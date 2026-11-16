«Возвращаю себе себя»: Наталья Бочкарева впервые высказалась о разводе с мужем, у которого оказалась вторая семья

На судебном заседании в ноябре Наталья Бочкарева узнала, что у ее уже мужа появилась другая семья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Актриса Наталья Бочкарева впервые прокомментировала расставание с супругом Романом Гавриловым. До этого звезда сериала «Счастливы вместе» не собиралась обсуждать перемены в личной жизни, однако после сюжета на федеральном телеканале решила обратиться к подписчикам. Бочкарева призналась, что переживает непростой период, но старается найти силы двигаться дальше.

В начале ноября 2026 года актриса официально развелась с бизнесменом Романом Гавриловым. Супруги поженились в 2019-м, а спустя год обвенчались. Их отношения продлились семь лет. Инициатором расставания в конце сентября стал муж. На судебном заседании в ноябре Наталья узнала, что у него появилась другая семья. Бочкарева многодетная мама, у нее трое детей. Старшие, 19-летний Иван и 18-летняя Мария, родились в первом браке с Николаем Борисовым. Младшему сыну Александру три года, он появился на свет в отношениях с Гавриловым.

После выхода телевизионного репортажа актриса все-таки решила нарушить молчание. При этом обсуждать поступки бывшего супруга и выяснять, кто прав, а кто виноват, она не стала. Сейчас, по словам Натальи, главная задача для нее – восстановить душевное равновесие и вновь почувствовать себя прежней. «Друзья, знаете, в жизни иногда бывают моменты, когда просто хочется остановиться и помолчать. Многие из вас, наверное, видели сюжет, который прошел на федеральном канале о моей личной жизни, о разводе. Я хотела, наверное, как-то прокомментировать это. Я не готова сейчас говорить о личной жизни. И знаете, мне сейчас правда очень тяжело. Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя. Продолжаю дальше жить. Меня поддерживают мои дети. Занимаюсь любимым делом, творчеством», – поделилась Бочкарева.

Актриса Наталья Бочкарева впервые прокомментировала расставание с супругом Романом Гавриловым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Артистка также напомнила, что семь лет назад они с Гавриловым венчались. Однако даже этот факт не заставляет ее ставить точку в собственной жизни или публично осуждать бывшего мужа: «И, наверное, сейчас мне хотелось бы, наверное, говорить не о том, кто прав, кто виноват, потому что я думаю, что и Вселенная, и Господь, Он сам все расставит по своим местам, как это должно быть. Нам надо только позволить это и сделать. А я, в свою очередь, могу сказать, что жизнь на расставании с человеком, даже находящимся в венчанном браке, не заканчивается, а только начинается».

В завершение обращения Бочкарева поблагодарила тех, кто пишет ей слова поддержки. Она подчеркнула, что не остается одна со своими переживаниями: рядом дети и друзья.

«Спасибо вам, дорогие. Я читаю каждое сообщение. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что переживаете вместе со мной. Повторюсь, я не одна, со мной мои дети, со мной мои друзья, все, кто меня поддерживает. И верьте, всегда верьте, что все в ваших руках. Ваша боль не определяет вашу жизнь. Уход другого человека не определяет вашу ценность. Верьте в себя и любите себя», - заключила Наталья Бочкарева.

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