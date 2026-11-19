Сестры Хачатурян тоже стали фигурантками уголовного дела – об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

История сестер Хачатурян снова в новостях. Накануне адвокаты девушек подали в Басманный суд Москвы жалобу на волокиту, неисполнение требования прокуратуры и на отказ в изменении меры пресечения со стороны следствия: защита просила снять с девушек запреты, из-за которых сестры не могут друг с другом общаться уже более восьми лет.

В свою очередь Генеральная прокуратура считает, что уголовное дело необходимо прекратить, потому что действия девушек были необходимой обороной…

ПЯТЬ РАЗ ПОМЕНЯЛСЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Напомним, что эта история прогремела летом 2018 года. В подъезде многоэтажки на Алтуфьевском шоссе в Москве нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчине нанесли несколько десятков ударов ножом. По горячим следам удалось установить, что это сделали его собственные дочери – Крестина, Ангелина и Мария (на тот момент им было, соответственно, 19, 18 и 17 лет). Девушки и не собирались никуда убегать. Приезда полиции они дожидались в квартире, откуда истекающий кровью мужчина успел выбежать на лестничную клетку, но упал у лифтов. Сестры рассказали, что отец на протяжении многих лет подвергал их насилию, домогался. Поэтому однажды они дождались, пока Михаил уснет и напали на него втроем.

Слова девушек в итоге подтвердились. Весной 2025-го суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над дочерями (их признали потерпевшими еще в 2021-м) и нанесении им тяжкого вреда здоровью.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна в июле 2018-го нашли на лестничной клетке в многоэтажке на северо-востоке Москвы Фото: Соцсети.

Сами сестры Хачатурян тоже стали фигурантками уголовного дела – об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. И расследование продолжается уже восемь с лишним лет. Все это время сестры живут отдельно, им запрещено общаться между собой, а также пользоваться мобильной связью, интернетом и так далее.

О том, что происходит сейчас с девушками, корреспондент KP.RU поговорил с адвокатом Алексеем Паршиным, который защищает Ангелину Хачатурян.

- Действительно, расследование длится очень долго, - объяснил защитник средней из сестер. - Все тянется больше восемь лет. Очень долго следствие и мы ждали, пока суд решит совершал Михаил Хачатурян преступления в отношении своих детей или нет. После того как в прошлом 2025 году суд признал посмертно, что он насильник и преступник, дело в отношении девочек должно было сдвинуться с мертвой точки и прекращено. Однако, уже больше полугода следствие не принимает никакого решения – ни прекращает дело, ни передает его в суд.

Сестрам Хачатурян запрещено общаться друг с другом Фото: Соцсети.

- С девушками сейчас проводятся какие-либо следственные действия?

- С начала года (тогда сообщалось, что расследование возобновлено. – Авт.) ничего не было. Да и тогда нас фактически снова ознакомили с уже известными материалами дела и планировали в суд отправить. Генеральная Прокуратура обвинительное заключение не пропустила и дала указание, что дело подлежит прекращению в связи с невиновностью девушек - в связи с отсутствием в действии состава преступления, поскольку они находились в состоянии необходимой обороны. Первый заместитель Генерального прокурора прямо указал следствию на то, что состояние необходимой обороны может быть вызвано общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, таким, как многолетние истязания. Но вот уже больше полугода - тишина.

ВОСЕМЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ОБЩЕНИЯ

Один из самых тяжелых для следящих за этой историей моментов – то, что сестры Хачатурян, которые с рождения были очень близки и столько лет вместе терпели отца-деспота, не имеют возможности общаться друг с другом.

- Мы несколько раз просили следствие разрешить девушкам общаться через ходатайства, - продолжает Алексей Паршин. - И просто общаясь со следователем много раз мы просили его об этом. Но нам всегда отказывают. За все это время они видели друг друга считанное количество раз. Это могло быть только на следственных действиях и в суде - с разрешения следователя. То есть, это всегда только в присутствии следователя или приставов происходит. Долгое время и маме запрещали общаться с дочерями. Только в 2020 году этот запрет был снят.

Мать сестер Хачатурян Аурелия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

По словам адвоката, за все время следствия следователи менялись четыре раза – сейчас работает пятый.

- Как сейчас живут сестры Хачатурян, чем занимаются?

- Я только с их разрешения могу обсуждать подобные вопросы, а они разрешения на это пока не дают, - уточнил защитник Ангелины Хачатурян. - Могу только сказать, что девушки работают, строят личные планы, свою личную жизнь, и ждут, когда это закончится.

Ангелина Хачатурян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему расследование длится так долго?

Адвокат Вадим Багатурия, в прошлом – следователь органов прокуратуры:

- С одной стороны, это похоже на умышленное затягивание сроков следствия для того, чтобы затем прекратить дело в связи с истечением сроков давности. (Правда, срок давности по части 2 статьи «Убийство» - 20 лет. То есть, он истечет лишь в 2038 году. – Авт.). С другой стороны, нередки случаи, когда следователи затягивают дела по иной причине. В резонансных историях публика, которая жаждет хлеба и зрелищ, не всегда владеет полной картиной преступления, а питается лишь домыслами. А вот на руках у следователей конкретная доказательная база. И у следственных органов возникает коллизия: общественное мнение требует одного, а факты - другого. В подобной сложной этической ситуации не всегда получается найти соломоново решение.

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