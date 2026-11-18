Киевскому режиму предрекли один путь Фото: REUTERS.

В Киеве и Брюсселе истерика — несмотря на все усилия киевского режима и их европейских кураторов, Москва ведет переговоры с главными мировыми акторами, игнорируя вопли западноевропейских «вершителей судеб».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Александром Носовичем, политологом, главным редактором порталов «Рубалтик.ру» и «Евразия.Эксперт»

Три мировых лидера встретились в Шэньчжэне Фото: REUTERS.

ИСКАЖЕННАЯ ОПТИКА

- Вы написали: «по итогам переговорной недели вокруг Украины пришел к выводу, что все происходящее нужно рассматривать в постмодернистской оптике».

- Постмодернизм означает, что рассмотрение всего относительно - и оно в ироническом ключе.

- Даже в украинском вопросе?

- Даже к переговорам по Украине у нас принято относиться со звероподобной серьезностью. Но там есть в чем усомниться. И над чем посмеяться.

- Там не до смеха...

- Чем больше я вникал в состав участников текущих переговоров, особенно с украинской стороны, тем сильнее у меня складывалось ощущение, что участники этого процесса играют на публику. И занимаются не тем, что преподносится прессе.

- А чем же?

- Если посмотреть состав украинской делегации, то там преобладали люди, связанные с США.

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

- Это что же - фактически в Абу-Даби встречались не три, а две делегации?

- Да, российская и американская. Украинской делегации там по факту не было. И возможна ли она в принципе осенью 2026-го? Сомневаюсь в том, что Украина сейчас вообще возможна как единый субъект. Как единый игрок под названием «государство Украина». Есть территория Украины, с которой против России, в частности, действует масса разных игроков. Когда запускают очередные дроны по Усть-Луге, по Донецку, по Крымскому мосту, я уже не спешу говорить, что это кровавая хунта Зеленского, и что у кровавого карлика поехала крыша. И он, будучи абсолютно зависимым от военной помощи США, отказывается выполнять прямую публичную просьбу Трампа не бить по НПЗ в период, когда у Трампа выборы и цена на бензин для него определяющая.

Украинской делегации в Абу-Даби фактически не было Фото: REUTERS.

ЗЕЛЕНСКИЙ - ОБОРОТЕНЬ

- Зеленский выполнять «просьбы Трампа» - не может или не хочет?

- Зеленский делает вид, что не слышит окриков из-за океана. А Трамп делает вид, что «украинские» дроны, которые летят по российским НПЗ и портам, и мосту, не с американской санкции запускаются.

- А это не факт?

- Это неизвестно. Допускаю, что сейчас киевский режим – это конгломерат политических групп. Каждая из них действует самостоятельно. Есть группа Зеленского. Есть САП и НАБУ. И есть огромное количество местечковых баронов, лидеров банд, шаек, вроде той, которая держала пыточную под Киевом. Все эти игроки борются друг с другом за деньги, идущие с Запада на войну с Россией.

- Возможна ситуация, когда Зеленский в борьбе с собственными подчиненными, которых он может уволить — вдруг разгонит всех?

- У него такие полномочия есть. Но фактически он на такое не может пойти.

- Почему?

- Он так же, как все они, зависит от Запада. Ему с Запада этих людей увольнять не велят.

- А что так?

- Деньги идут через них. Если их уволить, деньги идти не будут.

ПРИВЕТ, НАРЦИСС

- Зеленский все это чувствует?

- Да. И когда вдруг попиариться на событиях в Борщаговке приехал террорист и экстремист Буданов**, я не мог понять, почему мне это кажется странным.

- Так почему?

- Зеленский по своему психотипу нарцисс. Он не приемлет, когда кто-то, кроме него, может пиариться от имени действующей власти. И Зеленский вставлял палки в колеса всем - и собственной переговорной делегации.

- Есть факты?

- Зеленский в день переговоров в Абу-Даби пожелал смерти Путину и нахамил Трампу.

АГЕНТЫ АМЕРИКИ

- То есть, накануне переговоров лидер Украины пытался их подорвать?

- Да, и у меня возник вопрос - зачем? А ответ таков: украинская делегация во главе с Будановым** - это люди, которые рассматриваются на Западе в качестве замены Зеленскому. Их в будущем презентовали представителям Путина, российской переговорной группе - и вывозили в Абу-Даби на них посмотреть. Потому что это - проамериканские деятели, чья карьера зависит от Вашингтона.

- Они не представляли там Зеленского?

- Нет. Формально, они представляли Украину. Но фактически - они там представляли самих себя.

- В каком качестве?

- Как американских агентов. Умеров, который там был - он же гражданин США. У него семья живет в Штатах.

Накануне переговоров Зеленский пытался их сорвать Фото: REUTERS.

БЕЗ МАНЕВРА

- Украинский лидер сам больше недели на Украине не живет — у него так сузилось пространство для маневра?

- У меня похожее впечатление. Можно по пальцам пересчитать тех в администрации, у кого такое пространства для маневра есть.

- Глава киевского режима для Европы становится персоной нон грата?

- Он не может уйти в эмиграцию с нацистским полком «Азов»*, запрещенным в России. Всему этому нет места в мирной жизни Украины. Там путь один.

- Какой?

- Только «ночь длинных ножей». Проблема подобных боевиков в мировой истории никогда по-другому не решалась. Либо - с помощью НКВД, как на Западной Украине после Второй мировой. Либо - внутренними силами своими, либо внешними. Прогнозировать их действия, исходя из актива тех политических групп, у которых нет будущего в мирной жизни, несложно.

- У нынешнего режима на Украине пространства для маневра не остается?

- Нет. И, исходя из этого, можно делать выводы о том, кто именно бьет по Крымскому мосту. И кто пытается сорвать переговоры. А нам, исходя из принципа политического реализма, надо работать с теми, у кого есть пространство для маневра в будущей Украине.

С БАНДАМИ НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ

- Договариваться надо с американцами - не с украинцами?

- Конечно. Мы не сможем договориться с украинцами - на Украине нет субъекта, с которым можно договариваться.

- Потому что подобных субъектов не один и не два?

- Вопрос: с каждой бандой, которая держит пыточную в каждом райцентре, с официальной ТЦК или неофициальной, типа того же «Азова»*, нужно договаривать по отдельности? А зачем?

*Запрещенная в РФ террористическая организация

** Признаны террористами и экстремистами

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