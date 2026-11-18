Актриса Екатерина Волкова прокомментировала рождение четвёртого внука Фото: Евгения ГУСЕВА.

Российская 52-летняя актриса Екатерина Волкова поделилась первыми впечатлениями после рождения четвёртого внука. Об этом она рассказала корреспонденту KP.RU на 11-й церемонии вручения премии OK! Awards в номинации «Больше чем звёзды».

"Когда рождается человек - это прекрасно. У меня теперь три внука и внучка", - коротко, с улыбкой прокомментировала Волкова.

Екатерина Волкова рассказала о четвертом внуке

При этом актриса пошутила, что ей теперь приходится каждый год скидывать кругленькую сумму, когда рождается новый внук или внучка. Во время беседы Волкова призналась, что размышляет, нужно ли скидывать дочери 100 тыс. рублей "за внука", или это уже перебор, подразумевая, что дети в их семье появляются довольно часто. После чего Волкова рассмеялась, давая понять, что шутит.

В беседе с KP.RU актриса также кратко охарактеризовала себя и свою семейную/социальную роль как "добрую бабушку". Несмотря на то, что Волкова вообще не похожа на типичную русскую бабушку - сама себя она ощущает именно такой. Что немудрено, когда у тебя четверо внучат.

"Такие современные бабушки. Я ощущаю себя бабушкой, пеку блинчики, делаю пирожки", - призналась Волкова.

Также актриса отметила, что она - "очень добрая бабушка". По словам Волковой, своим внукам она разрешает чуть ли не всё, что те захотят или попросят.

В предыдущей беседе Волкова прокомментировала для KP.RU несколько актуальных новостей и событий в мире. Например, говоря об идее возвращения оценок за поведение в школы, актриса призналась, что у неё по этому делу всегда была "двойка" и пошутила, что это из-за того, что она "ударила мальчика партой".