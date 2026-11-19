Юлия Ковальчук после третьих родов находится дома. Певица тайно родила долгожданного сына от Алексея Чумакова. Он присутствовал на родах. 44-летняя артистка обратилась к избраннику.

Юлия Ковальчук раскрыла подробности прибавления в семье. Она рассказала, что рожала с акушеркой и доулой в частной клинике в Москве, где ранее появились на свет две ее дочери от Алексея Чумакова.

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"Главная благодарность моему любимому мужу, который ни на секунду не оставлял меня, зная как важно, чтобы он был рядом", - обратилась к нему артистка. Многодетная мама показала новые снимки с мужем и новорожденным сыном.

Напомним, Юлия и Алексей познакомились в 2003 году. После длительных отношений влюбленные сыграли свадьбу. Они расписались в Москве, а свадьбу сыграли в Испании, где у них вилла.

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"Юля слишком умна. Она никогда не задавала вопросов о том, когда же… Хотя, иногда по настроению я видел, что она ждет такого разговора. Вообще, это унизительно для женщины говорить: «Слушай, сделай мне предложение». Никто не отменял желания мужчины быть победителем. Пусть через шесть лет, как это сделал я, но мужчина должен сам дозреть до этого решения", - признавался Чумаков.

Супруги воспитывают двух дочерей. Амелия появилась на свет в октябре 2017 года, а Алисия - в июле 2023-го.