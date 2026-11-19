Патриарх Кирилл выпускает белых голубей в праздник Благовещения. Евгений ОДИНОКОВ/РИА Новости

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер РФ, Председатель Императорского Православного Палестинского Общества:

- Огромное спасибо ему за то, что он делает. В Год единства народов России Русская Православная Церковь во главе с Патриархом делает все, чтобы это единство было не на словах, а на деле. Он возглавляет межрелигиозный комитет, куда входят все крупнейшие конфессии. Сегодня у нас действительно полное единство и понимание между всеми конфессиями. И огромное спасибо за наших священнослужителей, которые выполняют свой ратный долг на поле брани. А пожелание ему одно – многие, многие лета.

Владимир РЕСИН, Советник мэра Москвы и советник Патриарха Кирилла, депутат Госдумы, Герой Труда России:

- Сегодня, когда миллионы людей с надеждой взирают на Церковь, видя в ней залог духовного возрождения Отчизны, его труд служит подлинным ориентиром служения Истине и народу. Благодаря его неустанному труду, попечению и молитве, сердце России - Москва вновь стала Златоглавой. Сегодня в столице по Программе строительства храмов шаговой доступности введены 157 капитальных храмовых комплексов и до конца года будут сданы еще 5 храмов. От всей души желаю крепкого здоровья, душевных сил, мира и радости.

Лариса ЛУЖИНА, народная артистка РСФСР:

- Только здоровья! Наш Патриарх делает много добра людям, он много приносит хорошего, я это знаю, потому что давно с ним знакома. Еще пожелаю ему больше молиться, чтобы над нашей страной был покой и мирное небо. Я верю в силу его молитвы.

Михаил МАТВЕЕВ, историк, профессор, экс-депутат Госдумы:

- Божьей помощи. Патриарх очень сильный публицист и оратор. Его проповеди отличаются уникальным свойством. При глубоком богословском материале в каждой из них, они остаются понятными даже не воцерковленным людям. Церковь отделена от государства, но она не может быть равнодушна к происходящему в нем. Патриарх постоянно доказывает это делами на пользу нашему отечеству.

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед, историк религии и исламовед, доктор исторических наук:

- Крепости душевной и телесной. Несмотря на почтенной возраст, предстоятель Церкви в отличной форме. И радостно видеть его при исполнении. Думаю, мы еще не раз поздравим его с юбилеем. Дай Бог многая благая лета!

Ольга ШАРАПОВА, заслуженный врач РФ, главный врач ФГБУ «Детский санаторий «Васильевское» Минздрава РФ:

- Как врач, конечно же, в первую очередь я желаю Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу крепчайшего здоровья. Благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии! И мои искренние слова благодарности Святейшему за то, что именно благодаря ему в России получили развитие многие социальные проекты, благотворительные и образовательные.

Протоиерей Иоанн ОСЯК, секретарь митрополита по Ростову-на-Дону:

- Прежде всего, хочу пожелать Святейшему крепкого здоровья на его многотрудном пути и верных помощников рядом. Я вырос в церкви, с детства бывал в храмах, и видел, как на моих глазах преобразилась церковная жизнь всей страны, как восстановились и расцвели наши святыни. Когда-то в Ростове было чуть больше двадцати храмов, а сегодня их уже 50, и все они наполнены прихожанами. В этом огромная заслуга митрополита Меркурия, которого Патриарх назначил на Донскую землю. Преобразился кафедральный собор и весь Соборный переулок — теперь сюда едут туристы, а это место стало даже красивее, чем за рубежом. Кроме того, сегодня в регионе идет большая социальная и образовательная работа: священники помогают бойцам СВО, трудятся в больницах и местах лишения свободы. Поэтому низкий поклон Святейшему Патриарху и многая лета.

Екатерина РАЗЗАКОВА, депутат Московской городской Думы:

- Мудростью, благородностью и добротой Святейшего Патриарха Кирилла я всегда восхищаюсь. Он делает очень многое для того, чтобы межнациональный и межрелигиозный мир становился крепче, нравственные основы жителей прочнее, а традиционные ценности сохранялись и передавались из поколения в поколение. Его вклад в поддержку единства и бойцов СВО бесценен. Искренне желаю Патриарху здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Станислав РЫБЧИНСКИЙ, адвокат, подполковник полиции в отставке:

- Я бы пожелал Патриарху здоровья. А еще - мудро решить вопросы, связанные с приходами на новых территориях, активной миссионерской деятельностью среди молодежи, поддержкой священников, которые ведут себя активно в социальных сетях. Мне кажется, сейчас это очень важные вопросы!

Александр МИХАЙЛОВ, актер, педагог:

- Что можно пожелать нашему Святейшему? Здоровья, терпения, дай Бог нам всем выдержать то, что обрушилось на нашу страну. Никто ведь не мог предположить... Так что терпения, покоя и хороших помыслов.

Елена ЗАЯЦ, мать 13 детей, в 2026 году получила звание «Мать-героиня» Томская область:

- Патриарх Кирилл помог нашей огромной семье! В 2011 году он совершал службу в Томске, мы приехали на нее специально из села Могочино, набились с детьми в тесную Волгу. Святейший распорядился и город подарил нам Газель! Еще патриарх передал нам икону, которая начала мироточить у нас дома! Я также летала в Москву и посетила храм Христа Спасителя, где совершал службу Патриарх Кирилл. Заказывала за него вечное поминовение у нас в Свято-Никольском монастыре. Знаю, как непросто воспитывать детей, а Вы, Ваше святейшество, несете бремя огромного ответственного служения всей русской православной церкви. Ваш пример самоотвержденного служения, глубокой веры и мудрости вдохновляет всех нас, Ваши слова утешения и наставления помогают преодолеть трудности.С днем рождения!

Илья КУЗЬМЕНКОВ, главный редактор христианского радио «Вера»

- 80 лет – это возраст мудрости. А у нашего Патриарха мудрость особая. Энциклопедическое образование сочетается у него с опытом жизни в разных эпохах. Послевоенный Ленинград его детства и Россия 2009-2026 годов, на которые пришлись первые 18 лет его служения в высшем сане, - это разные миры. А между ними было еще несколько преображений России, каждое из которых он пережил и осознал.

Поэтому теперь, когда Патриарх отвечает на вопросы верующих, - это всегда ответы мудреца-пастыря, видящего разом и жизнь народа, и внутренний мир вопрошающего. Поэтому мое главное пожелание Предстоятелю – оставаться таким мудрецом-пастырем.