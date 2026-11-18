Актриса Юлия Пересильд впервые вышла в свет вместе с новым мужем Михаилом Милашиным. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актриса Юлия Пересильд впервые вышла в свет вместе с новым мужем Михаилом Милашиным. Пара появилась на 11-й церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды». На мероприятии присутствует корреспондент KP.RU.

На мероприятии Пересильд спросили, партнер-оператор — это награда для актрисы или наказание. Звезда российского кино высказалась о муже весьма лестно.

Пересильд впервые появилась на публике с новым мужем

«Я думаю, что в случае с Мишей — награда», — ответила артистка. Она также отметила, что вместе супруги работали только один раз.

Юлия Пересильд два месяца скрывала брак с кинооператором Михаилом Милашиным. Пара познакомилась на съемках фильма «Красавица», а свадьбу сыграла в августе 2026 года. Михаил Милашин является лауреатом премии «Золотой орел». Среди его проектов — сериал «Война и мир» Сергея Урсуляка.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ранее KP.RU сообщал, что Юлия Пересильд впервые появилась на публике после тайной свадьбы. Актриса посетила благотворительный завтрак «Super Сила Добра» в белоснежном платье, однако тогда пришла без супруга.