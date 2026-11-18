Киевский режим выбрал нужное для него время, чтобы попытаться вывести мост из строя Фото: Виталий ПАРУБОВ.

СКР расследует уголовное дело о теракте в связи с повреждением Крымского моста ВСУ. 16 и 17 ноября украинцы атаковали переправу беспилотными аппаратами западного производства, и повредили его конструкции.

На сухопутном маршруте в Крым через Херсонщину будут усилены меры безопасности, заявил губернатор региона Сальдо и добавил, что атаки мост не нарушили снабжение Херсонской области.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту на утро 18 ноября было открыто.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

ВЫБРАЛИ «ПРАВИЛЬНЫЙ МОМЕНТ»

- Как с военной точке зрения объяснить такие массированные атаки ВСУ по Крымскому мосту двое суток подряд — ведь снабжение войск идет другими маршрутами?

- Киевский режим выбрал нужное для него время, чтобы попытаться вывести мост из строя. В их фантазиях - либо чтобы он прекратил свое существование совсем, либо чтобы он перестал функционировать надолго. Тут, скорее, не военные, а политические, пиаровские мотивы.

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ «ЖЕЛАЮЩИХ»

- Так все же повод-то какой?

- Например, сорвать трехсторонние переговоры России, Китая и США в Шэньчжэне. И предъявить «весомые аргументы» своей «военно-технологической состоятельности» на саммите в Рамштайне в эти же дни - там регулярно проходит тусовка стран, поддерживающих киевский режим…

- Для участников Рамштайна прилеты в Крымский мост — такой уж весомый аргумент поддерживать Киев и дальше?

- Там около полусотни государств, взгляды которых не одинаковы. Но там же проведет встречу и «коалиция желающих» — а это уже более сплоченные 10 стран Европы. Цель Киева — убедить всех основных спонсоров, что Украина якобы не проигрывает на земле и в воздухе, а, наоборот, одерживает некие, видимые, победы. С этим связаны и мясные штурмы на нескольких участках фронта - в Красном Лимане и в Орехове. Сюда же я бы отнес и удары по Крымскому мосту. Киеву нужны громкие медийные акции — и он постарался их реализовать.

Украина атаковала Крымский мост Фото: REUTERS.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДРОНЫ

- Раньше Киев пытался достать Крымский мост британскими ракетами или безэкипажными катерами, тоже британского производства. Какие дроны использовались сейчас - тяжелые дальнобойные БПЛА или рой дешевых беспилотников?

- Если говорить об обычных дронах, я бы не стал их сегодня сюда включать. Те несколько десятков килограмм взрывчатки, которые они несут, не в состоянии повредить опоры Крымского моста. Вообще, данные разнятся. Да, обе атаки были массированными, с перегрузкой наших систем ПВО. Возможно, ВСУ использовали англо-французские Storm Shadow. У нее при дальности более чем в 500 км боевая часть может быть до 300 кг — а это уже серьезнее. Но самая мощная боевая часть у ракеты F-5 «Фламинго».

- И какая там боевая часть?

- Больше тонны. Такая крылатая ракета уже в состоянии нанести серьезное повреждение мосту. Известно, что, хоть она и считается украинской разработки, но это копия британской ракеты. Туда систему видеонаблюдения поставить - нечего делать... Ракета управляется дистанционно. Использованы, вероятно, были терминалы Starlink.

ОПАСНОСТЬ С МОРЯ

- Маск отрицает их использование для ударов вглубь России...

- Либо были взломаны, либо, все же, использовались сознательно. Могли применять воздушные шары, на которых находились терминалы Starlink. Вроде тех, что постоянно функционируют в западных районах Украины. Прикрепляешь такой к метеозонду — и через них можно осуществлять наведение любой крылатой ракеты.

- Удар мог наноситься и с моря?

- В этом у меня нет сомнения. Сейчас задача номер один — выводить баржи и усиливать рубежи ПВО здесь. Ставить дополнительную защиту от бэков. И всеми средствами, береговыми и морскими одновременно, обнаруживать и уничтожать средства нападения, которые идут на мост со стороны Черного моря в районе северо-восточного Крыма.

Сейчас количество беспилотников, которые для Украины производят за рубежом, растет не в арифметической, а в геометрической прогрессии Фото: REUTERS.

ПОСТАВКИ РАСТУТ

- Откуда у противника взялось почти три тысячи дальних дронов, запущенных за двое суток в одном направлении?

- Сейчас количество беспилотников, которые для Украины производят за рубежом, растет не в арифметической, а в геометрической прогрессии. У них задача — поставка до 7 миллионов до конца 2026 года. Эту задачу ставил Зеленский. Да, туда входят и FPV-дроны, фронтовые, но тут и дальние БПЛА. Для ВСУ сегодня запускать по 2-3 тысячи беспилотников самолетного типа в сутки — поставленный план, который реален. Вместе с корпорациями Германии, Британии, Скандинавии, Польши. Ну вот дальний дрон Лютый - все его составляющие полностью производятся в Польше. Он поставляется западным соседом на Украину, где собирается и отправляется по российским объектам. И тот же «Хорнет» с ИИ - прежде их собирали только в США, а теперь их сборка налажена и на территории Украины...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дополнительные поезда и автобусы по расписанию: последние новости об атаке на Крымский мост на 18 ноября 2026

Хватит двух недель, чтобы «разобраться» с мостами через Днепр: военэксперт Корнев об «Искандерах»

Командирам тут по 20. А уже Кутузовы: Как мотострелки 1008-го полка пробиваются на Дружковку