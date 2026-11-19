Сын Стивена Сигала в России нашел жену, они жили в Подмосковье, а в этом году поехали по делам в США, и пока задержались там. Пара вместе четыре года, на этой неделе они впервые стали родителями. У 36-летнего Доминика Сигала и 32-летней Айрин Сигал (Даниловой) в Америке родилась дочь. Об этом Айрин сообщила в своих соцсетях под фото с ребенком: «Моя маленькая Скорпиоша, моя родная душа». Мама и новорожденная чувствуют себя отлично.

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Супруги живут сейчас в доме Доминика Сигала в Лос-Анджелесе, свекровь Айрин (модель Келли Леюрок) заезжает проведать молодую семью. До счастливого события в жизни семьи Айрин рассказала KP.RU о своей международной семье: «Мы с Домиником общаемся на английском, но русский язык он активно изучает, у него очень хорошие способности, предрасполагающие к изучению языков».

Сейчас Айрин Сигал (Данилова) запустила свой проект — онлайн маркетплейс, активно ведет блог о красоте и здоровье, где теперь будет рассказывать о восстановлении после родов. Айрин планировала рожать в России, но у Доминика возникли семейные дела в США, поэтому пара улетела и не успела вернуться до родов в Москву, поэтому остались в Лос-Анджелесе. Стивен Сигал с радостью ожидал сообщение о рождении внучки в своем доме в Подмосковье — напомним, что актер, режиссер, продюсер и бизнесмен Стивен Сигал получил гражданство нашей страны в ноябре 2016 года. С тех пор живет в России, ведет здесь бизнес, и его сын Доминик также приехал в РФ — к отцу, занимается здесь совместными с ним и собственными проектами. У Стивена Сигала 7 детей, есть внук и теперь родилась вторая внучка.

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Айрин Данилова до брака много лет занималась собственными проектами, основала собственное маркетинговое, коммуникационное агентство. В прошлом Айрин — модель, победительница конкурса «Краса России 2025». Айрин и Доминик познакомились в Москве на закрытом светском мероприятии, когда он подошел договориться о сотрудничестве — возможности продвижения его бренда. Так начали общаться.

Айрин рассказывала, что ее муж очень любит путешествовать по России — она организует эти поездки, и даже когда семью узнала о беременности Айрин, они отправились в Териберку. Айрин отметила в разговоре с нами: «Нам комфортно в России и нравится развиваться здесь. Но лично я, да и Доминик тоже люди, которые очень много путешествуют. То, чем я всегда занималась, имело международный контекст. У Доминика также есть дела за границей, он не мыслит рамками только одной страны. У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в России, но и за ее пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию, и в частности Москву, нашим домом».

Сейчас супруги во втором своем доме — в Лос-Анджелесе.

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