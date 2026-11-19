Наталья Бочкарева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Далеко не всем супругам удается разводиться мирно. В случае 46-летней Натальи Бочкаревой разойтись с бывшим мужем Романом Гавриловым красиво не получилось. Оказалось, он ей изменял. Перед разрывом актриса узнала неприглядную правду: у благоверного появилась тайная семья. Добавим, что с Гавриловым звезда сериала «Букины» прожила семь лет и родила от него сына Александра. А теперь Наталье придётся делить имущество с экс-супругом через суд.

Бочкарева и Гаврилов оформили развод в начале ноября. После чего Роман предложил брачный договор, который, по словам юриста Бочкаревой Маргариты Гавриловой, не устроил ее клиентку. Подавать иск Наталья намерена уже на следующей неделе. В настоящее время вместе со своим представителем звезда определяет размер имущественной массы. Делить будут все — недвижимость, активы, денежные средства на счетах.

Наталья Бочкарева и Роман Гаврилов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Первым о разводе Бочкаревой сообщил один из федеральных каналов, выпустив сюжет о личной жизни звезды неделю назад. После чего Наталья вышла на связь в соцсетях и подтвердила, что они с мужем расстались.

«Мне сейчас правда очень тяжело. Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя. Продолжаю дальше жить. Меня поддерживают мои дети. Занимаюсь любимым делом, творчеством», – поделилась с подписчиками артистка.

У Натальи и Романа подрастает трёхлетний сын Александр. Также у Бочкаревой есть двое детей от брака с адвокатом Николаем Борисовым — 19-летний Иван и 18-летняя Мария.

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