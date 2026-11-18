Путин и Трамп пожали друг другу руки и приняли участие в совместном фотографировании Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, незадолго до прибытия туда Дональда Трампа. Переговоры продлились около двух часов.

Сегодня утром в Китай прилетел президент США. На торжественном приеме лидеры пообщались уже втроем: Путин и Трамп пожали друг другу руки и приняли участие в совместном фотографировании.

Песков рассказал, от чего зависит решение о поездке Путина на саммит G20 Темой кратких контактов президентов Владимира Путина и Дональда Трампа станут текущие вопросы, прежде всего украинская проблема и, возможно, ситуация вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Путин, Трамп и Си Цзиньпин пожали руки

Мы проанализировали, что пишет китайская и западная пресса об исторических встречах в Китае.

Китайские СМИ обратили внимание на то, что по прилету российского лидера уже ждал его автомобиль Aurus - «фирменный дипломатический инструмент». Несмотря на длительный перелет и разницу во времени, пишут, китайские политические блогеры, у президента России не было ни малейших признаков усталости.

ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОСТИ

Встреча Путина и Си Цзиньпина стала уже 50-й, начиная с 203 года, отмечает пресса Поднебесной.

Гонконгское издание South China Morning Post подчеркивает: говоря о прочности двусторонних отношений, Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские связи «не пробиваются, как скала, под ветром и дождем», и призвал к долгосрочному стратегическому подходу для обеспечения большей стабильности и уверенности в мире.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, привело слова Си Цзиньпина, который назвал встречу с Путиным «чрезвычайно значимой» и пожелал, чтобы отношения двух стран «оставались нерушимыми, служа источником стабильности в мире, охваченном потрясениями».

Крупнейшая китайская газета «Жэньминь жибао» приводит позицию Владимира Путина: «Россия готова сотрудничать с Китаем для развития взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, совместно продвигать процесс многополяризации, содействовать построению более справедливой и равноправной системы глобального управления».

«НЕ ПРОСТО ФОРМАЛЬНОСТЬ»

Китайские политические обозреватели описывают встречу так: «Слова Путина несли очень важный посыл. Он сел за стол переговоров в Китае и поговорил лицом к лицу с нашими лидерами. Это была не просто формальность; это была настоящая дискуссия. Они говорили о торговле, энергетике, образовании и о том, как работать вместе в будущем. Китай и Россия не просто вели переговоры. Это была встреча старых друзей, прокладывающих путь в будущее».

Прибытие на саммит АТЭС российского кабинета министров практически в полном составе, а также более 30 представителей бизнеса, по мнению китайских аналитиков, «ясно указывает на намерение России совершить нечто значимое в Китае».

ЕВРОПА ЗА БОРТОМ

Журналисты New York Times предполагают, что личная встреча «двух добрых друзей» Путина и Си Цзиньпина дала лидерам возможность обсудить заранее отдельные аспекты трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом, назначенных на 19 ноября: «Вероятно, они захотят согласовать позиции по контролю над ядерным оружием».

Европейские же политики с опасением наблюдают за событиями в Шэньчжэне. Как пишет Politico, они боятся, что «лидеры могут обсудить или принять решения о будущей системе безопасности региона без европейцев», в том числе по вопросу Украины.

В АТЭС ни одна европейская страна не входит, но некоторые государства Старого Света носят статус наблюдателей в связанных с организацией структурах. Так что их представители могли бы присутствовать в Шэньчжэне. Однако приглашения не получили.

В беседе с французским изданием La CroixФедерико Сантопинто, директор по исследованиям Института международных и стратегических отношений (IRIS), посетовал: Евросоюзу «не удалось утвердиться в статусе стратегического игрока. Мы не играем в высшей лиге».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Визит Владимира Путина в Китай: Речь на форуме, переговоры с Си Цзиньпином и встреча с Трампом. Главное

Преобразить на троих: что Путин, Си и Трамп могут обсудить на саммите АТЭС в Шэньчжэне