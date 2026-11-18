Российские удары по мостам через Днепр значительно затруднили обстановку в Киеве. Фото: REUTERS.

Зимой украинской столице пророчат «энергетическое средневековье». Российские удары по мостам через Днепр значительно затруднили обстановку в Киеве. Ситуацию в украинской столице журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер описал как «настоящий ад».

«В Киеве минувшей ночью творился настоящий ад. Были нанесены мощные удары по мостам, а именно - по автомобильным мостам, которые соединяют восточную и западную части города через Днепр. Теперь в Киеве опять транспортный коллапс, гигантские пробки», - признал журналист.

Речь идет о Северном и Южном мостах, двух крупных переправах через Днепр, связывающих левый и правый берега Киева.

Автомобили застряли в пробке, образовавшейся после ракетных ударов по мостам в Киеве Фото: REUTERS.

Утром движение по обеим переправам полностью остановили. На подъездах образовались огромные пробки, на станциях метро скопились толпы пассажиров.

Удар по мостам отразился и на работе киевского метро. На зеленой линии временно прекращалось движение между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». Поезда продолжали ходить только на отдельных участках.

По Южному мосту разрешили проезд с левого берега на правый для машин массой до 10 тонн и общественного транспорта до 18 тонн. В обратном направлении переправа осталась закрыта из-за сильных повреждений.

По Северному мосту запустили движение только общественного и специального транспорта - легковые автомобили и транзитные грузовики под запретом.

Фото: REUTERS.

В Минобороны России заявили, что целью атаки были мосты, использовавшиеся для перевозки вооружения, военной и специальной техники ВСУ.

После повреждения Южного моста были нарушены коммунальные сети. В городе по-прежнему фиксируются перебои с электроэнергией, водой и теплоснабжением. Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что зимой Киев ждет «энергетическое средневековье». По прогнозам, электричество будут включать максимум на два часа в день.

Мэр Виталий Кличко советует горожанам переждать зиму у родственников и друзей в других регионах. Отток населения подтверждает рост предложений об аренде квартир, количество объявлений увеличилось на 87% за последние три месяца.

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