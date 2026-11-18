Ида Галич рассказала о сложных родах Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вечером 17 ноября в московском отеле «Метрополь» состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер». На мероприятии собрались звезды кино, телевидения и музыки. Корреспондент KP.RU пообщался с гостями о решении Ларисы Долиной взять паузу в карьере, неожиданных кумирах молодых артистов и даже о решении Конституционного суда по делу футболиста Матвея Сафонова.

Светлана Немоляева пожелала Долиной оставить неприятности позади

Решение Ларисы Долиной временно отказаться от концертов стало одной из тем, которые обсуждали на премии. Народная артистка России решила отойти от выступлений, чтобы заняться здоровьем и подготовить новую программу. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева не стала осуждать коллегу за такой выбор. Напротив, актриса предположила, что певице сейчас необходима передышка. «Это ее дело. Она, наверное, устала. Я думаю, пережить такое тяжело любому человеку, и очень волевому, и очень сильному, какой, наверное, она является. Я думаю, дай ей Бог, чтобы она со всем этим справилась и чтобы все это ушло в прошлое. Я ей пожелаю этого», – сказала Немоляева.

Дмитрий Дибров Фото: Евгения ГУСЕВА.

К слову, сама Светлана Владимировна неожиданно оказалась ответом на вопрос о молодых дарованиях. Телеведущий Дмитрий Дибров, также присутствовавший на церемонии, с юмором ответил на вопрос «Комсомолки» о том, кто из молодых актеров ему импонирует. «Светлана Владимировна Немоляева. Моложе, пожалуй, здесь и нет», – с улыбкой ответил Дибров.

Вероника Журавлева и Ярослав Могильников назвали любимых актеров

Звезда сериала «История его служанки» и фильма «Твое сердце будет разбито» Вероника Журавлева призналась, что среди российских артисток особенно выделяет Любовь Аксенову. Работы коллеги производят на нее настолько сильное впечатление, что она готова пересматривать проекты с ее участием.

Вероника Журавлева Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Меня просто до дрожи пробивает любая роль Любовь Аксеновой. Просто я ее обожаю. Безумно люблю смотреть с ней любые проекты, потому что у нее всегда яркие, серьезные роли. Для меня она пока что прям вот номер один. Я ею очень вдохновляюсь. И, действительно, она такого уровня профессионализма, который я бы хотела сама иметь», – поделилась Вероника.

Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников тоже назвал актеров, чью карьеру считает интересной. В его списке оказались Юра Борисов и Иван Янковский. Но особенно забавно артист вспомнил еще об одном молодом коллеге: фамилию того он никак не мог воспроизвести, зато внешность описал довольно подробно.

Ярослав Могильников и Ксения Алферова Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Ой, я думаю, что из тех, кого мог бы отметить, это Юра Борисов, 100%. И это... Есть такой вот еще начинающий актер, я его недавно открыл для себя, такой потенциально крутой парень, такой блондин голубоглазый, у него фамилия еще типа как-то Могила, Могила, что-то такое. Ну, короче, тоже крутой чувак. Вот. Ну и Янковский Ваня еще тоже большой молодец», — сказал актер.

Юлия Снигирь Фото: Евгения ГУСЕВА.

Заодно Ярослав поделился переменами в бытовых привычках. Еще недавно он вполне мог претендовать на звание главного любителя доставки, но теперь, по собственному признанию, стал питаться иначе. Причина оказалась приятной: у актера появилась девушка, с которой он теперь проводит время и на кухне: «Я бы выиграл номинацию «человек, который больше всего заказывал еду», где-то полгода назад. Но у меня появилась девушка, и теперь я нормально кушаю. На самом деле помогаю готовить, морально точно, как минимум. «Давай, ты справишься там. Давай, все получится!»»

Родион Газманов высказался о планах на новый год, а Алексей Онежен – о сравнении со «Словом пацана»

Певец Родион Газманов уже готовится к праздничному сезону. В новогоднюю ночь артист планирует работать, а поклонникам пообещал несколько музыкальных премьер. Среди них – композиция с романтическим названием «Под елкой». Газманов даже оставил слушателям своеобразную подсказку, как распознать его авторский след в праздничной суете. «Новый год будет на сцене. Вот. Сейчас готовим несколько мощных релизов. Один из них – романтическая песня с названием «Под елкой». Так что, если вы услышите и найдете кого-то под елкой в этот Новый год, знайте, что это я сделал», – рассказал певец.

Актер Алексей Онежен, сыгравший в сериале «Айда» о казанской банде, столкнулся с вопросом о неизбежных параллелях с нашумевшим проектом «Слово пацана». Однако артист уверен, что зрители постепенно перестанут искать сходство между двумя историями. По его словам, за внешними совпадениями скрываются совершенно разные замыслы.

Дмитрий Дюжев Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Всегда что-то будут сравнивать. Поверхностное сравнение, оно как бы всегда, да, где-то рядом. Дело в том, что все больше люди как бы становятся не согласными с этим, потому что они просто видят иную отличающуюся картинку и сюжет и все. И это с каждой серии, поверьте, это сравнение будет отпадать все больше и больше. Кто хочет, пусть сравнивает. Но мы не можем никому ничего запретить, но мы понимаем, безусловно, что это два разных проекта, даже по сути своей, по своему зерну, по своей основе. Это просто размышляющие на две разные темы картины. И я все больше вижу, скажем, в рецензиях кинокритиков строчек о том, что это другое аутентичное размышление на тему казанского феномена. И я считаю, что это наиболее точное, в общем, замечание», – объяснил Онежен.

Юлия Барановская возмутилась решением по делу об алиментах Сафонова, а Галич рассказала о родах

Юлия Барановская Фото: Евгения ГУСЕВА.

Телеведущая Юлия Барановская на церемонии затронула тему, которая вызвала у нее принципиальное несогласие. Речь шла о решении Конституционного суда по делу футболиста Матвея Сафонова: оно касается возможности отступить от стандартной доли дохода при расчете алиментов, если заработок родителя настолько велик, что выплаты существенно превышают потребности ребенка. Сама Барановская до разговора с корреспондентом KP.RU о ситуации не знала, но, услышав суть вопроса, высказалась довольно категорично.

Екатерина Волкова Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Вы знаете, я не знала об этом, просто не читаю новости. И как-то не видела. Давайте так, только не вырезайте из контекста слова: алименты – это не про маму и не про папу, это про детей. И для меня очень странно такое решение суда. Как будто бы, когда нам все говорят, что сейчас дети – это главная ценность в стране, потому что у нас демографический кризис, получается, что решение действует не в интересах ребенка.

Александр Олешко Фото: Евгения ГУСЕВА.

История алиментов – это вообще обязанность родителя. У алиментов нет пола, это применимо и к мужчинам, и к женщинам. Если один из родителей не выполняет обязательства перед своим ребенком, то пойти в суд – это защитить интересы и права своего ребенка. Ты действуешь в его интересах.

Мария Порошина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Я не очень понимаю, почему такое решение принял суд, если честно. Я считаю, что это несправедливо по отношению к ребенку. Потому что отец либо мать, когда рожали этого ребенка, принимали это решение, это было их осознанное решение. И абсолютно нормально в этой жизни делиться своими доходами со своим ребенком», – заявила телеведущая.

Сергей Безруков Фото: Евгения ГУСЕВА.

Для Иды Галич вечер оказался особенным: блогер получила награду «Прорыв года» за главную роль в сериале «Чудо». Артистка призналась, что давно ждала возможности сыграть центрального персонажа и целенаправленно готовилась к такой работе. При этом она не просто исполнила главную роль, но и выступила шоураннером проекта. Галич также вспомнила, что съемки проходили вскоре после рождения ребенка.

Ида Галич Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Сложно, честно говоря, даже не буду кокетничать. Рожать вообще сложно. И пробовать сниматься и кормить одновременно, сохранять режим у маленького человека – это еще сложнее. Но у нас была потрясающая команда, которая в меня верила, поэтому все получилось», — сказала Ида корреспонденту KP.RU.

Кузьма Сапрыкин Фото: Евгения ГУСЕВА.

На премии «Событие года» также появились Сергей Гилев, Кузьма Сапрыкин, Олег Савостюк, Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Юлия Снигирь, Александр Олешко, Борис Щербаков, Дмитрий Борисов, Дмитрий Журавлев, Екатерина Волкова, Юлия Пересильд, Константин Эрнст, Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков, Мария Порошина и многие другие.

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