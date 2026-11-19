Лента стала кульминацией многомесячного проекта, посвященного центрам реабилитации диких животных. Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Я журналист, телеведущая, продюсер и большая любительница животных. Зоозащитница, амбассадор фонда «Природа и люди». Поэтому я здесь. И поэтому представляю проект «Дикие и беззащитные» — о тех невидимых героях России, кто каждый день спасает диких животных и птиц, кто посвятил этому свою жизнь. И о том, как каждый из нас может внести свой вклад в защиту уникальной фауны нашей страны» — с этих слов Елены Летучей начинается документальный фильм «Дикие и беззащитные».

Эта лента — кульминация одноименного проекта, который воплотили в жизнь АНО «Центр "Ноосфера"» и Медиагруппа «Комсомольская правда» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.

Лицом и голосом фильма стала Елена Летучая. Иллюстрация: Ольга Садовая.

Идея проекта возникла не на пустом месте: в коллективе «Комсомолки» хватает людей, которые не просто любят животных, но и регулярно поддерживают центры реабилитации диких представителей фауны. Когда появилась возможность познакомить с благородной — и очень тяжелой — работой этих ангелов-защитников всю страну, мы не упустили этот шанс. И собрали целую команду неравнодушных журналистов, операторов, продюсеров, дизайнеров и т. д.

КАК ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ИГРУШКУ

Проект «Дикие и беззащитные» — это двадцать видеоисторий о центрах реабилитации диких животных по всей стране, сайт, где можно не только посмотреть эти сюжеты, но и узнать, что делать обычному человеку при встрече с пострадавшей птицей или зверем… А еще — легко и быстро найти контакты всех участников проекта, чтобы поддержать их деятельность. Ведь многие из них помогают тиграм, совам, зайцам и всем остальным, не в последнюю (а то и в первую) очередь благодаря пожертвованиям таких же неравнодушных россиян.

Кульминацией проекта стал документальный фильм, объединивший самые яркие истории сотрудников и обитателей центров реабилитации, а также основные аспекты проблемы защиты животных, попавших в сложную ситуацию. Для кого-то из этих зверей жизнь в естественной среде временно невозможна, а для кого-то — невозможна вовсе.

Руководитель проекта Елена Куликова: «Эти животные — как и люди, которые им помогают, — очень нуждаются в помощи общества и каждого из нас». Фото: Иван МАКЕЕВ.

«У них острые зубы, у них мощные крылья. У них толстая шкура, у них быстрые ноги. Они дикие, опасные и такие уязвимые. Самая большая угроза для них — человек. Леса вырубают, им становится негде жить. Реки и озера загрязняют, они остаются без доступа к чистой воде. А еще браконьеры, мусор, цирк, столкновение с транспортом. Кто-то в лесу, кто-то в мусорном баке. Люди просто выбрасывают их, как мусор. Как использованную игрушку», — звучит с экрана. И каждое слово не исчезает бесследно, а нацелено прямо в душу зрителя, потому что в центре внимания не абстрактные цифры и факты, а несчастные животные с глазами, полными страха и надежды.

Но вот парадокс: единственным шансом на выживание для многих представителей фауны тоже является человек. По разным оценкам, от 15 до 24 тысяч диких животных спасают в России каждый год — во многом эта заслуга тех самых центров реабилитации, их в стране порядка восьмидесяти.

Похоже, самых юных гостей премьеры мы тоже зацепили! Фото: Иван МАКЕЕВ.

АДРЕСА ЗАБОТЫ И НАДЕЖДЫ

— Мы объездили 20 таких центров по всей стране, от Ленинградской области до Хабаровского края, — рассказывает главный редактор «КП ТВ» и генеральный продюсер видеоконтента проекта Александра Абдулкеримова. — В этих центрах не только лечат и выхаживают подопечных. Главная цель — вернуть их в естественную среду обитания. Ну, если это возможно, конечно. А если невозможно — обеспечить пожизненным уходом.

Примеров — на целый фильм. А за кадром — еще больше. Лев Бонифаций: его взяли в семью котенком, хотели воспитывать как домашнего питомца, но львенок подрос, и игрушка стала опасной и ненужной. Белая медведица Тая: сломала клык и не могла охотиться, в поисках пропитания вышла к людям и напала на семью рыбаков. Никого не убила и не ранила, но даже после единичного нападения на людей оставаться на воле медведю опасно. Это риск и для животного, и для человека.

— Проект о животных, в первую очередь. Но хотелось бы сказать, что он еще и о людях, которые работают в этих центрах и каждый день спасают своих подопечных, — подчеркивает Елена Куликова. — Сейчас эти люди, мне кажется, очень нуждаются в помощи всего общества и каждого из нас. И мы как СМИ можем донести, рассказать об их работе, научить миллионы людей обращению с дикой природой, когда они с ней сталкиваются, и воспитать следующие поколения, чтобы они бережнее относились к нашей уникальной природе России. И большая благодарность от всей команды Президентскому фонду природы, нашим партнерам и всем природоохранным организациям за то, что вы позволили нам быть причастными, хотя бы немного, к вашей важнейшей работе.

Анна Миронова, Президентский фонд природы: «Я надеюсь, мы увидим еще больше хороших картин, медиапроектов, которые помогут защищать природу». Фото: Иван МАКЕЕВ.

«ВОВЛЕКАЕШЬСЯ ВСЕЙ ДУШОЙ»

На премьеру пригласили представителей Президентского фонда природы, зоозащитников, сотрудников центров реабилитации диких животных, ученых и наших будущих коллег — студентов Школы журналиста имени Владимира Мезенцева.

— Фонд у нас достаточно молодой. Работаем мы с 2025 года, проводим грантовые конкурсы, которые поддерживают в том числе информационно-просветительские проекты. Буквально вчера подвели итоги первого этапа третьего конкурса — так что скоро, я надеюсь, мы увидим еще больше хороших картин, медиапроектов, которые помогут защищать природу, — сказала на премьере Анна Миронова, руководитель продюсерского центра Президентского фонда природы. — Все понимают, как это важно — защищать природу, но когда ты с этим сталкиваешься, начинаешь работать, ты вовлекаешься всей душой. Ты готов и днями, и ночами, и в лесах, и в болотах делать свою работу, чтобы чуточку облегчить работу экологов, биологов — которые порой недооценены в таком сложном, неблагодарном деле, и помочь тем животным, которые по каким-то причинам остались без защиты.

Евгений Сазонов: «Мы — как человек с молоточком из рассказа Чехова». Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мысль о неравнодушии, о том, что спасать природу можно не только делом, но и словом, продолжил шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

— Такие фильмы нужны, такие проекты нужны, — подчеркнул он. — Помните, у Чехова в одном из рассказов был образ человека с молоточком, который должен ходить по миру и стучать в те двери, где у людей все хорошо, и напоминать о том, что где-то есть несчастье, где-то есть беда и где-то кому-то надо помочь. Проект «Дикие и беззащитные» — действительно тот самый молоточек: «Ребята, обратите внимание, нужна ваша помощь». Ведь помощь нужна не только чтобы что-то глобальное сделать. Можно помочь привезти что-то, волонтером поработать. Можно, в конце концов, об этом написать, рассказать всем, чтобы люди просто знали.

НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА

После просмотра фильма равнодушных зрителей в зале точно не было. На кадрах с ранеными птицами, львом Жориком, который перенес 19 операций, некоторые украдкой смахивали слезу. Никто не тянулся к телефону (даже подростки, которых обычно не оторвать от мобильных экранов!), не перешептывался… А когда пошли финальные титры, тишина стала иной. И вроде бы есть что сказать, но нужно подобрать слова. Первым ее нарушил человек, для которого заповедная тема — тема всей жизни.

Мирослав Бабушкин: «Давайте будем заповедными людьми!» О центре, в котором Мирослав и его коллеги не только спасают, но и заново учат летать орлов, мы тоже рассказали в нашем проекте. Фото: Иван МАКЕЕВ.

— То, что увидел, — это такой концентрат из очень интересных историй, хочется прямо сейчас уже перейти на сайт, посмотреть, почитать, лайкнуть, в конце концов, — признался Мирослав Бабушкин, исполняющий обязанности директора Дарвинского государственного заповедника. — Наша с вами задача — быть всем вместе заповедными людьми. Не с точки зрения того, кто ты по профессии. Все мы должны жить заповедью, своими правилами по отношению к нашей среде обитания, к нашей природе. Мы все должны немножко расти. Не так, что посмотрел фильм и забыл, а рассказать детям, показать знакомым, поделиться в соцсетях. Классно, что вы сделали сайт, на котором будет информация: мы можем найти специалистов по медведям, по орлам, кому что нужно. Это очень важно, что мы все в одном месте будем собраны.

— Одна из наших главных задач — показать людям, как правильно поступать при встрече с дикой природой в их повседневной жизни. Она встречается у всех: на дачах, на дорогах, где угодно. Важно, чтобы если человек сталкивается с дикой природой, он поступал правильно: и для себя, и для животного, и чтобы это не приводило к каким-то трагическим последствиям. Мы очень благодарны, что получили возможность принять участие в таком проекте, — рассказала Виктория Арзамасцева, представитель Центра реабилитации «Дом Зайца».

Виктория Арзамасцева, «Дом зайца» — сюжет об этом центре мы сняли одним из первых. Фото: Иван МАКЕЕВ.

И НАПОСЛЕДОК

Фильм закончился, а разговор в зале, кажется, только начинался. И нам очень хочется верить в то, что если после просмотра нашего фильма и видеоисторий проекта «Дикие и беззащитные» хотя бы один человек, встретив на дороге сову со сломанным крылом, не пройдет мимо, а наберет номер ближайшего центра реабилитации, значит наш молоточек стучит не зря.

После финальных титров — авторы и герои фильма отвечали на вопросы зрителей. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Еще больше историй о спасенных зверях и птицах, их защитниках, а также контакты центров, которым может помочь каждый, — на сайте проекта «Дикие и беззащитные».