

Алименты – провозгласил суд - имеют целевой характер и расходуются на содержание, воспитание и образование дитя. И не должны превращаться в «источник формирования избыточного уровня обеспечения ребенка», «средство перераспределения доходов» или «кару для плательщика». Любопытно, что конституционные судьи в своем решении сослались на заграницу, где алименты, дескать, «не предполагают приобщения ребенка к роскошной жизни родителей» и «не служат обогащению второго родителя».

Алименты – провозгласил суд - имеют целевой характер и расходуются на содержание, воспитание и образование дитя. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

«Сверхвысокие» доходы (алименты) КС предложил высчитывать, используя налоговое законодательство. Поскольку доходы свыше 2,4 млн руб. в год (в среднем 200 тыс. руб. в месяц) облагаются НДФЛ по повышенным ставкам, суды будут рассматривать их высокими. То есть – решил суд – алименты выше 200 тысяч суды должны считать «достаточными для удовлетворения реальных и разумных потребностей несовершеннолетнего».

Можно, конечно, порадоваться за юридический «сейв» вратаря Сафонова. Но не забываем, что решению Конституционного суда обрадуются еще и российские богачи, которые всегда рады не платить. Даже собственным детям…

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