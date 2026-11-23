Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева посетили премию Voice Man Awards. Супруги вышли на сцену и прямо там отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы. По случаю праздника выкатили торт в виде большого бордового шара с надписью «С годовщиной», который Ляйсан разбила золотым молоточком. А затем влюбленные страстно поцеловались.

После того, как супруги разломали торт, из кондитерского изделия пошел дым, а внутри оказались картонные фигурки Воли и Утяшевой и цифра «14». Ведущие премии Юлия Барановская и Вячеслав Макаров поздравили супругов.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Еще утром 41-летняя Ляйсан написала трогательный пост и опубликовала совместное фото с мужем.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Агатовая свадьба — так называют 14 лет совместной жизни. Агат, полудрагоценный камень с многослойным и неповторимым рисунком, символизирует мудрость, эмоциональную зрелость, прочность союза и умение проходить вместе через самые разные этапы. Я вижу в этом очень точное отражение четырнадцати лет вдвоем. Это уже не история любви, а целая жизнь, в которой было место разным чувствам, решениям, переменам и открытиям. Годы, за которые учишься лучше понимать друг друга, принимать непохожесть, поддерживать и беречь то, что создавали вместе», — написала Утяшева в соцсетях.

У пары подрастает двое детей — 12-летний Роберт и 11-летняя София.

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